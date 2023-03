Bronschhofer Profigamer Silvan Loser erklärt die Welt des E-Sport

E-Sports Silvan Loser ist einer der besten Gamer des Landes und hat dabei auch schon mit einer Psychologin zusammengearbeitet – heute hilft der Bronschhofer jungen Talenten in der Szene Loser spielt seit etwa zehn Jahren unter dem Pseudonym «sioser» das Spiel League of Legends. Er erzählt von seinen Anfängen, wie sich die Szene entwickelt und warum er immer noch leidenschaftlich gerne vor dem Computer sitzt. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

Silvan Loser feiert mit seinem Team «mYinsanity» ihren Sieg beim Herofest 2022 in Bern. Bild: PD

Silvan Loser lebt etwas abseits von Bronschhofen im familiären Bauernhaus. Umgeben ist das alt wirkende Hauptgebäude des Hofs von Schöpfen und einem angebauten Stall. Auf den ersten Blick kann man nicht sagen, wo die Haustür ist. Auf einmal steht Silvan Loser, auch «sioser» genannt, da und lädt zu sich nach Hause ein.

Er führt den Besuch durch die Stalltüre zur Eingangstür. Schuhe ausgezogen, geradeaus weiter und man ist in der überschaubaren Küche. Wie bei vielen alten Bauernhäusern hängt die Decke etwas tief. Nicht appenzellisch tief, aber tief genug, dass man etwas auf seinen Kopf achten muss.

Hier ist Silvan Loser aufgewachsen. Der 25-jährige Bronschhofer ist schweizweit besser unter dem Namen «sioser» bekannt. Loser gehört zu den besten E-Sportlern des Landes. Sein Game der Wahl: League of Legends. Vor rund zehn Jahren hat er hier in seinem Elternhaus in Bronschhofen seine Leidenschaft für das Game entdeckt – und sein Talent.

Eine Familie, die unterstützt

Silvan Losers Vater Christoph sitzt am Küchentisch, liest Zeitung und trinkt Kaffee. Der gelernte Landwirt schaut mit Stolz zu seinem Sohn. «Am Anfang war ich kritischer gegenüber seinem Zocken. Heute freue ich mich einfach für ihn. Wie so oft mit den Kindern ist es besser, sie machen zu lassen.» Sein Sohn schaut ob des Lobs und Vertrauens etwas verlegen drein.

6 von 10 Schweizerinnen und Schweizer zocken Eine kürzlich publizierte Studie von MYI Entertainment und LINK kam zum Schluss, dass regelmässiges Zocken keine Seltenheit mehr ist. Ihr zufolge spielen rund 6 von 10 Schweizer im Alter von 15 und 79 Jahren mindestens einmal pro Jahr ein Videospiel. So kommt man auf rund 4 Millionen Bürger, die zocken. Von diesen vier Millionen sind zwei Millionen sogenannte «Core Gamer», die mehrmals in der Woche oder täglich spielen. Wer sich einen Einblick verschaffen will, findet eine Übersicht hier.

Die Worte des Vaters sind nicht die Reaktion, die man geläufigerweise von der Familie eines fleissigen Gamers erwarten würde. Kein «Es war so schlimm», kein «Ich wusste nicht mehr weiter». Das Stereotyp, Gamer seien unproduktive Stubenhocker, scheint hier nicht zu gelten. Christoph Loser verabschiedet sich und geht in den Wald Holz holen. Silvan Loser setzt sich, es wird Kaffee getrunken. «So, was wollen Sie wissen?»

Aufstieg in die Schweizer Szene

Beim Computerspiel League of Legends kämpfen zehn Spieler in zwei Teams gegeneinander und versuchen die Basis des Gegners zu zerstören. Zuerst auf das Spiel aufmerksam wurde Silvan Loser über einen Schulfreund. Daraufhin begannen die beiden miteinander zu spielen. Das war etwa 2013.

Den Controller braucht Loser für das Spiel «Rocket League». Bild: Elia Fagetti

Schnell wird «sioser» besser und steigt in der Rangliste auf. «Damals wurden Clan-Tags eingeführt» – eine Art Kennzeichen neben dem eigenen Spielernamen – «und ich wurde Teil des Schweizer Clans». So kam er in die Szene. Loser baut sein eigenes Team mit Namen «ArcticGaming» auf. Und kommt Ende 2015 beim grössten E-Sports-Event der Schweiz, der «SwitzerLAN» in die Top 4. Ein Jahr später steht er zuoberst auf dem Podest. Und das nicht nur in einem Spiel, sondern gleich in zwei. Neben League of Legends gewann Silvan Loser auch den ersten Platz im «Rocket League»-Turnier (Fussball mit Autos). Eine Leistung, die auch im Bereich des E-Sports aussergewöhnlich ist.

Der Aftermovie des E-Sports-Events «Herofest» in Bern. Video: Youtube/Herofest

Nachdem sich Losers Team 2016 aufgelöste hatte, erfuhr er ein Jahr später, dass die älteste E-Sports-Organisation der Schweiz, «mYInsanity», Spieler für ihr League-of-Legends-Team suchte. Der Bronschhofer machte beim Auswahlverfahren mit und wurde aufgenommen. Er wäre auch bei einem anderen Team willkommen gewesen, doch er sagt: «Ich wurde von mYinsanity immer gut behandelt.»

