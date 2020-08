Ein Bad in der Thur erfrischt – doch an der falschen Stelle könnte es unangenehme Nebenwirkungen haben «In einem Fluss kann man nie bedenkenlos baden», sagt Kantonschemiker Pius Kölbener. An einigen Stellen der Thur ist die Bakteriendichte sogar so hoch, dass das Baden Durchfall zur Folge haben kann. Einer von verschiedenen Gründen dafür sind die Abwasserreinigungsanlagen der Thur entlang. Denn: Aus Kläranlagen fliesst kein steriles Wasser. Tobias Söldi 17.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht verboten, aber auch nicht empfohlen: Wo sich in Oberbüren Thur und Glatt vereinigen, ist die Bakterienbelastung hoch. Bild: Hans Suter

«Die Aare wird bebadbar sein!»: Daniel Kochs Spruch und sein Sprung in die Aare – im Anzug – sind längst Kult geworden. Während sich noch niemand in voller Montur in die Thur geworfen hat, scheint Mister Coronas Bonmot in leichter Abänderung auch auf ein hiesiges Gewässer zuzutreffen. Die Thur ist bebadbar, die zahlreichen Bade- und Picknickgäste, die an heissen Tagen Abkühlung suchen, bezeugen es.

Doch es gibt Stellen am Fluss, an denen explizit vom Baden abgeraten wird. Eine davon befindet sich in Oberbüren, dort, wo die Glatt in die Thur mündet. Es ist ein lauschiges Plätzchen, das zum Verweilen einlädt, doch ein warnendes Schild stört die Idylle: Das Flusswasser kann Mikroorganismen und Bakterien enthalten, teilen die Ämter für Umweltschutz und für Lebensmittelkontrolle des Kantons St.Gallen darauf mit. Wer Wasser schluckt, kann unter Erbrechen oder Durchfall leiden. Das Baden sei nicht empfohlen.

Baden nicht empfohlen: Dieses Schild warnt vor den Gefahren. Bild: Hans Suter

Pfadfinder mit Durchfall

Kantonschemiker Pius Kölbener sagt auf Anfrage:

«An dieser Stelle messen wir immer wieder hohe Konzentrationen von Bakterien.»

Kantonschemiker Pius Kölbener Urs Bucher

Kölbener ist stellvertretender Leiter des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, das alle drei Jahre beliebte Badeplätze auf ihre Keimbelastung testet.

Bei den Tests im Juli und August des vergangenen Jahres wurde die Stelle in Oberbüren mit der schlechtesten Note «D» bewertet: Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch Badewasser ist möglich. Auch der Badeplatz bei der Lütisburger Holzbrücke erhielt im August 2019 ein «D».

Der Badeplatz an der Thur bei der alten Lütisburger Holzbrücke. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein solcher Befund ist nicht ohne. Kölbener erinnert sich an einen Fall vor 15 Jahren: Pfadfinder wuschen während eines Lagers bei der Kolumbanshöhle in Gossau das Geschirr mit dem Wasser der Glatt. Die Folge: Das ganze Lager litt unter Brechdurchfall.

Abwasserreinigungsanlage entfernt nicht alle Bakterien

Einer der Gründe für die hohe Bakteriendichte bei der Vereinigung von Thur und Glatt findet sich ein paar Kilometer flussaufwärts: die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Oberglatt, eine der grösseren Abwasserreinigungsanlagen des Kantons St.Gallen.

Hier wird das Abwasser aus den Gemeinden Flawil, Degersheim und Gossau gereinigt. Es stammt von 32000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie zahlreichen Gewerbebetrieben und Industrieanlagen. Das in der ARA geklärte Abwasser fliesst in die Glatt und dann bei Oberbüren in die Thur.

Das Problem dabei, so Kölbener:

«Aus Kläranlagen fliesst kein steriles Wasser. Es können nicht alle Bakterien entfernt werden.»

Im Falle der Glatt kommt dazu, dass es sich um einen kleineren Fluss handelt, der in den trockenen Sommermonaten noch weniger Wasser führt als üblich. Das führe zu einer höheren Bakterienbelastung als in anderen, grösseren Gewässern. «Dort ist die Verdünnung grösser.»

Die Glatt ist ein kleiner Fluss, weshalb die Bakteriendichte hoch ist. Bild: Hans Suter

Doch die Glatt ist kein Spezialfall. Kölbener sagt:

«Flüsse sind von der bakteriellen Belastung her immer problematischer als Seen. In einem Fluss kann man nie bedenkenlos baden.»

Sie seien kleiner, hätten mehr Zuflüsse, in ihrer Nähe wird Landwirtschaft betrieben und Abwasser gereinigt. Und überhaupt: «Man badet in einem Naturprodukt. Da muss man mit Keimen rechnen.» Wer sich trotzdem ins kühle Nass wagt, dem empfiehlt Kölbener drei Punkte zu berücksichtigen:

Nicht tauchen

Kein Wasser schlucken

Nach dem Baden duschen

Stinkende Bäche noch vor 50 Jahren

Die ARA Oberglatt ist längst nicht die einzige Abwasserreinigungsanlage, deren geklärtes Wasser in die Thur geleitet wird. Von der Quelle unter dem Säntis bis hinab nach Niederbüren gibt es am Fluss elf Abwasserreinigungsanlagen, dazu kommen diejenigen, die ihr Wasser in die Zuflüsse der Thur leiten, etwa die ARA Hemberg in den Necker oder die ARA Wil in den Alpbach.

Doch (Bade-)Spassverderber sind sie keineswegs, im Gegenteil: Dank der Abwasserreinigungsanlagen ist es erst möglich, einigermassen sorglos in Schweizer Bächen, Flüssen und Seen baden zu können. Noch vor 50 bis 60Jahren war dies nicht der Fall. «Schäumende und stinkende Bäche, Fischsterben, Abfälle in Fliessgewässern und Seen waren an der Tagesordnung», liest man beim Bundesamt für Umwelt. Siedlungs-, Gewerbe- und Industrieabwässer seien damals ungereinigt in die Gewässer abgleitet worden.

Neue Herausforderung: Mikroverunreinigungen

Heute ist das zum Glück nicht mehr so: 800 Kläranlagen, angeschlossen an ein Kanalisationsnetz von über 130000 Kilometern, übernehmen in der ganzen Schweiz die unappetitliche Reinigungsaufgabe. Doch die Anlagen sind mit neuen Problemen konfrontiert: Mikroverunreinigungen wie Medikamente, Pflanzenschutzmittel, Chemikalien oder Hormone. Es sind Stoffe, die in Gewässern in sehr tiefen Konzentrationen vorkommen, die sich aber bereits in kleinsten Mengen schädlich auf Wasserlebewesen auswirken können.

Seit dem Jahr 2016 ist deshalb in der Gewässerschutzgebung verankert, dass grössere Kläranlagen Massnahmen zur Entfernung von Mikroverunreinigungen treffen müssen. In der ARA Oberglatt laufen die Arbeiten an einer solchen zusätzlichen Reinigungsstufe gerade (unsere Zeitung berichtete) und auch die Niederuzwiler Abwasserreinigungsanlage soll entsprechend erweitert werden.