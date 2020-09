Interview «E-Learning bedingt einen Ausgleich»: Warum Zuzwils Schulratspräsident die Förderung «nichtdigitaler» Kompetenzen ein Anliegen ist Clemens Meisterhans will Schulratspräsident von Zuzwil bleiben. Weil die Freude geblieben, vieles erreicht, aber noch einiges zu tun ist. Im Interview spricht er über die Digitalisierung im Unterricht, die Zukunftschancen von Schulnoten und Schulräten, den Schulraumbedarf und das Verhältnis zwischen Schule und Eltern. Andrea Häusler 11.09.2020, 17.00 Uhr

Clemens Meisterhans, was motiviert Sie dazu, noch einmal anzutreten?

Als Schulpräsident kann ich den Eltern und Kindern, aber auch der Allgemeinheit etwas von dem zurückgeben, was ich selber als Schüler und Student erhalten habe. Das Amt des Schulpräsidenten macht mir zudem ganz einfach sehr viel Freude.

Gibt es Projekte, die Sie noch umsetzen, begleiten oder abschliessen möchten?

Da möchte ich in erster Line die schulergänzenden Tagesstrukturen nennen. Sie sind als Pilotprojekt für drei Jahre konzipiert. Es ist mir ein grosses Anliegen, mit den Erkenntnissen aus der Pilotphase die definitive Architektur der Tagesstrukturen mit zu gestalten.

Das Projekt Digital21 wird voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein.

Dennoch ist es nötig, die Erfahrungen laufend auszuwerten und in Verbesserungen einfliessen zu lassen. Dann bin ich gespannt, welche interessanten Projekte der neue Schulrat in seinen Legislaturzielen aufführt.

Stichwort «Digital21»: Wie ist das Projekt angelaufen?

Trotz der Einführung in den meisten Klassen nach den Sommerferien konnten wegen Corona noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen werden. So wurde ein Teil der Tablets gerade erst geliefert und die elektronischen Wandtafeln fehlen noch. Diese Pendenz soll bis nach den Herbstferien erledigt sein. Das Medienbildungskonzept, welches sich mit dem digitalen Unterrichten beschäftigt, dürfte bis Ende Jahr fertig werden.

Wie waren die Reaktionen der Eltern? Speziell jener, die ihren Kindern noch keine Handys erlauben wollen?

Das ist eine berechtigte Frage und die Bedenken von Eltern muss man ernstnehmen. Es gibt aber einen Unterschied, ob ein Tablet oder Notebook zu Hause zur Freizeitgestaltung oder zum Medienkonsum eingesetzt wird oder in der Schule als Arbeitsgerät. Zweck des digitalen Unterrichts ist ja, dass die Kinder die Arbeitsmethodik der Erwachsenwelt vermittelt bekommen, um die Kenntnisse später nahtlos ins wahrscheinlich digitale Berufsleben mitnehmen zu können. Dank des geschlossenen Systems in der Schule und Sicherheitsschranken ist es eher unwahrscheinlich, dass die Lernenden mit ihren Geräten in der Schule auf Abwege gelangen.

Wie waren/sind die Reaktionen der Lehrpersonen?

Mehrheitlich positiv. Natürlich kamen auch berechtigte Fragen, wie man sich z.B. digitalen Unterricht vorzustellen habe. An zwei Einführungsworkshops mit einem Dozenten der Pädagogischen Hochschule bekam das Schlagwort ein Gesicht. Zusammen mit dem Team wird derzeit das Medienbildungskonzept erarbeitet, in dem genau dieser digitale Unterricht definiert wird. Ferner ist es uns gelungen, einen Pädagogen von der Pensionierung «abzuhalten» und ihn als «Digitalcoach» zu verpflichten. Er wird die Lehrpersonen im ersten Jahr beim Umbau des Unterrichts unterstützen.

Digitale Kenntnisse, lesen, schreiben, rechnen – genügt das, um später in der Arbeitswelt bestehen zu können?

Die Volksschule vermittelt eine breit abgestützte Basisausbildung, die später in einer Berufslehre oder an einer weiterführenden Schule mit Spezialkenntnissen angereichert wird. Es gehört daher auch zu den Aufgaben der Schule, die individuellen Kompetenzen oder Talenten der Kinder im Rahmen der Möglichkeiten zu fördern. Das sind etwa handwerkliche, künstlerische oder sportliche Kompetenzen.

Es wird auch künftig Handwerker brauchen. Nur werden diese ihre Teile nicht mehr im Zentrallager bestellen, sondern auf dem eigenen 3D-Drucker herstellen.

Das dürfte auch kein Problem sein, denn sie haben schon in der Schule gelernt, mit digitalen Geräten und Prozessen umzugehen. Es schwebt mir ein Projekt für die Förderung der «nichtdigitalen» Kompetenzen vor, das aber im neuen Schulrat noch vertieft werden muss.

Wie bringt man die gleichzeitige Förderung und Forderung starker und schwächerer Kinder unter einen Hut?

