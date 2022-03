Informationsanlass vom Kanton zum Alphüttenstreit im Toggenburg

Eigentumsknatsch «Nun sind die Alpkorporationen am Zug»: Kanton informiert im Streit um die Toggenburger Alphütten Am Mittwoch diskutierten betroffene Alpwirte mit dem Kanton St.Gallen an einem Informationsabend. Obwohl vereinzelt harsche Worte fielen, verlief der Anlass insgesamt friedlich. Adi Lippuner Jetzt kommentieren 24.03.2022, 16.46 Uhr

Auch die Alp Flis ist Teil des Streits um die Alphütten im Toggenburg. Bild: PD

Wem gehören die Alpgebäude im oberen Toggenburg? Diese Frage beschäftigt den Kanton St. Gallen und die betroffenen Alpwirte weiter. Am Mittwochabend fand eine Informationsveranstaltung in Wildhaus statt, organisiert vom kantonalen Amt für Gemeinden und Bürgerrecht. Der Anlass war gut besucht, alle 100 Stühle waren schon kurz vor acht Uhr besetzt.

Das Thema bewegt viele Menschen. Im Vorfeld gab es sogar Drohungen gegen die Veranstalter. Doch was als emotionaler Abend, an dem die Wogen hochgehen könnten, erwartet wurde, erwies sich als sachliche Veranstaltung mit umfassender Information und Diskussion. Vereinzelte Votanten brauchten zwar harsche Worte und richteten Vorwürfe an die Vertreter des Kantons, doch insgesamt verlief der Abend friedlich.

Aufmerksame Zuhörende bei der Informationsveranstaltung zum Thema «Eigentum/Besitz von Alpgebäuden», im Mehrzweckgebäude Chuchitobel in Wildhaus. Bild: Adi Lippuner

Zu Beginn gab es umfassende Informationen von Seiten der Kantonsvertreter, es folgte eine Frage- und Diskussionsrunde und bereits zu Beginn wurde festgelegt, dass der Abend spätestens um elf Uhr abgeschlossen werde.

Fünf Lösungsansätze aufgezeigt

Die Vertreter des Kantons, Ernst Kurer, Leiter Grundbuchaufsicht, Alexander Gulde, Leiter Amt für Gemeinden und Bürgerrecht, Bernhard Keller, Mitglied Aufsichtsbehörde BGBB und Markus Hobi, Leiter Landwirtschaftliches Zentrum (von links). Bild: Adi Lippuner

Während Alexander Gulde, Leiter Amt für Gemeinden und Bürgerrecht, den Anwesenden die Ausgangslage im Zusammenhang mit den Alpzimmern erklärte, zeigte Bernhard Keller, Mitglied Aufsichtsbehörde BGBB (Bäuerliches Bodenrecht), die möglichen Lösungsansätze auf. Er betonte:

«Der Ball liegt bei den Alpkorporationen, diese müssen die für sie richtige Lösung erarbeiten.»

Aus Sicht des Kantons könnte das Verhältnis zwischen den Alpkorporationen und den Alpgebäudenutzern mit folgenden Ansätzen gestaltet werden: Den jetzigen Zustand belassen; einen Alpzimmervertrag erstellen; Regelung gemäss Statuten, allenfalls diese anpassen; ein Baurecht erstellen oder die Alpzimmer abparzellieren. «Jeder Ansatz hat seine Vor- und Nachteile», so Bernhard Keller.

Für Markus Hobi, Leiter Landwirtschaftliches Zentrum (LZSG), haben die privatrechtlichen Verhältnisse im obersten Toggenburg einen hohen Stellenwert. Er sagt, es gebe ganz verschiedene Situationen. Was in Nesslau gelte, schaue im obersten Teil des Tales ganz anders aus. Und er fügt an: «Deshalb muss auch jede einzelne Alpkorporation die für sich und die Besitzer der Alprechte passende Lösung erarbeiten.»

