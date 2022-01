In Wil gibt es noch keine E-Trottinette, Potential hätten sie

E-Mobility In Wil gibt es noch keine E-Trottinette, Potenzial hätten sie aber In St.Gallen, Gossau und Frauenfeld gibt es sie, in Wil noch nicht: die E-Trottinette. Ob sie bald in der Stadt angeboten werden, ist offen. Attraktiv wäre Wil aber für die Anbieter. Aber: Eine Studie der ETH zeigt, dass die E-Scooter doch nicht so umweltfreundlich sind. Sabrina Manser 21.01.2022, 15.00 Uhr

E-Trottinette in der Stadt St.Gallen – vielleicht gibt es sie bald auch in Wil. Bild: Marlen Hämmerli

Einmal schnell an das andere Ende der Stadt düsen oder wenn man knapp dran ist, den Zug doch noch erwischen: E-Trottinette im Selbstverleih sind in Städten längst angekommen. In St.Gallen sind seit eineinhalb Jahren grüne E-Trottinette der Marke Tier Mobility in der Innenstadt verteilt. Auch die Stadt Gossau hat vergangenen Herbst einen Versuch mit den elektrisch betriebenen Zweirädern gestartet. Ebenso in Frauenfeld hat man vergangenen Sommer eine zweite, ausgedehnte Testphase lanciert.

Nur in der Stadt Wil scheint man damit noch etwas zögerlich zu sein. Sieht man in der dort ein E-Trottinett, ist es ein privates. Dabei wäre Wil zumindest aus Sicht der E-Trottinette-Anbieter gar nicht so unattraktiv.

Kleine Orte und Pendlerstrecken

Die E-Trottinette-Marke Tier Mobility habe bereits erste Gespräche mit der Stadt Wil geführt, sagt Emre Argön, General Manager Schweiz bei Tier Mobility.

«Wir haben nach wie vor grosses Interesse und können uns gut vorstellen, in Zukunft auch in Wil die Mobilität zum Guten zu verändern.»

Die Marke ist bereits in grösseren Städten wie St.Gallen, Zürich, Bern, Basel, aber auch in Winterthur oder Zug vertreten. Für eine allfällige Expansion in ein neues Gebiet, seien Faktoren wie die Topografie, die Einwohnerdichte, die Infrastruktur für Mikromobilität, wie zum Beispiel Velowege, und das bestehende Nahverkehrsangebot wichtig.

«Staus und Umweltverschmutzung sind Probleme für Städte in ganz Europa», sagt Argön. Er glaube, dass Mikromobilität das Potenzial habe, Städte positiv zu verändern und die Abhängigkeit von Autos zu reduzieren.

E-Trottinette der Marke Tier in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

«Wil ist für uns attraktiv», sagt auch Caspar Spinnen, Kommunikationsverantwortlicher von Voi-Scooters. Die E-Trottinette dieser Marke werden derzeit bei der Pilotphase in Frauenfeld angeboten. Das Sharingangebot von E-Trottinette würde nicht nur in Grossstädten funktionieren, sondern auch in kleineren Orten oder auf Pendlerstrecken, sagt Spinnen. So, wie Wil es ist. Zu 30 Prozent würden die E-Scooter von Voi zum Pendeln verwendet, also um zum öffentlichen Nahverkehr zu gelangen. Zudem zeige die Erfahrung, zumindest in Deutschland, dass die Nutzung der E-Trottinette im Zentrum der Stadt hoch sei, aber auch ausserhalb der Stadt, sagt Caspar Spinnen. Dort würden die Stationen für den öffentlichen Verkehr liegen.

Für Voi-Scooter sei aber auch klar: Man müsste zuerst in Erfahrungen bringen, wie viele Fahrten mit einer kleinen Flotte gemacht würden. Ausserdem:

«Wenn wir in Wil expandieren, müssten wir auch in St.Gallen vertreten sein.»

Dies, um die Pendlerstrecke an beiden Orten zu bedienen.

Doch nicht so ökologisch

Ob man wirklich bald mit E-Trottinetten durch Wil flitzen kann, ist noch offen. Das Thema sei schon mehrfach diskutiert worden, heisst es auf Anfrage bei der Stadt Wil.

«Bislang wurden aber keine konkreten Umsetzungsschritte unternommen.»

Ob E-Trottinette für die Stadt Wil ein Thema sein könnten, werde in den nächsten Monaten sicher nochmals diskutiert, wie die Fachstelle Kommunikation der Stadt Wil schreibt.

Die E-Trottinette würden auf den ersten Blick ganz gut in das städtische Projekt Modelle nachhaltige Mobilität in Gemeinden (Monamo) passen. Denn als Handlungsfelder sind unter anderem E-Mobility sowie Shared Mobility definiert.

So nachhaltig, wie die E-Trottinette zu sein scheinen, sind sie eben doch nicht, wie eine Studie der ETH zeigt. Denn gemeinsam genutzte E-Bikes und E-Trottinette emittieren mehr CO 2 als die Verkehrsmittel, die sie ersetzen. So würden zum Beispiel Velofahrten oder Strecken zu Fuss ersetzt, bei Autofahrten sei dies selten der Fall. Potenzial gebe es dennoch: Man könnte den Einzugsbereich des öffentlichen Verkehrs vergrössern oder den öffentlichen Verkehr zu Spitzenzeiten entlasten, heisst es in der Studie.

Tier Mobility und Voi-Scooter machen klar, dass in dieser Studie zum Teil veraltete Angaben verwendet wurden. So habe etwa die neue Flotte der beiden Anbieter eine Lebensdauer von fünf Jahren. Die Studie ging von zwei Jahren aus.

Tier Mobility habe zudem bei den neusten Scootern austauschbare Akkus, lade mit Ökostrom und die Servicefahrzeuge seien elektrisch betrieben. Auch Voi-Scooter seien auf austauschbare Batterien umgestiegen. Die E-Trottinette müssen zum Aufladen nicht mehr eingesammelt und wieder verteilt werden. «Es ist ökologischer und wir sparen 50 Prozent der Kosten», sagt Caspar Spinnen.

Mehr Unfälle mit E-Trottinetten

In der Stadt St.Gallen wird ab dem Sommer 2022 über die Bewilligungsverlängerung der E-Trottinette entschieden. Dann würden die Rahmenbedingungen überprüft, auch die Erkenntnisse der ETH-Studie würden man einfliessen lassen. Dennoch dürfte das E-Trottinett nicht aus der Stadt verschwinden.

Eine Strassenumfrage in der Stadt St.Gallen zeigt aber auch, dass die Leute geteilter Meinung sind: Einige finden die E-Trottinette sinnvoll und bequem, andere sehen den Nutzen weniger oder beklagen sich, dass die E-Trottinette im Weg stehen.

Nicht nur das: Die E-Trottinette sind auch nicht ganz ungefährlich. Eine interne Schätzung der Suva zeigt, dass sich die Unfälle im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt haben. Für das Jahr 2021 schätzt die Suva 2400 Unfälle. Velounfälle zählt die Suva in der ganzen Schweiz jährlich 21'000.