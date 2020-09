Ein alter Hase kehrt zurück: Armin Blöchlinger übernimmt Arbeiten des Stadtschreibers in Wil Weil der Wiler Stadtschreibers per Ende Oktober und sein Stellvertreter per Ende September gekündigt haben, springt Armin Blöchlinger ein. 10.09.2020, 15.18 Uhr

Armin Blöchlinger kehrt zurück. Bild: pd

(pd) Aufgrund der Kündigung des Stadtschreibers per Ende Oktober und seines Stellvertreters per Ende September entsteht eine Stellenvakanz von 200 Prozent. Der Stadtrat hat entschieden, per 15. Oktober 2020 die inhaltlichen Arbeiten der Stadtschreiberstelle an Armin Blöchlinger zu übertragen.