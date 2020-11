Dunkle Weihnachtszeit: Toggenburger Gastronomie leidet schwer unter neuen Coronamassnahmen Weihnachtsessen, Generalversammlungen und sonstige Veranstaltungen sind allesamt abgesagt. Toggenburger Gastronomen sind frustriert. Enrico Kampmann 10.11.2020, 17.00 Uhr

Sonnenuntergang in Wildhaus. Es wird ein harter Winter für die Gastro.

Bild: PD

Sitzpflicht. Höchstens vier Personen am Tisch. Sperrstunde um 23 Uhr. Bei diesen Auflagen ist es wenig verwunderlich, dass die allermeisten Betriebe entschieden haben, das jährliche Weihnachtsessen abzublasen. Doch was für die einen einfach ärgerlich ist, schneidet den anderen tief ins Fleisch.

Viele Gastrobetriebe machen während der Weihnachtszeit einen grossen Teil ihres Umsatzes mit Banketten und anderen Veranstaltungen. Nebst den Weihnachtsessen und Generalversammlungen von Firmen und Vereinen sind auch Hochzeiten, Firmungen und Kommunionsfeiern nicht mehr durchführbar.

Esther und Magnus Thalmann im Rössli Tufertschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

«Von einer Woche auf die andere ist unsere Belegung im Hotel von 100 auf 30 Prozent runtergegangen», sagt Magnus Thalmann, Präsident von Gastro Toggenburg und selbst Gastronom. Mit seiner Frau führt er das Hotel Rössli in Tufertschwil. Bankette und Anlässe machen 60 bis 75 Prozent ihrer Einnahmen aus. «Aber das ist jetzt alles gestrichen.»

Einbrüche der Einnahmen von mindestens 50 Prozent

Zwischen den Sommer- und den Herbstferien sei das Rössli nach der ersten Welle wieder gut ausgelastet gewesen. Aber die Buchungen seien jetzt komplett zusammengebrochen. «Zurzeit haben wir praktisch keine Gäste im Haus.» Insgesamt rechne er mit einem Einbruch der Einnahmen von mindestens 50 Prozent im letzten Quartal, vielleicht auch bis zu zwei Drittel. Genau könne er es noch nicht sagen.

«So können wir nicht wirtschaftlich arbeiten. Die Betriebs- und Personalkosten sind aufgrund der Massnahmen zwangsläufig höher als die Einnahmen», sagt Thalmann. Dennoch zeigt er sich verständnisvoll: «Es muss weniger Kontakte geben, sonst gehen die Fallzahlen nicht zurück. Das muss man akzeptieren.» Es sei doch grundsätzlich positiv, dass Betriebe überhaupt offen haben dürfen. Verglichen mit anderen Ländern käme man in der Schweiz verhältnismässig gut weg. Doch nicht alle Gastronomen teilen Thalmanns Ansicht.

Das Hotel Rössli in Tufertschtwil Bild: Mareycke Frehner

Viele Gastronomen sind frustriert über die Massnahmen

Madeleine Meile, Geschäftsführerin des Restaurant Thurpark in Wattwil, ist der Meinung, dass die aktuellen Massnahmen nur ein Herauszögern eines zweiten Lockdowns seien.

«Für mich hätte man jetzt ganz zu machen sollen. Wir haben so mehr Kosten, als wenn wir geschlossen hätten.»

Auch Meile rechnet mit Einbussen von etwa 50 Prozent. Im Restaurant Thurpark sei jedes einzelne Wochenende im November ausgebucht gewesen. Doch nach der Bekanntgabe der Massnahmen Ende Oktober sei jetzt wieder alles restlos abgesagt. «Die Leute sind ängstlich und wissen nicht mehr, wie sie reagieren sollen.»

Man hätte sich nach dem ersten Lockdown besser auf die zweite Welle vorbereiten und mehr Vorkehrungen im Gesundheitsbereich treffen sollen, sagt Meile. Man habe schliesslich gewusst, dass sie kommen würde. Jetzt müsse die Wirtschaft wieder darunter leiden. «Es kann doch nicht sein, dass man jedes halbe Jahr Angst haben muss, dass man seinen Betrieb schliessen muss. So kann es doch nicht weitergehen.»

Eine Million Franken Verlust

Noch weniger Verständnis für die Massnahmen hat Peter Koller, Inhaber mehrerer Betriebe im Tourismusort Wildhaus. Nebst dem Panorama Hotel Gamplüt und weiteren Gasthäusern führt er auch ein Bergrestaurant, die Gondelbahn Gamplüt und eine Autogarage. «Das Hotel ist tot», sagt er. «Wir sind auf grössere Gruppen mit bis zu 250 Leuten spezialisiert. Es haben bis April 2021 alle ausnahmslos abgesagt. Wir haben keinen einzigen Gast mehr.» Koller habe allein im Panorama Hotel eine Million Franken Verlust gemacht, sein gesamter Gewinn für dieses Quartal.

«Wenn ich meine anderen Standbeine nicht hätte, würde ich das nicht überleben.»

Das Bergrestaurant Gamplüt in Wildhaus. Bild: Martin Lendi

Koller macht die Regierung für die Situation verantwortlich: «Ich hoffe, dass diejenigen, die diese Entscheidungen treffen, irgendwann selbst die Konsequenzen tragen müssen.» Politiker würden gegenüber dem Gewerbe und ihren Mitmenschen keine Verantwortung übernehmen.

Auf die Frage hin, ob es die Massnahmen nicht brauche, um Menschen aus den Risikogruppen zu schützen, antwortet Koller, dass es um Eigenverantwortung gehe. Ältere Menschen müssten selbst dafür sorgen, dass sie sich keiner Ansteckungsgefahr aussetzen. Es sei unverhältnismässig, deswegen die gesamte Wirtschaft runterzufahren.

Der Präsident von Gastro Toggenburg, Magnus Thalmann, schlägt einen weicheren Ton an. Er appelliert an die Menschen, sich an die Massnahmen zu halten, damit diese möglichst bald wieder aufgehoben werden können, wenn die Fallzahlen wieder gesunken sind.