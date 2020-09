Interview Der neue EC-Wil-Sportchef Patrick Hohl über den Saisonstart: «Wir haben ein langfristiges Projekt mit unseren Coaches und dieser Mannschaft gestartet» Für den EC Wil beginnt die 1.-Liga-Saison am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Rheintal. Der Wiler Sportchef Patrick Hohl äussert sich im Interview über die Ziele, die Gründe des Umbruchs – und er erklärt, wie die Abgänge mehrerer Topspieler kompensiert werden sollen. Tim Frei 16.09.2020, 17.00 Uhr

Vier Siege in sechs Testspielen: Die Wiler haben bewiesen, dass sie auch ohne die Topspieler der vergangenen Saison Tore erzielen können. Bild: Tim Frei (Wil, 9. September 2020)

Welches Fazit ziehen Sie nach der Vorbereitung?

Patrick Hohl: Die sechs Testspiele waren leistungs- und einsatzmässig perfekt. Die Spieler haben das neue System schnell umgesetzt, was nicht selbstverständlich ist. Denn in der Regel braucht es Zeit, bis das Team die Ideen eines neuen Coachs verinnerlicht hat.

Es gingen aber auch zwei Testspiele verloren.

Das muss man relativieren: Das 0:1 gegen Rheintal war der zweite Eiskontakt nach einem Training. Und die zweite Niederlage kassierten wir gegen das Spitzenteam Wetzikon, das doch über gestandene 1.-Liga-Spieler und solche mit Erfahrung in der Swiss und National League verfügt. Dieses 2:3 hat uns gezeigt, wo wir stehen und in welche Richtung es gehen kann.

Konkret?

Dass wir gegen jedes Team mithalten und siegen können, wenn wir das System 60 Minuten lang umsetzen und mit Einsatzwillen, Tempo und fairer Härte auftreten. Das war eine wichtige Erkenntnis, auch wenn wir von Anfang an von unserem Team und den Trainern überzeugt waren, die das Kader zusammengestellt haben. Ich hatte noch keinen Einfluss darauf, da ich erst seit August Sportchef bin.

Das letzte Testspiel gegen Herisau war leistungsmässig bescheiden. Inwiefern hat Sie das beunruhigt?

Die letzten 30 Minuten, die ich von dieser Partie gesehen hatte, fand ich nicht wirklich beunruhigend. Und: Eine Woche vor Saisonstart will sich natürlich kein Spieler verletzen – speziell bei unserem im Vergleich zur Vorsaison breiteren Kader, in dem viele noch um ihren Platz kämpfen. Unabhängig von dieser Partie erwarten wir von jedem Spieler, dass er in der Meisterschaft noch eine Schippe drauflegen kann.

Patrick Hohl ist seit August neuer Sportchef des EC Wil. Bild: PD

Wie lautet das offizielle Saisonziel des EC Wil?

Ganz klar das Erreichen der Playoffs, aber wir wollen uns nicht auf eine Platzierung festlegen. Das wäre auch unfair gegenüber der jungen Mannschaft. Rang eins und zwei werden wohl mit Wetzikon und Frauenfeld belegt sein, ab Platz drei bis an den Schluss ist aber alles offen.

Und wenn es mit der Playoff-Teilnahme, also mindestens Rang acht, nicht klappt?

Dann wäre das nicht tragisch. Wichtig ist uns, dass sich die Spieler entwickeln und dass sie in Ruhe arbeiten können. Wir werden deshalb auch nicht die Geduld verlieren, wenn es zwei bis drei resultatmässig schlechte Spiele gibt. Schliesslich haben wir ein langfristiges Projekt mit unseren Coaches und dieser Mannschaft gestartet.

Wie sieht dieses Projekt konkret aus?

