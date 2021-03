Ebnat-Kappel «Uns fehlen die Sponsoren»: Snowboarder Jan Scherrer stösst an die Weltspitze vor – doch bezüglich Unterstützung und Anerkennung ändert sich nichts Am Wochenende holte der Toggenburger Jan Scherrer an der WM in Aspen die Bronzemedaille in der Halfpipe. Die breite Öffentlichkeit nimmt das nicht gleich wahr wie eine WM-Medaille eines Skirennfahrers. Urs Huwyler 17.03.2021, 17.00 Uhr

Jan Scherrer 2019 am Laax Open. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Snowboarder Jan Scherrer aus Ebnat-Kappel und Mitglied des SC Speer, springt an einem Prestige-Wettkampf in der Halfpipe aufs Podest, wird überall für seine spektakulären Runs gelobt, aber in seinem Leben dürfte sich deswegen wenig ändern. Schon 2020 sorgte der Toggenburger an den X-Games in Aspen mit dem Gewinn der Bronzemedaille für ein Ausrufezeichen, an den US Open erreichte er Platz zwei.

An Erfolgen fehlte es demnach schon vor der diesjährigen WM nicht. Der dritte Rang an den Weltmeisterschaften in Aspen am Samstag kam deshalb keineswegs überraschend, sondern entsprach Scherrers zuvor gezeigten Leistungen. Das Mitglied des SC Speer Ebnat-Kappel freut sich über den Aufstieg von der erweiterten in die absolute Weltklasse:

«Ich stand an drei Grossanlässen auf dem Podest. Die Resultate stimmen und mein Stellenwert in der Szene ist gestiegen. Ich werde im Kampf um die vorderen Plätze als Mitkonkurrent angesehen.»

Nach dem ersten Weltcup-Sieg 2019 im chinesischen Secret Garden Skiresort sprach Scherrer über seine sportliche Zukunft. Einerseits setzte er sich das Ziel, den Schwierigkeitsgrad bei seinen Tricks zu erhöhen und sich andererseits mit einem «Sicherheitsrun» für die jeweiligen Finals qualifizieren zu können. Je nach Beschaffenheit der Pipe, den Witterungsbedingungen oder der Tagesform sind Mehrfachsaltos und Drehungen kaum zu stehen.

Jan Scherrer an der WM in Aspen. Bild: Sean M. Haffey/Getty

Die erste Entwicklungsphase dürfte mit der WM 2021 leicht verzögert abgeschlossen sein. Schon vor einem Jahr war Scherrer für einen erfolgreichen WM-Auftritt bereit. Der 26-Jährige sagt: «Die Form stimmte damals, doch zweieinhalb Wochen vor den Titelkämpfen wurde alles abgesagt. Es folgte ein ruhiger Sommer und ein schwieriger Saisonstart.»

Jan Scherrer hat noch Luft nach oben

Für einen Laien wirkte der entscheidende dritte Run von Scherrer am Samstag so, als müsste der zweifache Olympiateilnehmer an seine Grenzen gehen, um sich nach vorne katapultieren zu können. Doch weit gefehlt. Das war ein Lauf mit kalkuliertem Risiko. Der aktuell erfolgreichste Toggenburger Wintersportler sagt:

«Ich kann einige Tricks mehr, aber mir fehlte noch etwas die Sicherheit, um alles zu zeigen.»

Den selbstkreierten einzigartigen «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080» musste er für die 87 Punkte nicht einbauen. Es besteht also noch Luft nach oben.

Ehrung mit Wendy Holdener zusammen

Quervergleiche zwischen einzelnen Sportarten enden meist mit einem «Ja, aber ...» und versuchen die Gegenüberstellung zu relativieren. Unabhängig davon müssen sich Snowboarder zweitklassig vorkommen, wenn der Stellenwert einer bronzenen WM-Medaille bei den Alpinen jener eines ebenfalls Kopf und Kragen riskierenden Halfpipers gegenübergestellt wird. «Daran hat sich in den letzten Jahren trotz unserer Erfolge nichts geändert. Das ist einfach so», sagt Scherrer. Dass Olympiasieger Iouri Podladtchikov zurückgetreten sei, spiele keine Rolle.

Im Jahre 2011 wurde der Toggenburger zusammen mit Skirennfahrerin Wendy Holdener als «Nachwuchssportler des Jahres» ausgezeichnet. Die Karrieren der beiden Newcomer sind danach gleich und doch unterschiedlich verlaufen. Gleich bezüglich der Erfolge, unterschiedlich bezüglich Unterstützung. Bei den Alpinen kassieren selbst Platzhalter eine hohe fünfstellige Summe durch Sponsoren, werden gewürdigt, vermögen sie sich in den Punkterängen (Top 30) zu klassieren.

Jan Scherrer, der polysportiv veranlagte Olympiamedaillen-Kandidat für die Weltspiele in Peking 2022, muss dagegen froh sein, wenn ein Finalresultat gemeldet wird. Ein Kopfsponsor, der bereit ist, einen Betrag zu investieren, der halbwegs jenem der Skirennfahrer und Fahrerinnen entspricht, fehlt nicht nur dem Toggenburger.

«Im Snowboard herrscht diesbezüglich seit Jahren tote Hose. Uns fehlen die Sponsoren. Corona hat die Situation zusätzlich verschärft. Derzeit geht gar nichts.»

Auch nach der WM-Medaille sind ausser Gratulationen keine konkreten Anfragen, geschweige denn Angebote ins Haus geflattert. Spektakel, Leistung und Resultate stimmen, das Einkommen und die Wertschätzung in den Medien und durch die Öffentlichkeit kaum. Scherrers Freude am Boarden, die Lust, neue Tricks zu kreieren, vermag die Diskrepanz zu anderen Sportarten allerdings nicht zu trüben.

Und jetzt? Jan Scherrer bestreitet noch den Weltcup in Aspen und kehrt danach in die Schweiz zurück. Vielleicht findet er in der Post dann nicht nur Glückwünsche.