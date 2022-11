Ein Ehepaar erhält den Flawiler Preis 2022.

Ehrung Für ihr Engagement in der Integrationsarbeit erhalten Maria Hudnut und Urs Isenring den Flawiler Preis Der Flawiler Preis wird bereits zum 13. Mal verliehen. Als Trägerin und Träger des diesjährigen Preises wurden Maria Hudnut und Urs Isenring auserwählt. Der Gemeinderat würdigt damit den unermüdlichen Einsatz des Ehepaars zugunsten von geflüchteten Menschen und für die mit Herzblut begleiteten Integrationsprojekte im Dorf. 03.11.2022, 09.57 Uhr

Erhalten den Flawiler Preis 2022: Maria Hudnut und Urs Isenring. Bild: PD

Maria Hudnut und Urs Isenring, die seit 2013 in Flawil wohnen, stecken viel Herzblut in die Integrationsarbeit. 2016 haben sie sich bereit erklärt, eine Familie, die frisch in Flawil angekommen war, bei der Integration zu unterstützen. Bald wurde ihnen und den anderen freiwilligen Helfenden klar, dass es noch mehr Familien in Flawil gibt, die Hilfe im Alltag benötigten. Hilfe, die nicht durch die Sozialen Dienste und andere Fachstellen abgedeckt werden kann.