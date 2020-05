Ein Blick in die Lohntüte: So viel verdienen Uzwils Behördenmitglieder Die politische Gemeinde Uzwil veröffentlicht die Saläre der Mitglieder des Gemeinderates, des Schulrates und der Geschäftsprüfungskommission erstmals im Amtsbericht. Gemeindepräsident Lucas Keel etwa verdient 215'339 Franken im Jahr. Philipp Stutz 25.05.2020, 17.45 Uhr

Die Löhne der St. Galler Gemeindepräsidenten wurden 2017 erstmals offengelegt. Gaetan Bally / GAETAN BALLY

«Der Gemeinderat hat keine Mühe mit Lohntransparenz.»

Thomas Stricker, Verwaltungsleiter

Das sagt Uzwils Verwaltungsleiter Thomas Stricker. So hat die Exekutive die Saläre ihrer Behördenmitglieder im soeben erschienenen Amtsbericht 2019 offengelegt, obwohl das Gemeindegesetz dies (noch) nicht vorschreibt.

Der Regierungsrat hat aber eine entsprechende Vorlage ausgearbeitet. Sie soll Gemeinden verpflichten, die Besoldung der von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglieder in geeigneter Form zu veröffentlichen.

Das macht eine Ergänzung des Gemeindegesetzes nötig. Darin heisst es unter anderem: «Der Rat veröffentlicht die Besoldung der von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglieder nach Ablauf des Rechnungsjahrs im Geschäftsbericht, soweit die Bürgerschaft nicht auf andere geeignete Weise informiert wird.»

Der Nachtrag zum Gemeindegesetz muss noch vom Kantonsrat beraten werden und steht auf der Traktandenliste der Junisession.

Keine Sitzungsgelder für hauptamtliche Amtsträger

Stricker betont:

«Im Sinne der Transparenz wollten wir den formalen Gesetzesauftrag bewusst nicht abwarten.»

Die Zahlen der hauptamtlichen Amtsträger waren schon vorher bekannt gewesen. Nun werden auch die Entschädigungen der nebenamtlichen Amtsträger aufgeführt. Uzwil kennt die Regelung, dass hauptamtliche Behördenmitglieder keine Sitzungsgelder der Gemeinde erhalten.

Zudem haben sie Sitzungsgelder an die Gemeinde abzuliefern, die sie für Tätigkeiten im Auftrag der Gemeinde in externen Gremien und Kommissionen erhalten. Dabei handelt es sich um Entschädigungen durch Einsitz in Gremien wie etwa Zweckverbänden. Im Fall von Lucas Keel fliessen der Gemeinde so 10'456 Franken zu, von Daniel Wyder sind es 2'960 Franken.

Die Pauschalspesen für hauptamtliche Behördenmitglieder sind im Amtsbericht nicht aufgeführt. Der Gemeindepräsident erhält jährlich 2'500, der Schulratspräsident 1'000 Franken. Ansonsten werden laut Stricker keine Pauschalspesen ausbezahlt.

Daniel Wyder, Schulpräsident mit einem Jahresgehalt von 199'661 Franken. PD

Lucas Keel, Gemeindepräsident mit einem Jahresgehalt von 215'339 Franken. Ralph Ribi

Nebenämter unterschiedlich entschädigt

Die nebenamtlichen Gemeinde- und Schulräte werden unterschiedlich entschädigt. Ebenso die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (GPK). Die Entschädigungen richten sich laut dem Verwaltungsleiter nach den Aufgaben. So haben die Ratsmitglieder je nach Ressort mehr oder weniger Kommissionen, die sie leiten oder an deren Beratungen sie dabei sind. Oder Kommissionen tagen aufgrund ihrer Aufgabe oder Geschäftslast unterschiedlich oft oder unterschiedlich lange. Stricker sagt dazu:

«Im Ergebnis sind die Beanspruchungen der einzelnen Mitglieder nicht präzis gleich.»

Das schlägt sich in den Entschädigungen nieder.

Die Behördenlöhne waren lange eine Art Dunkelkammer. Wer wissen wollte, was ein Gemeindepräsident verdient, musste ein Gesuch stellen, gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz. Im Februar 2017 hatten die Präsidentinnen und Präsidenten der St.Galler Gemeinden erstmals ihre Löhne und Spesen offengelegt. Nicht ganz freiwillig. Die Offenlegung war von mehreren Medien – darunter dieser Zeitung – erzwungen worden.

Transparenz bei den Behördenlöhnen

Doch die Resonanz in der Bevölkerung blieb bescheiden. Dass der St.Galler Stadtpräsident 262'000 Franken erhält, mutete zwar grosszügig an. Und dass einzelne Gemeindepräsidenten auch kleinerer Gemeinden mit über 200'000 Franken entschädigt werden, führte manchenorts zu Diskussionen. Doch ansonsten blieb es ruhig.

Im Februar dieses Jahres wurde die Initiative «Behördenlöhne vors Volk» mit 53,03 Prozent Nein-Stimmen äusserst knapp abgelehnt. Vor diesem Hintergrund verabschiedete die Regierung den Nachtrag zum Gemeindegesetz zuhanden des Kantonsrats, welche die Transparenz bei den Behördenlöhnen verbessern soll.