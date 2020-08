Drei Männer wollen Gemeindepräsident und eine Frau will Schulpräsidentin von Niederhelfenschwil werden Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage in Niederhelfenschwil nicht sein: Für das Primarschulpräsidium konnte nur eine einzige Kandidatin gefunden werden. Um die Sitze im Gemeinderat und um das Gemeindepräsidium hingegen kommt es zu Kampfwahlen. Ruben Schönenberger 13.08.2020, 12.24 Uhr

Esther Nietlispach ist die einzige Kandidatin für das Schulratspräsidium in Niederhelfenschwil. Für das Gemeindepräsidium kandidieren mit Wilhelm Bläuer, Peter Zuberbühler und Damian Gahlinger gleich drei Personen. Bilder: Ruben Schönenberger / Zusammenstellung: Stefan Bogner

Es gibt Gemeinden, in denen diesen Herbst kaum um die Sitze in den verschiedenen Gremien gerungen wird. Anders in Niederhelfenschwil. Im Gemeinderat treten doppelt so viele Kandidierende an, wie Sitze zu vergeben sind, im Kampf ums Gemeindepräsidium kommt gar es zu einem Dreikampf.

Alle Präsidiumskandidaten anwesend

Um Ordnung in diese Vielzahl an Kandidierenden zu bringen, lud die Findungskommission am Mittwochabend zu einer Informationsveranstaltung in der Aula des Oberstufenschulhauses Sproochbrugg in Zuckenriet. Wer in ein Amt der Oberstufenschulgemeinde Sproochbrugg – zu dieser gehört auch die Gemeinde Zuzwil – oder der Politischen Gemeinde Niederhelfenschwil gewählt werden möchte, hatte die Gelegenheit, sich vorzustellen.

Der Ablauf des Abends – gestartet wurde mit der Oberstufenschulgemeinde, wo in jedem Amt so viele Kandidierende antreten, wie Sitze zu vergeben sind – führte dazu, dass die Anwesenden bis zum Schluss warten mussten, ehe sie sich zur wohl meist beachteten Wahl informieren lassen konnten. Alle drei Kandidaten für das Gemeindepräsidium waren anwesend und stellten in wenigen Minuten ihre Absichten dar.

Zwei wohnen schon in der Gemeinde

Damian Gahlinger sitzt für die SVP im Kantonsrat. Bild: Ruben Schönenberger (Zuckenriet, 12. August 2020)

Im Dorf am bekanntesten dürfte Damian Gahlinger sein. Der SVP-Kantonsrat lebt seit 15 Jahren in Niederhelfenschwil, ist verheiratet und hat drei Kinder. Aufgewachsen ist er in Oberbüren auf einem Bauernhof als jüngstes von zehn Kindern. Die Lehre absolvierte er in Zuckenriet, wurde von seinem Oberstift in den Turnverein mitgenommen und zog schliesslich in die Gemeinde.

Ebenfalls schon lange in der Gemeinde wohnhaft ist Wilhelm Bläuer. Er sei ursprünglich Auslandschweizer, mit 19 kam er zurück in die Schweiz und studierte an der Universität Fribourg BWL, bevor nach 14 Jahren nach Zuckenriet zog. Dieser Umzug sei nicht zufällig passiert, er und seine Frau hätten zwei Jahre intensiv nach dem für sie richtigen Ort gesucht.

Einen Wohnortswechsel hätte Peter Zuberbühler noch vor sich. Der Kandidat, für den sich die Findungskommission ausgesprochen hatte, ist derzeit in Wasterkingen im Zürcher Bezirk Bülach Gemeindepräsident.

Die Ziele der drei Kandidaten

Wilhelm Bläuer lebt seit 14 Jahren in der Gemeinde Niederhelfenschwil. Bild: Ruben Schönenberger (Zuckenriet, 12. August 2020)

Ihre Ziele konnten die drei um das Gemeindepräsidium Kandidierenden am Informationsanlass aus zeitlichen Gründen nur gestrafft vortragen. Bläuer möchte Unternehmen ansiedeln, die der Gemeinde mehr Steuereinnahmen bescheren. Dadurch soll es möglich werden, die Steuern kontinuierlich zu senken. Ebenfalls erwähnte er, dass der Ausbau des 4G- und 5G-Netzes vorangetrieben werden müsse.

Gahlinger legt den Fokus auf die Raumplanung. Eine richtige Ausgestaltung dieser soll ermöglichen, dass die Landwirtschaft bestehen bleiben kann und dass Primarschulen in den Dörfern erhalten bleiben können. Die Infrastruktur ist auch Gahlinger ein Anliegen, allerdings möchte er bei 5G zuerst gesundheitliche Fragen geklärt haben.

Peter Zuberbühler ist bereits Gemeindepräsident, im zürcherischen Wasterkingen. Bild: Ruben Schönenberger (Zuckenriet, 12. August 2020)

Zuberbühler sagte, es gelte zu bewahren, was bereits gut funktioniere. Er möchte Dinge erhalten, die das Leben in Niederhelfenschwil lebenswert machten. Wo der Steuerfuss zu liegen komme, sei eine Folge davon, was man wolle.

Nur eine Kandidatur für das Schulratspräsidium

Bis zur Vorstellung der Gemeindepräsidiumskandidaten hatten sich schon die Kandidierenden für das Präsidium, den Rat und die GPK der Oberstufenschulgemeinde sowie die Kandidierenden für die GPK, den Schulrat inklusive Präsidium und für den Gemeinderat vorgestellt. Als Schulratspräsidentin stellt sich Esther Nietlispach zur Wahl. Im Vorfeld hatte diese Personalie Beachtung gefunden, weil Nietlispachs Mann Eugen Präsident der Findungskommission ist. Am Informationsanlass war das hingegen kein Thema.

Die meisten Kandidierenden betonten am Mittwochabend, dass sie sich gerne lokal engagieren, ihre Erfahrungen aus dem Beruf in die Gemeinde einbringen oder ganz einfach einer attraktiven Gemeinde Sorge tragen möchten.

Am Mittwoch, 26. August, findet in der Aula des Oberstufenschulhauses Sproochbrugg eine Podiumsdiskussion zur Gemeindepräsidiumswahl statt. Wilhelm Bläuer hat am Informationsanlass angekündigt, nicht an der Podiumsdiskussion teilnehmen zu wollen, weil die Findungskommission den Moderator ausgewählt und eingeladen hat. Diese Rolle übernimmt Ruben Schönenberger, Redaktionsleiter der «Wiler Zeitung».