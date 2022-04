Ehrungen «Nacht des Wiler Sports»: Das sind die besten Athletinnen und Athleten aus der Region Wil und Umgebung Nach einem Jahr Unterbruch kehrte die «Nacht des Wiler Sports» in den Stadtsaal zurück. In den Kategorien Einzelsportler, Team und Nachwuchs wurden die besten Sportlerinnen und Sportler der Region gesucht. Kunstturner Timon Erb, die OL-Staffel H210 und Schwinger Damian Ott wurden als Wiler Sportler des Jahres ausgezeichnet. Lukas Tannò 22.04.2022, 07.00 Uhr

Gewinner sind sie alle: Die Nominierten der «Nacht des Wiler Sports» nahmen ihre Preise von Stadtrat Jigme Shitsetsang (rechts) entgegen. Bild: Ralph Ribi

Aufgrund der Coronapandemie konnte die «Nacht des Wiler Sports» nicht wie üblich an einem Freitagabend im Januar durchgeführt werden, sondern musste auf einen sommerlichen Donnerstag im April verschoben werden.

Weil in dieser Woche noch viele Familien in den Ferien sind, die OFFA stattfindet und gleichzeitig auch noch der FC St.Gallen sein Cup-Halbfinal bestritt, war die Sorge bei den Veranstaltern gross, dass nicht so viele Besucherinnen und Besucher kommen werden. Dieser «Worst Case» ist aber nicht eingetroffen. Auch Michael Stöckli, Vizepräsident der IG Wiler Sportvereine, ist zufrieden:

«Es war ein gelungener Abend. Klar kommen im Winter mehr Leute, aber wir sind glücklich über die Besucherzahlen.»

Athletinnen und Athleten müssen nicht mehr vor Ort anwesend sein

Trotz guter Organisation musste kurzfristig einiges improvisiert werden. Orientierungsläufer Joschi Schmid, welcher in der Kategorie Nachwuchs nominiert war, musste per Video zugeschaltet werden, da er im Moment für ein Rennen in Portugal weilt.

Auch sein Vereinskollege Martin Hubmann, Nominierter bei den Einzelsportler, konnte nicht live dabei sein. Er musste sich kurzfristig krankheitsbedingt abmelden. Noch vor wenigen Jahren hätten diese beiden Sportler nicht geehrt werden können. Denn damals stand im Reglement, dass nur Athletinnen und Athleten nominiert werden dürfen, welche dann auch im Stadtsaal Wil zugegen sind.

«Diese Veränderung ist den Wintersportlern zu verdanken. Anfang 2020 war Skifahrer Cédric Noger nominiert und weil er sich während der Verleihung an einem Weltcuprennen befand, haben wir unser Reglement geändert. Deshalb war es überhaupt möglich, dass er zum Sportler des Jahres gewählt werden konnte», so Stöckli.

Ein Böser zum ersten Mal ganz oben

Auf den ersten Platz schafften es aber Joschi Schmid und Martin Hubmann in ihren jeweiligen Kategorien nicht. Schwinger Damian Ott wurde zum Sportler des Jahres gewählt. Als das Resultat auf der Leinwand im Stadtsaal erschien, wurde er frenetisch von den anwesenden Mitgliedern des Schwingklubs Wil gefeiert.

Jigme Shitsetsang (links) gratuliert Damian Ott zu seiner Wahl zum Sportler des Jahres. Sandra Graf (rechts) freut sich über den zweiten Platz. Bild: Ralph Ribi

Mit dem zweiten Platz am Olma-Schwinget, den Siegen an den Bergfesten Weissenstein und Schwarzsee, sowie dem ersten Rang beim Kilchberger Schwinget ist der Hüne sicherlich ein verdienter Sportler des Jahres. Für ihn steht bald schon der nächste Höhepunkt an. Am 29. Mai findet das St.Galler Kantonalschwingfest in Wil statt. Trotzdem bleibt er bescheiden:

«Klar freue ich mich auf das Kantonalschwingfest, aber ich freue mich grundsätzlich immer über Wettkämpfe. Ich verspüre keinen speziellen Druck, nur weil es zuhause in Wil stattfindet.»

Zweite in der Kategorie Einzelsportler wurde Sandra Graf. Die Rollstuhlfahrerin wurde zudem zusammen mit Kunstturner Pablo Brägger und Badminton-Schiedsrichter Ivo Kassel für ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio geehrt.

Timon Erb wird Nachwuchssportler des Jahres

Wurde zum Nachwuchssportler des Jahres gewählt: Timon Erb. Bild: Ralph Ribi

Im Nachwuchs konnte sich Kunstturner Timon Erb gegen Joschi Schmid und Snowboarderin Lisa Demke durchsetzen. Erb, welcher an den vergangenen Schweizer Meisterschaften mit Gold an den Ringen und im Sprung brillierte, liebt es sich gegen andere zu messen. «Ich mag es, an den Wettkämpfen zu sehen, wer sich am meisten verbessert hat», so der Turner vom Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz.

In der Kategorie Teams schaffte es das Jiu-Jitsu-Duo Jokl/Schönenberger nicht, ihren Titel von vor zwei Jahren zu verteidigen. Sie mussten sich der Staffel H210 der OL Regio Wil geschlagen geben. Um in dieser Altersklasse mitrennen zu können, muss das Trio um Ernst Baumann, Töby Imhof und Karl Ott zusammen mindestens 210 Jahre alt sein. Auf die Frage, ob sie im nächsten Jahr wieder nach dem Schweizer Meistertitel greifen wollen, antwortet Karl Ott:

«Natürlich würden wir das gerne tun. Wenn es die Gesundheit zulässt und wir in dieser Konstellation antreten können, dann werden wir ein gutes Ergebnis erlaufen.»

Die Staffel H210 der OL Regio Wil. Von links nach rechts: Ernst Baumann, Töby Imhof und Karl Ott. Bild: Ralph Ribi

Hermann «Mäni» Rüegg (links) ist Sportförderer des Jahres. Bild: Ralph Ribi

Den Sportförderer-Preis durfte Mäni Rüegg entgegennehmen. Er wurde von Walter Baumann, Präsident des Panathlon Klub Wil, für seine langjährigen Dienste in diversen sportlichen Positionen geehrt. Zehn Jahre lang war Rüegg Präsident der Radballer Mosnang, obwohl er zuvor weder Mitglied im Verein war noch irgendwelche Kenntnis über den Sport hatte.