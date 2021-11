Ebnat-Kappel: Alter Baumbestand um ehemalige Bibelschule gefällt

Ebnat-Kappel Kahlschlag bei den ehemaligen Häusern des verstorbenen Toggenburger Sektenführers Arn: Neue Eigentümer liessen alle Bäume fällen Was geschieht mit dem ehemaligen Ebnat-Kappler Kindergärtnerinnenseminar, der späteren Bibelschule der Adullam-«Sekte»? Überraschend wurden die alten Bäume im Park gerodet, was Fragen aufwarf, aber auch Wut auslöste. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Am Donnerstagmorgen fuhren die Holzfäller auf, gestern ist der letzte Baum gefallen. Mit dem Verkauf der beiden «Arn»-Parzellen bricht für das Areal eine neue Ära an. Bild: PD

Werner Arn, Gründer und Leiter der christlich-fundamentalistischen, sektenähnlichen Gemeinschaft Adullam, ist seit fast fünf Jahren tot. Jetzt verändert sich das äussere Erscheinungsbild seiner ehemaligen Internationalen Bibelschule für Missionare an der Sonneggstrasse 41 in Ebnat-Kappel. Am Donnerstag fuhren auf dem stets gepflegten, parkartigen Grundstück die Holzfäller auf. «In aller Herrgottsfrühe», wie ein Anwohner betont. In kürzester Zeit sei dann der Grossteil der alten, markanten Bäume weg gewesen, sagt er und folgert daraus: «Möglicherweise war der Holzschlag gar nicht bewilligt und somit nicht rechtens.»

Liegenschaft verkauft

«Alles korrekt», beschwichtigt Gemeinderatsschreiber Adrian Rüegg auf Anfrage. Für das Entfernen der Bäume sei keine Bewilligung erforderlich gewesen: «Sie standen weder unter Schutz, noch erfüllte die bestockte Fläche die Kriterien der Definition ‹Wald› im gesetzlichen Sinn.» Der Entscheid über die Erhaltung oder Rodung des Baumbestands sei alleinige Sache der Eigentümerschaft gewesen.

Und diese ist, seit dem 29. Oktober, eine neue. Die Prime Immobilien AG, Alpnach Dorf, eine Tochtergesellschaft der Roca Holding AG, Zuzwil, hat die Liegenschaft an der Sonneggstrasse, wie auch das angrenzende Objekt am Ackerhusweg, vergangene Woche aus Arn's privatem Nachlass erworben. Wie die zentral im Dorf gelegenen Parzellen genutzt werden, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Dies sagt John P. Leuenberger, Inhaber und Verwaltungsratspräsident der Roca Holding AG. Geprüft worden sei sowohl eine Sanierung und Umnutzung als auch die Realisierung eines Neubaus. Die Frage, in welche Richtung die Tendenz gehe, beantwortet Leuenberger so nicht. Er lässt aber durchblicken, dass die Renovation eines mehrfach in verschiedenen Zeitepochen umgebauten Objekts ausgesprochen aufwendig wäre.

«Es wird wieder Bäume geben»

Fest stehe aber bereits heute, dass für diese Liegenschaften ein grosszügiges Umgebungskonzept umgesetzt wird. Leuenberger versichert:

«Es wird wieder Bäume geben, welche dem Grundstück und dem Quartier für die nächsten Jahrzehnte eine natürliche Ausstrahlung geben.»

Er hatte, aufgrund des Holzschlags, gleich mehrere – teils auch wenig schmeichelhafte Reaktionen – aus dem Dorf erhalten. Das Bedauern über den Verlust der markanten Bepflanzung kann er ein Stück weit nachvollziehen, stellt jedoch klar: «Ich bin kein Immobilienhai, sondern ein Unternehmer, der investiert, wo auch Wertschöpfung stattfindet.»

Zweierlei Gründe nennt Leuenberger für den Holzschlag zum jetzigen, frühen Zeitpunkt. Einerseits seien es Sicherheitsbedenken gewesen: «Erst vor kurzem», sagt er, «ist ein grosser Ast abgebrochen.» Der andere Aspekt sei der Liegenschaftsunterhalt. «Das Objekt ist unbewohnt», macht er klar. Ein solcher Baumbestand bedeute jedoch einen hohen Arbeitsaufwand, der nun wegfalle.

Weitere Objekte aus dem Arn'schen Besitz

Die Parzellen an der Sonneggstrasse/am Ackerhusweg sind zwei von insgesamt fünf Liegenschaften, die nach dem Tod des «Sekten»-Oberhaupts auf den Immobilienmarkt kamen. Vermittelt wurden sie von der HEV Verwaltungs AG in Wattwil. Von den weiteren Objekten seien das Wohn-/Geschäftshaus an der Kapplerstrasse sowie das Mehrfamilienhaus an der Berglistrasse bereits seit einiger Zeit verkauft, sagt Standortleiterin Claudia Widmer-Hüberli. Weiterhin ausgeschrieben ist das Dreifamilienhaus an der Kapplerstrasse – zum Preis von 590'000 Franken.