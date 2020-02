Ein Generationenprojekt: Gemeinsame Abwasserreinigungsanlage in Niederuzwil nimmt Form an In Niederuzwil sollen künftig die gesamten Abwässer aus Wil, Jonschwil, Zuzwil und Uzwil gereinigt werden. Jetzt sind die ersten Details bekannt und die Verantwortlichen stellen sich der Öffentlichkeit. Tobias Söldi 18.02.2020, 18.30 Uhr

Geht es nach der Lenkungsgruppe, soll in Niederuzwil eine moderne, gemeinsame ARA entstehen. Bild: Andrea Häusler

Die geplante Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Niederuzwil ist ein Generationenprojekt. Wenn die ARA 2028 ihren Betrieb aufnehmen wird, zwölf Jahre nach der Projektinitialisierung, soll sie das Abwasser von 130'000 Einwohnerinnen und Einwohner aus Wil, Jonschwil, Zuzwil und Uzwil reinigen können.

Nach mehreren Jahren Abklärungen, Vorarbeiten und Prüfungen nimmt die ARA nun langsam, aber sicher konkrete Formen an. Vergangene Woche wurden erste Details publik gemacht wurden (die «Wiler Zeitung» berichtete), am Dienstagnachmittag stellten sich Fachexperten und Vertreter der Lenkungsgruppe den Medien. Am Abend findet ein Bürgerforum statt. Etwa 350 Einladungen seinen verschickt worden, sagt Lucas Keel, Vorsitzender der Lenkungsgruppe: an die Anwohner, an Umweltverbände, an ARA-Mitarbeitende, an Vertreter der Gemeinden.

«Wir wollen Feedback und Inputs aus der Bevölkerung einholen und in unsere Arbeit einfliessen lassen.»

Lucas Keel, Vorsitzender der Lenkungsgruppe

Name, Route und Reinigungstechnik sind bestimmt

Die geplante Anlage hat bereits einen Namen erhalten: ARA Thurau, in Anlehnung an die Thur, in deren Einflussbereich zahlreiche wichtige Trinkwasserfassungen liegen.

Ausserdem hat die Firma Hunziker Betatech AG aus Winterthur die beste Zuleitungsroute eruiert. Sie führt von der ARA Freudenau in Wil über die Thur zur ARA Jonschwil, von wo das Abwasser mithilfe eines Pnach Niederstetten gepumpt wird und dann nach Niederuzwil fliesst. Für die Überquerung der Thur aus Zuzwil her wird eine geplante Fussgängerbrücke mitgenutzt.

Markus Gresch von der Hunziker Betatech AG erklärt:

«Ein grosser Vorteil ist, dass Uzwil thurabwärts liegt und wir das Wasser dem natürlichen Gefälle entlang führen können.»

Markus Gresch, Hunziker Betatech AG

Auch andere Streckenführungen wurden geprüft - etwa, die Leitung der Thur entlang zu führen oder das Siedlungsgebiet Henau zu umgehen. Die vorgeschlagene Variante überzeugt gemäss der Betatach AG aus mehreren Gründen: Die neun Kilometer lange Zuleitung mit einem Durchmesser zwischen 60 und 100 Zentimetern umfährt sämtliche Gewässerschutzzonen, sie orientiert sich an bestehenden Strassen- und Brückeninfrastrukturen und sie kann zum grossen Teil im offenen Grabenverfahren verlegt werden.

Auch ein technisches Detail ist bereits bekannt. Die zuständige Ingenieurgemeinschaft hat verschiedene Verfahren für die nötige biologische Reinigungsstufe, die auf die mechanische Reinigung folgt, evaluiert. Der beste Kandidat ist der sogenannten Sequencing Batch Reactor (SBR).