Unsere Philosophie ist es, mit jungen Spielern zu arbeiten. Es wäre natürlich schön, wenn ein Grossteil davon aus der Region kommt. Wir werden aber nicht einfach Eigengewächse in die erste Mannschaft nehmen, nur damit Nachwuchsspieler integriert werden. Sie müssen schon auch Leistungen vorweisen. Unser Ziel ist, dass wir die Spieler so weiterentwickeln, dass wir mit einem grossen Kern davon und nach punktuellen Anpassungen mittelfristig vorne mitspielen können. Einen Umbruch wie auf diese Saison hin möchten wir nicht mehr.

Schon in der Vorsaison hatte der EC Wil das jüngste Team der 1. Liga Ost. Nun wurde die Mannschaft nochmals um mehr als ein Jahr verjüngt. Weshalb war dieser Umbruch nötig?

Ausschlaggebend war, dass wir mit vielen jungen Spielern zusammenarbeiten wollten. Unsere Trainer Kevin Schüepp und Ivo Frischknecht haben dafür ein Gespür und dies auch schon unter Beweis gestellt. Angenehmer Nebeneffekt dabei war natürlich auch, dass wir so unser Budget massiv entlasten konnten. Die Entschädigungen sollen verhältnismässig sein. Beträge, die früher ausbezahlt wurden, wird es so nicht mehr geben.

Mehr als zehn Spieler haben den Verein verlassen, die zusammen über 70 Prozent aller Tore der vergangenen Saison erzielt haben. Wie soll das kompensiert werden?

Die Rechnung ist einfach: Wir haben vergangene Saison viele Tore geschossen, aber auch viele erhalten. Mit unserem Ziel, weniger Gegentreffer zu kassieren, braucht es auch weniger Tore, um ein Spiel zu gewinnen.

Also wird der EC Wil ab sofort auf die Devise «Defense First» setzen?

Nein, wir werden nicht hinten reinstehen. Wir wollen mit einem aggressiven Spielstil den Gegner in allen Zonen früh unter Druck setzen, um ihn zu Fehlern zu zwingen. Es muss uns gelingen, so wenig wie möglich in der eigenen Zone zu sein. Die Trainings und die Testspiele haben zudem gezeigt, dass wir auch ohne die Topspieler der vergangenen Spielzeit im Stande sind, Tore zu erzielen. Wir sind überzeugt, dass wir das kompensieren können – natürlich nicht individuell, aber über vier ausgeglichene Linien und klarer Rollenverteilung.

Ist der Captainentscheid gefallen?

Im Grundsatz wurde er getroffen. Kommuniziert wird er vor dem ersten Meisterschaftsspiel zu Hause gegen Rheintal mit Bekanntgabe der Aufstellung.

Diese Partie war ursprünglich auf Samstag um 17.30 Uhr angesetzt. Warum wurde sie nun auf Sonntag um 19 Uhr verschoben?

Der SC Rheintal hat uns angefragt, ob der Match verschoben werden könne, weil ihr Team wegen Coronafällen bisher zu wenig Trainings bestritten hat. Dem sind wir mit dem neuen Termin entgegengekommen.

Das Kader 2020/2021 des EC Wil Tor (2): Oliver Etter (Jahrgang 96), Daniel Schenkel (95).

Verteidigung (9): Lars Spillmann (93), Simon Steiner (91), Rico Hungerbühler (97), Sebastian Jonski (98), Brian Jsenschmid (00), Gian-Andri Gegenschatz (98), Levin Frischknecht (02), Colin Frischknecht (02), Silas Heuberger (00).

Sturm (14): Matteo Schärer (96), Alec Jäppinen (96), Yannick Stiefel (96), Claudio Forrer (99), Levin Schneider (99), Leeroy Rüsi (99), Pascal von Aarburg (00), Fabian Sennhauser (01), Silvan Schmuckli (00), Lucas Hohlbaum (93), Elias Brügger (01), Aaron Grob (02), Lukas Harder (98), Sandro Meier (00).

Trainer (2): Kevin Schüepp (81), Ivo Frischknecht (46).