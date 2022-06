Sinfonieorchester St. Gallen konzertiert für EbnaterPrimarschüler

Ebnat-Kappel Klassik statt Mathe: Ebnat-Kappler Primarschüler «Unterwegs mit Antonin Dvořák» Darauf haben sich die Primarschüler der dritten bis sechsten Klassen gefreut. Raus aus den Schulzimmern, rein in die neue Aula des Ebnat- Kappler Oberstufenzentrums Wier und hin zum Genuss eines knapp einstündigen Konzertes unter dem Motto «Unterwegs mit Antonin Dvořák». Christoph Heer 01.06.2022, 10.00 Uhr

Das Sinfonieorchester St. Gallen verschaffte den Primarschülerinnen und Primarschülern spielerisch Zugang zur klassischen Musik. Bild: Christoph Heer

Zu einem solchen Leckerbissen, von und mit dem Sinfonieorchester St. Gallen, kommen auch in diesem Jahr lediglich zwei ausgewählte Schulen. Nach Rapperswil, war am Mittwochmorgen Ebnat-Kappel an der Reihe und enttäuscht wurden die Primarschüler auf keinen Fall.