Der Schulrat hat im lokalen Förderkonzept verschiedene Instrumente definiert, wie Fördern und Fordern umgesetzt werden sollen. Einerseits bieten wir mit der Begabungs- und Begabtenförderung und dem Lernatelier Herausforderungen für starke Schülerinnen und Schüler. Lernende mit gewissen Lernschwächen können wir mit einer gut ausgebauten Heilpädagogik in der Klasse integrativ unterstützen. Bei Kindern mit ausgeprägten oder mehreren Lernschwächen haben wir eine Kleinklasse.

Trotz neuer Unterrichtsmodelle ist die Bewertung mit Noten geblieben. Noch zeitgemäss?

Die Beurteilung der Leistungen hängt nicht davon ab, ob digital oder konventionell unterrichtet wird. Die Beurteilung ist Bestandteil des kompetenzorientierten Unterrichts gemäss Lehrplan 21, weshalb hier der Kanton die Vorgaben macht. Die Schule Zuzwil hat kaum Handlungsspielraum. Die neuen Vorgaben sollen auf das Schuljahr 2021/2022 in Kraft treten und bringen tatsächlich einige Veränderungen. Das Bildungsdepartement plant ab 2021 ein breit abgestütztes Informationsangebot auch für Eltern.

Die Schule Zuzwil hat insgesamt einen guten Ruf. Dennoch ist die Fluktuation im Lehrkörper hoch. Wo liegen die Gründe dafür?

Die junge Generation ist mobiler und agiler geworden. Kaum jemand tritt heute mit 25 noch eine Stelle an in der Absicht, bis zur Pensionierung zu bleiben. Bei der Schule Zuzwil fällt auf, dass wir in den letzten Jahren viele Pensionierungen langjähriger Lehrpersonen hatten. Dies spricht für gutes Arbeitsumfeld. Wenn man die Pensionierungen und Kündigungen aus persönlichen Gründen (Wegzug, Familiengründung usw.) von der Fluktuationsrate abzieht, bleiben nicht mehr so viele übrig. Dennoch schmerzt der Weggang kompetenter Lehrpersonen. In besonderen Fällen kann es erforderlich sein, genauer hinzusehen z.B. mit einer unabhängigen externen Supervision.

In welchem Rahmen ist eine Mitwirkung der Eltern möglich/erwünscht?

Schulbesuche sind wegen Corona zurzeit nur eingeschränkt möglich. Nicht davon betroffen ist die übrige Elternmitwirkung. Sie ist in Absprache mit der Klassenlehrperson jederzeit möglich und auch erwünscht. Zudem sind alle Eltern eingeladen, beim Elternforum mitzuwirken.

Zuzwil wächst. Wird der Schulraum am Ende der nächsten Legislatur noch ausreichen?

Der Schulrat hat beim Institut für Raumentwicklung der Hochschule für Technik Rapperswil eine Studie zur Bevölkerungsentwicklung von Zuzwil/Züberwangen bis 2040 in Auftrag gegeben. Ein vorläufiger Bericht liegt vor.

Damit der Schulraum nicht mehr genügte, müssten vermehrt Familien zuwandern oder die Geburtenziffer müsste steigen.

Ein Bauvorhaben steht jedenfalls im Moment nicht zur Diskussion. Sollte es plötzlich zu wenige Klassenzimmer haben, könnte sehr schnell zusätzlicher Schulraum mit einem Provisorium geschaffen werden.

Bleiben wir im Jahr 2024. Was wird sich an der Schule Zuzwil verändert haben?

Revolutionäre Veränderungen sind innert vier Jahren nicht zu erwarten. Der digitale Unterricht und der Lehrplan 21 werden jedoch Normalität sein, die schulergänzenden Tagesstrukturen und damit die Ausgestaltung der Schule als Lebensraum auch. Das Lernen und Arbeiten mit digitalen Medien braucht einen Ausgleich. So sollen handwerkliches Arbeiten, Sport, künstlerisches Gestalten und Musik nicht zu kurz kommen.

Einen Schulratspräsidenten wird es auch dann noch geben. Aber wie sieht es mit dem Schulrat aus? In vielen Schulgemeinden wird dessen Abschaffung diskutiert.

Solche Veränderungen werden häufig damit begründet, dass kaum noch Interessierte für das Amt gefunden würden. Das ist in Zuzwil nicht der Fall, wie die Zahl der Kandidierenden zeigt. Solange die Bevölkerung so aktiv am Leben der Schule teilnimmt, sehe ich keinen Grund, den Schulrat abzuschaffen. Allerdings werden sich die Aufgaben des Schulrates noch mehr in Richtung strategische Führung verändern. Das Tagesgeschäft wird die Schulleitung führen.

Letzte Frage: Weshalb soll Zuzwil Sie wählen?

Wenn die Zuzwilerinnen und Zuzwiler meine Leistungen der letzten acht Jahre beurteilen und zum Schluss kommen, dass ich meine Sache gut gemacht habe, dass der Schulrat während meiner Amtszeit produktiv arbeitete und viele Projekte erfolgreich umgesetzt und die Schule weiterentwickelt wurde; wenn sie sich auch für die nächsten vier Jahre einen Schulpräsidenten wünschen, der sich für die Schule und die Kinder einsetzt, dann geben Sie mir bitte Ihre Stimme.

