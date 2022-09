Ebnat-Kappel Die MHG Heiztechnik geht an die nächste Generation Ursula und Bruno Eschenmoser übergeben rückwirkend per 1. Januar 2022 die MHG Heiztechnik GmbH in Ebnat-Kappel an ihre beiden Söhne. Das Unternehmerpaar wird noch Teilzeit im Unternehmen tätig sein. 27.09.2022, 12.02 Uhr

Die neuen Geschäftsführer der MHG Heiztechnik GmbH Michel Eschmann (links) und Fabian Eschmann (rechts) mit ihren Eltern und früheren Geschäftsleitern Ursula Eschmann und Bruno Eschmann. Bild: PD

Seit 2008 ist die MHG Heiztechnik GmbH in Ebnat-Kappel bekannt für hochwertige Heizsysteme. Nun übergeben Bruno Eschenmoser, Geschäftsführer und Inhaber, und Ursula Eschenmoser, Leiterin Personalwesen und Buchhaltung, das Unternehmen rückwirkend per 1. Januar 2022 an ihre Söhne Michel und Fabian Eschenmoser, heisst es in einer Mitteilung.

Seit der Gründung der MHG Heiztechnik (Schweiz) GmbH im Jahre 2008 sei die Zeit wie im Flug vergangen, ist weiter zu lesen. Wo früher noch Ölheizungen für Wärme gesorgt haben, sind es heute hochtechnologisierte Wärmepumpen, vielfach in Kombination mit Sonnenenergie. Das Wirken von Ursula und Bruno Eschenmoser habe wegweisende Spuren im Unternehmen hinterlassen.

Teilzeit im Unternehmen weiter wirken

Für das Unternehmerpaar sei nun der optimale Zeitpunkt gekommen, um das Unternehmen an die nächste Generation zu übergeben. «Uns freut es , dass Michel und Fabian das Unternehmen übernommen haben und es in unserem Sinne weiterführen. Sie beide haben zusammen fast 20 Jahre Erfahrung im Unternehmen», so Bruno Eschenmoser. Ursula Eschenmoser sagt: «Es ist ein schönes Gefühl, wenn man eine Herzensangelegenheit in der Familie weitergeben kann.»

Ursula und Bruno Eschenmoser werden in den kommenden zwei Jahren noch Teilzeit im Unternehmen weiter wirken, um der nächsten Generation zur Seite zu stehen und eine nahtlose Übergabe sicherzustellen.