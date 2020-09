Interview «Effizientes Lernen beruht auf Beziehungen»: Der amtierende Uzwiler Schulratspräsident sieht auch in der Unzufriedenheit eine Chance Der amtierende Uzwiler Schulratspräsident Daniel Wyder hat eine Konkurrentin. Im Interview erzählt er, wie er damit umgeht. Für ihn sind zudem Kontinuität und klare Regeln wichtig. Dinah Hauser 14.09.2020, 09.30 Uhr

Daniel Wyder, amtierender Schulratspräsident von Uzwil. Bild: Dinah Hauser

Sie haben eine Herausforderin. Wie gehen Sie damit um?

Daniel Wyder: Es ist eine spezielle Situation, wenn jemand kommt und sagt, sie könne den Job besser machen. Das gehört aber zum politischen Amt des Schulratspräsidenten. Bei Wahlen muss man sich wieder über die eigene Position und Haltung klar werden und kann diese an Wahlveranstaltungen vertreten. Das ist wertvoll.

Am Podium nannten Sie Zahlen. Uzwil habe eine kleinere Fluktuation der Mitarbeiter als der Kanton St.Gallen im Schnitt. Ein Zuschauer sagte, es sei genau umgekehrt.

Ich habe die vergangenen drei Jahre angeschaut. Dort hat Uzwil im Vergleich wenig Abgänge zu verzeichnen. Zudem waren sechs von zehn Abgängen Pensionierungen und Mutterschaften. Im vergangenen Schuljahr hatten wir vergleichsweise mehr Abgänge zu verzeichnen.

Viele Lehrpersonen waren am Freitagabend anwesend. Einige drückten ihre Zufriedenheit aus, andere das Gegenteil.

Der Austausch hat mich sehr gefreut. Wir wissen – und die letzte Mitarbeiterumfrage hat dies deutlich gezeigt – dass die grosse Mehrheit der Mitarbeitenden der Schule Uzwil zufrieden ist. Aber überall gibt es auch einzelne unzufriedene Mitarbeitende, auch in Uzwil. Ich sehe das als eine Chance. Denn eine gewisse Unzufriedenheit ist Ansporn für Veränderungen. Das hält das System am Laufen.

Der unbezahlte Urlaub wurde angesprochen. Sie sagten unter anderem, dass Lehrpersonen 13 Wochen unterrichtsfreie Zeit haben. Reicht das für ein Projekt?

Klar, Lehrpersonen haben noch andere Aufgaben während der unterrichtsfreien Zeit. Das sind nicht einfach Ferien. Aber ein längerer Block für eigene Projekte liegt drin. Zudem gibt es für Lehrpersonen die Möglichkeit ein Quartal lang eine Intensivweiterbildung zu beziehen und dabei eigene Projekte umzusetzen, wie zu Beispiel den Besuch anderer Schulsystem in anderen Ländern. Was aber Ferien betrifft, haben wir auch eine Vorbildfunktion. Es gibt bewusst keine Ferien für Kinder ausserhalb der Schulferien, das halten wir in auch für die Mitarbeitenden so.

Sie sprechen damit die Kontinuität an?

Effizientes Lernen beruht auf Beziehungen. Beziehungsaufbau braucht Zeit und damit eine gewisse Kontinuität. Bei Kleinklassen haben wir teilweise jährliche Lehrerwechsel. Da gibt es Eltern, die berichten, das sei schwierig für ihr Kind. Das etablierte System, dass eine Klasse nach zwei bis drei Jahren eine neue Lehrperson bekommt, scheint für mich der richtige Weg.

Dann müsste eine Lehrperson also am besten zwei bis drei Jahre Urlaub beziehen?

Das muss man von Fall zu Fall beurteilen. Wir können aber nicht auf so lange Sicht die Stelle frei halten. Wir bieten Lehrpersonen, welche etwa auf eine Weltreise gehen, neue offene Stellen bewusst an, wenn sie an einer Rückkehr interessiert sind. Damit haben wir eine klare Linie und sind verlässlich. Es geht dann nicht darum, ob eine Lehrperson dem Schulleiter gefällt. Denn da wäre die Gefahr von willkürlichen Entscheiden relativ gross.

Was sind Projekte, die Sie anpacken wollen, falls Sie wiedergewählt werden?

Das sogenannte Onboarding der neuen Schulräte. Da es ein neues Schulratsteam gibt, müssen sich die Mitglieder erst kennenlernen und eine Arbeitskultur entwickeln. Zudem ist es wichtig, dass der neue Schulrat und die bestehenden Schulleitungen eine gute Zusammenarbeit finden. Das gleisen wir bereits jetzt auf, organisieren Workshops und dokumentieren unsere Haltung und Werte. Die neuen Schulratsmitglieder sollen gut in ihre Aufgabe starten können.

Welche weiteren Themen stehen an?

Zum einen die Schulraumentwicklung, also Infrastrukturprojekte. Dabei steht die Schulraumerweiterung im Herrenhof an, bei dem wir dieses Jahr das Vorprojekt mit Kostenschätzung abgeschlossen haben. Ebenfalls steht die Entwicklung der Kindergartenstandorte an. Das wird konkret aber erst nach 2028 zum Thema. Man muss aber bereits jetzt Konzepte erarbeiten. Ebenfalls ist das Thema Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz anzugehen. Die Schule als Arbeitgeber ist verpflichtet, Mitarbeitende vor Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen. Es geht darum, wieder konkret zu überprüfen, ob die heutigen Sicherheitsstandards und Vorschriften erfüllt werden. Das wurde intensiv vor 20 Jahren zuletzt gemacht. Wir müssen nun schauen, in welchen Bereichen wir noch à jour sind und wo Handlungsbedarf besteht.

Warum sollte man Sie wieder wählen?

Wir haben eine gute Schule in Uzwil, die wir in den vergangenen Jahren weiter entwickelt haben. Ich bin überzeugt, dass ich das weiterführen und dabei meine Erfahrung der letzten acht Jahre wertvoll einbringen kann – mit einem neuen Schulratsteam, auf das ich mich freue.