Als nächste Schritte wurde vorgeschlagen, dass die Präsidenten der Alpkorporationen eine Versammlung einberufen sollten. Der Alpwirtschaftliche Verein Toggenburg habe sich bereit erklärt, die Organisation zu übernehmen. Der Kanton stelle die Beratung von Seiten des LZSG und des Amts für Gemeinden und Bürgerrecht sicher. «Zudem sind die vorgeschlagenen Lösungsansätze beim Kanton geprüft worden», liess Markus Hobi die Anwesenden wissen.

«Klammheimliches Vorgehen»

Für Josef Koller, bekannt als «Schäfli Sepp», ist es «unverständlich, wie die Behörden mit uns umgegangen sind. Klammheimlich wurden vor zwei Jahren Beschlüsse gefasst und wir sind nun die Leidtragenden.»

Zahlreiche Fragen gab es im Zusammenhang mit der Erstellung eines Baurechts. Dabei wurde mehrfach deutlich gemacht, dass die Lösungen innerhalb der Korporationen getroffen werden müssen. Auch die anfallenden Kosten waren ein Thema und immer wieder standen die Begriffe «Eigentum oder Besitz» im Raum (siehe Infobox). Zu den Kosten meinte ein Anwesender:

«Wir machen eine Grundbuchbereinigung und diese Kosten hätte der Kanton zu tragen.»

Öffentlich wahrgenommen wurde das Problem, weil sich der Nesslauer Heiri Giezendanner gegen das Vorgehen des Kantons wehrte. Sein Rechtsvertreter, Walter Locher, kommentierte den Abend wie folgt:

«Es ist erfreulich, dass von Seiten der kantonalen Verwaltung jetzt eingesehen wurde, wie vielschichtig die ganze Angelegenheit ist.»

Aus seiner Sicht müsse nun aber die Regierung ihre Verantwortung wahrnehmen und die Lösung der entstandenen Probleme rasch und unbürokratisch unterstützen, auch finanziell. Moniert wurde aus der Versammlungsmitte auch, dass der Kanton «eine Jahrhunderte alte Tradition auf dem Kopf gestellt hat, dabei wären doch unbürokratische Lösungen wichtig».

Diskrepanz zum Vorschein gekommen

Seit Monaten herrscht im Kanton St. Gallen und ganz besonders im Toggenburg Unzufriedenheit, wenn es um die Eigentumsverhältnisse von Alpgebäuden geht. Zu Tage getreten sind die Probleme durch eine Anpassung der Gebäudeversicherung beim Rechnungsversand. Bedeutend ist der Umstand, dass die Alpkorporationen als Eigentümer der Gebäude im Grundbuch eingetragen sind, obwohl die Nutzer der Alpgebäude während der vergangenen Jahre namhafte Summen investiert haben.

Im Raum standen Vorwürfe und Begriffe wie Enteignung und nicht korrektes Vorgehen des Amts für Gemeinden und Bürgerrecht. In diesem Zusammenhang die Frage: Wo liegt, gemäss Zivilgesetzbuch, der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz?

Der Unterschied zwischen Eigentümern und Besitzern

Für Nicht-Juristen ist dies auf den ersten Blick kaum erkennbar. Die Erklärung lautet kurz zusammengefasst: Eigentum bedeutet die rechtliche Herrschaft, beispielsweise über eine Liegenschaft. Sie kann verkauft oder auch vererbt werden, ein Besitzer hat die Gewalt über eine Sache, kann diese nutzen aber weder verkaufen noch vererben.

Bereits 1985 hat der ehemalige Grundbuchverwalter aus Alt St. Johann, Carl Schlumpf-Alpiger, eine längere Publikation zum Thema verfasst. Er wollte interessierten Laien Einblick in die geschichtliche Entwicklung der Alprechte und Alpkorporationen vermitteln. Zudem sollten Verantwortlichen der Grundbuchämter sozusagen eine «Anleitung zur Führung des Alpbuches und der mit den Alprechten zusammenhängenden Rechtsgeschäfte» erhalten. (adi)

