EC Wil Ladies greifen mit einer neuen Partnerschaft an Die Wiler Eishockey-Ladies wollen mit einem grossen Kader in der Swiss Women's Hockey League B wieder angreifen. Dabei erhalten sie Unterstützung von unerwarteter Seite: vom Lager, das sich vor einem Jahr noch gegen einen eigenständigen Wiler Klub ausgesprochen hatte. Daniel Monnin 08.06.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Caroline Lambert, SC Weinfelden Women A (Blau) vor dem Tor gegen Noemi Ryhner, SC Reinach, in der Eishalle Güttingersreuti in Weinfelden. Bild: Mario Gaccioli (14. Oktober 2018)

Die Hoffnung stirbt zuletzt, pflegt man in wenig aussichtsreichen Situationen zu sagen. Zusammen mit einer gehörigen Portion Mut und Durchhaltewillen hat sich dieses doch eher lapidare Sprichwort schon des Öftern bewahrheitet, auch und vor allem im Sport.

Vor einem Jahr standen die Wiler Ladies nach klubinternen Problemen vor der Auflösung, kämpften sich mit einem Mini-Kader durch die Saison und sicherten sich schlussendlich den Ligaerhalt.

Hilfe aus dem Thurgau

Die Zeit der schwindenden Hoffnung ist vorbei, Hilfe für die Wiler Ladies kommt ausgerechnet aus jenem Lager, das sich vor einem Jahr gegen einen eigenständigen Wiler Club ausgesprochen hatte. Vor allem aus Weinfelden, das inzwischen aufgelöst und in ein neues Team, die Thurgau Indien Ladies, übergegangen ist, und aus Kreuzlingen, das sein Frauen-Team aus der zweithöchsten Spielklasse zurückgezogen hat.

Strategisch wichtiger ist jedoch die neue Partnerschaft zwischen den Wil Ladies und dem in die Swiss Women's Hockey League (SWHL) C abgestiegenen Rapperswil-Jona, welches unter anderem mittels B-Lizenzen einen Spielerinnenaustausch ermöglicht.

Vielversprechende, neue Zusammenarbeit

Das «neue» Wiler Ladies-Team gewinnt – trotz einigen Abgängen – vor allem an Erfahrung und an Kaderbreite. 21 Namen listet Trainer Diego Gremminger auf, dazu drei Staffmitglieder, unter anderem Peter Zweifel, den Vater der Kirchberger Spielerin Vanessa Zweifel, als neuen Teamleiter.

Fast die Hälfte aller Spielerinnen ist noch im Juniorenalter und hat teilweise wenig bis keine Erfahrung im Frauenhockey. Deshalb sei es wichtig, so Gremminger, «dass wir den Verlust an Erfahrung mit diversen Zuzügen kompensieren konnten».

Die Kirchbergerin Vanessa Zweifel gehört zum Kader der EC Wil Ladies. Bild: Beat Lanzendorfer

In der aktuellen Kaderliste nicht aufgeführt sind jene Spielerinnen, die von Partner Rapperswil-Jona in Wil spielen könnten. Laut Patrick Hirsig, Co-Trainer der Lady Lakers, haben sich bisher vier Spielerinnen bereit erklärt, für das Wiler Team aufzulaufen: Anja Rieder (21, 44 B-Spiele), Rebekka Bleesz (20/68), Samira Meier (19/34) und Jessica Keller (18/9). Den umgekehrten Weg wollen Captain Flavia Tschumi und Vanessa Zweifel gehen. Der Austausch soll vor allem dann stattfinden, wenn das eigene Team spielfrei hat. «Wir versprechen uns einiges von der neuen Zusammenarbeit», zeigen sich Gremminger und Hirsig überzeugt.

Internationales Flair im Wiler-Team

Caroline Lambert kam 2017 aus der schwedischen Liga nach Weinfelden, wo sie 63-mal im Tor stand. Bild: PD

Mit den drei Ex-Weinfelderinnen Caroline Lambert, Janine Müller und Natacha Stejskal kommt auch ein wenig «internationales Flair» zurück ins Wiler Team. Die 25-jährige französische National-Torhüterin Caroline Lambert kam 2017 aus der schwedischen Liga zu Weinfelden und stand in den letzten drei Jahren 63-mal im Tor der Thurgauerinnen.

Die ehemalige Nati-Stürmerin Janine Müller suchte eine neue Herausforderung. Bild: PD

Nach neun Jahren in Weinfelden suchte auch die ehemalige Nati-Stürmerin Janine Müller eine neue Herausforderung. Die 23-jährige Schaffhauserin steht kurz vor dem BMS-Abschluss und arbeitet zu 50 Prozent als Tiefbauzeichnerin. Sie will ihren Wechsel nicht als «Schritt zurück» verstanden haben, «denn ich gehe mit den gleichen Ambitionen wie bisher in die neue Saison und will auch weiterhin einiges bewegen und erreichen.» Ausschlaggebend sei auch gewesen, dass «Wil es mir erlaubt, neben einem wöchentlichen Training in Wil auch noch zweimal in Schaffhausen zu trainieren». Janine Müller wird mit 125 Spielen in der höchsten Frauen-Liga die weitaus erfahrenste Spielerin im Team sein. Ihr wird unter anderem auch die Aufgabe zukommen, die zurückgetretene Nadja Hochuli (Schwangerschaft) auf und neben dem Eis zu ersetzen.

Dritte Spielerin aus Weinfelden ist die polyvalent einsetzbare 21-jährige Natacha Stejskal, die in den letzten vier Jahren 80 A-Spiele für Weinfelden bestritt.

Mit dem Sommertraining gestartet

Aus dem aufgelösten Kreuzlinger B-Team stossen vier Spielerinnen zu den Wiler Ladies: Die 20-jährige Andrina König (39 B-Spiele) sowie die Juniorinnen Laura Cola (Jahrgang 2006), Zoe Mächler (2005) und Leonie Grütter (2005). Laura Lenz (2003) kommt aus dem U17-Team des HC Lenzerheide und mit Alisha Brehm (2005, Wil), Melissa Frischknecht (2006) und Sina Mayer (2007, beide Uzwil) komplettieren drei Spielerinnen aus dem regionalen Nachwuchs den neuen Kader. Die meisten von ihnen werden auch in der kommenden Saison weiterhin in ihren Nachwuchs-Teams spielen.

Seit gestern Montag ist für die Spielerinnen auch die «eishockeylose» Zeit vorbei: Das Team von Diego Gremminger steht zwar noch nicht auf dem Eis, «doch wir haben mit dem gemeinsamen Sommertraining begonnen», erklärt er.