Ein futuristischer Roboter vernichtet selbständig Unkraut auf einem Zuckerrübenfeld – die Idee dazu hatte der Flawiler ETH-Student Pascal Lieberherr Neun Monate hat Pascal Lieberherr und neun weitere Studierende im Rahmen ihres Studiums an einem Agrarroboter zur herbizidfreien Unkrautvernichtung gearbeitet. Jetzt wird der Prototyp auf dem Feld getestet. Tobias Söldi 03.07.2020, 05.00 Uhr

Ein Teil des zehnköpfigen Teams, das den Agrarroboter Rosie entwickelt hat: (von links) Silvan Häseli, Pascal Lieberherr, Timo Schönegg und Manuel Knecht. Bilder: Tobias Söldi

Ein bisschen wirkt das Gefährt wie ein Raumschiff auf Rädern. Das futuristische Gehäuse glänzt grau, aus dem Innern erklingt eine künstliche Frauenstimme – «Manual Control activated» –, hinter den Lamellen schimmert grünes Licht.

Doch Rosie, wie das Objekt heisst, ist nicht für eine Mars-Expedition gedacht, sondern steht an diesem Nachmittag auf einem Zuckerrübenfeld in Eschikon bei Winterthur. Seine Aufgabe: das Unkraut rund um die Kulturpflanze vernichten. Pascal Lieberherr ergänzt:

«Und das autonom und ganz ohne den Einsatz von giftigen Pflanzenschutzmitteln.»

Pascal Lieberherr, ETH-Student aus Flawil.

Der 25-jährige Flawiler ist sozusagen der geistige Vater von Rosie. Er entwickelte die Idee zum Roboter vor einem Jahr im Rahmen seines Maschinenbau-Studiums an der ETH Zürich; die Studierenden konnten Projektvorschläge einreichen, die helfen, die Ziele der UNO für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

Der Agrarroboter soll eine mechanische, herbizidfreie Lösung zur Unkrautvernichtung bieten, verunreinigt der Einsatz von Chemikalien doch das Grundwasser und schädigt Tier- und Pflanzenarten.

Mit der Kamera Erde und Rübe unterscheiden

Lieberherrs Idee – die damals noch auf den etwas weniger poetischen Namen Growbot hörte – stiess auf Anklang. Im September hat ein Team von zehn Studierenden der ETH und der Fachhochschule Nordwestschweiz aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Industriedesign die Arbeit am Roboter aufgenommen, unterstützt von mehreren Betreuern. «Es waren strenge, aber auch coole neun Monate», sagt Lieberherr.

«Wir fühlten uns ein wenig wie ein

Start-up-Unternehmen.»

Mittlerweile ist Rosie erwachsen geworden und steht auf eigenen Beinen – oder besser gesagt Rädern. Selbstständig befreit der 300 Kilogramm schwere Roboter die Zuckerrüben vom Unkraut zwischen den Reihen, indem er vier kleine Pflugscharen hinter sich in zwei bis drei Zentimeter Tiefe durch die Erde zieht. Das Unkraut wird von den Wurzeln getrennt und an die Oberfläche befördert, wo es vertrocknet.

Die Pflugscharen, mit denen das Unkraut von seinen Wurzeln getrennt wird.

«Über eine Kamera mit Farbfilter wird das Grün der Zuckerrüben von der braunen Erde unterschieden», erklärt Lieberherr weiter. So bleibt der Roboter auf Kurs, so erkennt er auch, wenn eine Reihe zu Ende ist.

Dann vollführt er ein akrobatisches Kunststück: Er fährt in die benachbarte Reihe, dreht sich um seine eigene Achse und macht sich wieder an die Arbeit.

Mit Hilfe dieser Kamera wird Unkraut von Zuckerrüben unterschieden.

Fehlerquote noch zu hoch für die Praxis

Das klingt einfacher, als es tatsächlich ist. Ein Blick ins Innere offenbart die Komplexität des Roboters: Dutzende Kabel sind hier untergebracht, acht Motoren, zwei Batterien, ein Lautsprecher, sogar ein Bildschirm mit Tastatur und Maus.

Hier werden die Informationen der Kameras verarbeitet und über eine selbstentwickelte Software die Motoren angesteuert.

Im Innern offenbart sich die Komplexität des Roboters.

Natürlich hat nicht alles auf Anhieb funktioniert. «Ende April ist der Roboter zum ersten Mal gefahren – nach zehn Sekunden gab es ein erstes Problem», erinnert sich Lieberherr.

Auch jetzt gibt es noch einiges zu verbessern. Aktuelle Herausforderung: die Unkrautvernichtung zwischen den Zuckerrüben einer Reihe. Manchmal vertut sich Rosie auch. Lieberherr sagt:

«Auf einer 20 Meter langen Reihe werden etwa sieben Prozent der Zuckerrüben beschädigt.»

Für einen Prototypen kein schlechtes Resultat, für die Praxis zu viel. «Das geht direkt auf den Ertrag des Bauern.»

So wird das Projekt Lieberherr und seine Teamkollegen weiter beschäftigen. «Wir sind in Kontakt mit Sponsoren, die das Ganze weiterziehen wollen», sagt Lieberherr. Im Herbst beginnt er sein Masterstudium in Robotic, System and Control. «Da sind sicher auch Arbeiten im Zusammenhang mit dem Roboter möglich», sagt er. Rosie hat noch ein langes Leben vor sich.