Dass sich seine Entscheidung lohnte, sah man auch am vergangenen Sonntag. Dann fand das «Lock and Load 14» statt, ein E-Sports-Turnier in Sursee. Dabei belegte «sioser» mit dem Team «Swiss Ghosts» den ersten Platz.

Silvan Loser (zweiter von links) und das Team «Swiss Ghosts» am «Lock and Load 14» in Sursee. Sie gewannen den ersten Platz. Bild: PD

«Geld ist ein grosses Problem»

Während Loser erzählt, kommt seine Leidenschaft hervor. Die Augen funkeln, die Stimme wird fester – schnell schwappt die Begeisterung über. Aber: Der junge Mann spricht auch darüber, wie sich das Ligaspielen in der deutschsprachigen Region im Lauf der Jahre verändert hat. Mittlerweile haben es Riot Games, die Hersteller von League of Legends, so geregelt, dass die Schweiz keine eigene nationale Liga haben darf. «So wurde aus der Liga von Swisscom ein vierwöchiges Turnier», sagt Loser.

Immer wieder ging es auf und ab für Loser. Eine Zeit lang hatte er kein Team. Doch der gelernte Applikationsentwickler, der diesen Beruf nach wie vor in einem 100-Prozent-Pensum ausübt, gab nie auf. Das Durchhaltevermögen ist eines der ausschlaggebenden Kriterien für Erfolg im E-Sport. Wie auch im Fussball muss immer trainiert werden. Daneben ist der Drang nach Wettbewerb entscheidend. Loser sagt: «Ich war schon immer auf Wettbewerb getrimmt. Das war schon in meiner Zeit als Fussballspieler so». Fussball spielte der 25-Jährige etwa 13 Jahre lang beim SC Bronschhofen.

Silvan Loser an seiner «Gaming Station»: Wenn er zu Hause ist, übt er hier. Bild: Elia Fagetti

Der Vergleich von E-Sports und Fussball liegt für Silvan Loser nahe. «Wie Fussball ist League of Legends ein Teamspiel. Es geht darum, das eigene Ego zum Vorteil des Teams in Schach zu halten.» Und genau hierbei war Losers Team einer der Vorreiter: Damit das Ego in Schach gehalten werden kann, stellte «mYinsanity» für ihr Team eine angehende Psychologin an. «Sie hat während ihres Bachelorstudiums mit uns zusammengearbeitet.» Durch die Psychologin konnte das Team an entscheidenden Punkten die Kommunikation verbessern. «Mittlerweile ist sie bei einer anderen E-Sports-Organisation untergekommen», erklärt Loser.

Ein Teil der Preise, die Silvan Loser bereits gewann. Bild: Elia Fagetti

Mit seiner langjährigen Erfahrung versucht Loser heute anderen Spielern zu helfen, Profis zu werden. «Ich habe schon einigen geholfen, besser zu werden. Und ich versuche immer neue Talente zu finden», sagt er. Die geringe Anzahl an Schweizer Profis in League of Legends liege jedoch nicht am Können. «Das grösste Problem ist Geld», sagt Loser und erklärt an einem Beispiel, was er meint: «Wenn ich einem guten Spieler in Bulgarien 500 Franken im Monat gebe, dann kann er davon leben und Vollzeit E-Sports machen.» Das geht in der Schweiz wegen der hohen Lebenserhaltungskosten nicht. So sei es sehr schwierig, Teams aufzubauen.

Er lebt für das Team

In einem Punkt haben die Vorurteile zum Gamen recht: Immer am Computer zu sitzen ist ungesund. Deswegen macht Silvan Loser auch regelmässig Sport. «Nicht mehr so intensiv wie früher», meint er. Nachdem er mit dem Fussball aufgehört hat, fing er an, ins Fitness zu gehen. «Ab und zu spiele ich mit meinen Freunden Badminton», ergänzt er.

Neben seinen Aufgaben als League-of-Legends-Spieler für das Team von «mYinsanity» coacht er auch andere Teams. «Weil bei den meisten kein oder wenig Geld vorhanden ist, verlange ich dafür auch nichts», sagt Loser. Doch das halte die unterstützten Teams oft nicht davon ab, ihm eine Entschädigung aufzudrücken. «Dann sage ich immer: ‹40 Franken für zwei Stunden reichen mir.›»

Gerade in seiner Aufgabe als Trainer oder Coach erhält Loser Einblicke in die Psyche seiner Kameraden. Deswegen habe er schon immer auf das Verhalten der Leute geschaut: «Das ist wichtig, um Streitigkeiten vorzubeugen». Und auch genau hier merkt man, woran Loser am meisten Freude hat: dem Teamspiel. Er erklärt: «Ich habe es schon von Anfang an cool gefunden, im Team mit meinen Freunden zu spielen. Das motiviert mich.»