Dabei finden alle biologischen Reinigungsprozesse im gleichen Becken, dem Bioreaktor, statt. Die Reinigungsschritte geschehen nicht in verschiedenen Becken, sondern zeitlich gestaffelt. Geplant sind drei bis vier solche Becken, Platz hätte es für mehr. Michael Wächter von der TBF + Partner AG erklärt:

«Die Biologische Reinigungsstufe ist das Herzstück jeder ARA. Darum war ein zügiger Entscheid nötig, um die weiteren Reinigungsstufen darum herum planen zu können.»

Michael Wächter, TBF + Partner AG

Im Zusammenhang einer ARA stellt sich auch immer die Frage der Geruchsbelästigung. Wächter beschwichtigt. Was stinke, seien die ersten Reinigungsstufen vor der biologischen Reinigung, wenn Feststoffe dem Wasser entnommen werden. Diese seien in modernen ARA aber immer eingehaust.

«In Sachen Geruchsbelästigung wird die ARA Thurau besser da stehen als die alte.»

Was ist nun noch offen?

In weiteren Arbeitspaketen stehen gemäss Lucas Keel etwa die künftige Trägerschaft der gemeinsamen ARA, die Verteilung der Kosten auf die beteiligten Gemeinden sowie verschiedene organisatorische und betriebliche Fragen. Geplant sei ausserdem, eine Begleitgruppe zu bilden, um die Interessen der Bürgerschaft oder von Umweltverbänden abzubilden.

Voraussichtlich Ende 2021 werden die Stimmbürgerinnen und -bürger der Gemeinden über das Vorhaben entscheiden. Dabei werden die Bürger wohl darüber abstimmen, ob sie einem Zweckverband beitreten wollen, der dann für den Bau der ARA zuständig ist, so Keel. Läuft alles nach Plan, könnten die Bauarbeiten ungefähr Mitte 2023 beginnen und die neue ARA ihren Betrieb 2028 aufnehmen.

Warum braucht es eine neue ARA? Mikroverunreinigungen als Schlüsselwort

Schon 2012 hat der Kanton St. Gallen damit begonnen, abzuklären, welche ARA entlang der Thur künftig sogenannte Mikroverunreinigungen beseitigen müssen. Auslöser war die Revision der nationalen Gewässerschutzgesetzgebung. Diese ist 2016 in Kraft getreten und verlangt, dass in der ganzen Schweiz rund 100 ARA mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe nachgerüstet werden.

Was sind Mikroverunreinigungen? Darunter versteht man organische Spurenstoffe, die in Gewässern in der Grössenordnung Nano- bis Mikrogramm pro Liter vorkommen. Sie stammen von einer Vielzahl von alltäglichen Produkten, etwa Reinigungsmitten, Medikamenten, Körperpflegeartikeln oder Pestiziden. Diese Stoffe gelangen über die Toilette ins Abwasser, beim Duschen oder durch den Regen. In herkömmlichen ARA werden sie nur unvollständig abgebaut. Für den Menschen stellen sie laut Bundesamt für Umwelt keine unmittelbare Gefahr dar. In Gewässern können sie aber für Wasserlebewesen schädlich sein. Die kontinuierliche Zunahme der Belastung durch Mikroverunreinigungen hat den Bund zur Revision der Gewässerschutzgesetzgebung veranlasst.

Die Vorstudien des Kantons in der Region Wil-Uzwil haben dabei gezeigt, dass der Handlungsbedarf bezüglich Mikroverunreinigungen bei der ARA Wil – der ältesten der vier ARA – am grössten ist. Die Abklärungen zeigten zudem, dass eine gemeinsame Abwasserreinigung ökologisch und ökonomisch die beste Lösung ist. Denn so wird mehr als doppelt so viel Abwasser von Mikroverunreinigungen befreit in die Thur eingeleitet, als dies bei einem Alleingang der ARA Wil der Fall wäre. Ausserdem führt eine gemeinsame ARA letztlich zu Kostenersparnissen. 2016 haben Vertreter aus den Gemeinden Wil, Uzwil, Jonschwil und Zuzwil eine Lenkungsgruppe für die Planung der ARA gebildet, mit Uzwils Gemeindepräsidenten Lucas Keel als Vorsitzenden.