EC Wil verliert seinen Topskorer Andreas Ambühl Der 24-jährige Stürmer Andreas Ambühl hat einen Tag nach dem Playoff-Out gegen Bellinzona bekanntgegeben, dass er Wil verlassen wird. Weder finanzielle noch sportliche Gründe hätten zur Entscheidung geführt. Hans-Caspar Kellenberger 18.02.2020, 05.00 Uhr

Der 24-jährige Andreas Ambühl wird künftig nicht mehr für den EC Wil auf Torejagd gehen. Benjamin Manser

2:6 hiess es am Ende aus Sicht des EC Wil. Bellinzona hatte am Samstag bereits im Mitteldrittel mit zwischenzeitlich drei Toren Vorsprung auch die letzten Zweifel am Wiler Ausscheiden beseitigt. Erneut konnten die Ostschweizer eine disziplinierte Spielweise, insbesondere in der Defensive, nicht über die gesamte Partie durchziehen. Wil-Captain Lars-Kevin Spillmann sieht das ähnlich:

«Wir haben zu wenig systemtreu gespielt, die mangelnde Aggressivität hatte zudem einen grossen Einfluss auf unser Spiel.»

Am Ende markieren somit zwei Heim- und eine Auswärtsniederlage die bittere Wiler Bilanz des Playoff-Viertelfinals 2019/2020. Der Gegner Bellinzona, der die Qualifikation punktgleich mit den Wilern abgeschlossen hatte, trat im Playoff insgesamt disziplinierter auf und verdiente sich so das Weiterkommen.

Ein Abgang, der schmerzen dürfte

Am Sonntag, dem ersten Tag nach dem Wiler Saisonende, wurde ein erster prominenter Abgang bekannt. Andreas Ambühl, Stürmer und Topskorer der abgelaufenen Qualifikation der 1. Liga, wird seinen Vertrag nicht verlängern und den EC Wil damit definitiv verlassen. Dies äusserte Ambühl gegenüber der Fanseite «ecwil1881fanpage» und bestätigte es auf Anfrage der Wiler Zeitung.

Weder sportliche noch finanzielle Gründe hätten zum Entscheid geführt. Auch die vom Club bereitgestellte Infrastruktur erwähnte er lobend. «Im Team hatten wir sehr viel Spass, was auch die positiven Resultate gezeigt haben», sagte Ambühl gegenüber der Fanseite. Vor allen Dingen bemängelte er die Kommunikation seitens des Vorstandes mit den Spielern. Und man hätte vergangenes Jahr keine vereinsinterne Ansprechperson mehr gehabt. Dies habe die Zusammenarbeit erschwert, was auch der Grund für seinen Abgang sei.

Andreas Ambühl Benjamin Manser

Während zwei Saisons hat Ambühl in 63 Spielen für Wil 116 Skorerpunkte gesammelt – 75 Tore und 41 Assists. Damit war Ambühl zweimal bester Wiler Punktesammler und diese Saison gar 1.-Liga-Topskorer. Für wen er künftig auf Torejagd geht, steht noch in den Sternen. Einen akkuraten Ersatz zu finden, dürfte schwer bis unmöglich werden.

Heimstarke Wiler begeistern im Cup, enttäuschen aber im Playoff

Insgesamt war die Saison 2019/2020 durchaus ansprechend für Wil, sieht man vom verpatzten Playoff-Viertelfinal ab. Zudem schafften die Wiler im Cup mit dem Sieg gegen das oberklassige Arosa eine kleine Sensation. Eine weitere Überraschung gegen Dübendorf verpassten die Wiler knapp. Auch wenn so nichts wurde aus der erstmaligen Teilnahme an der Hauptrunde des Schweizer Cups, dürfen die Spiele gegen Arosa und Dübendorf als achtbarer Erfolg gewertet werden.

Lars-Kevin Spillmann PD

In der Qualifikation war Wil zu Hause fast unbezwingbar. Nur ein einziges Mal, gegen Wetzikon, verlor das Team ein Heimspiel – und dies erst nach Penaltyschiessen. Die Probleme in der Defensive, die auch mit einer nicht durchwegs disziplinierten Spielweise zusammenhängen, wurden insbesondere in der Masterrunde und im Playoff sichtbar. Captain Spillmann sagt:

«Wir haben in den verschiedenen Zonen zu wenig zusammengearbeitet, waren keine richtige Einheit.»

Er ist überzeugt, dass sich dies mit frischem Wind, den der neue Trainer Kevin Schüepp bringen soll, ändern wird. «Es wird sicher Änderungen im Spielsystem und -verhalten geben. Wie wir in der neuen Saison auftreten, wird sich erst zeigen. Auch die Mannschaft wird eine andere sein.»