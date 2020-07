Drei Fahrlehrer aus Wil erzählen von ihren Fahrstunden während der Pandemie Seit dem 11. Mai dürfen wieder Fahrstunden erteilt werden. Gute Nachrichten für Fahrschüler und -lehrer. Allerdings müssen sie sich an gewisse Vorsichtsmassnahmen halten.

Janine Bollhalder 05.07.2020, 17.00 Uhr

Inzwischen ist sie freiwillig während den Fahrstunden: die Schutzmaske.

«Die Stimmung hinter dem Steuer ist gut, trotz Masken und Massnahmen», sagt Karsten Flemig, Inhaber der Fahrschule Blickfang in Wil. Seit dem 11.Mai sind Fahrstunden wieder erlaubt. Für Karsten Flemig eine Erleichterung, denn die Coronakrise hat ihn gleich zu Beginn seiner Selbstständigkeit als Fahrlehrer überrollt.

«Der Start nach beziehungsweise in so einer Krise ist doppelt so schwer wie unter normalen Bedingungen.»

Inzwischen habe sich die Anzahl Fahrschüler erhöht. Die Vermutung, dass die Zunahme an künftigen Automobilisten mit der Coronakrise und dem Verzicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel zusammenhängt, widerlegt Flemig: «Die Fahrschüler sind ja noch in der Ausbildung zu fähigen Lenkern und haben deswegen noch gar keine Möglichkeit, auf das Auto umzusteigen.» Er berichtet auch, dass seine ehemaligen Fahrschüler noch immer den ÖV verwenden.



Es besteht keine Pflicht mehr, eine Schutzmaske zu tragen

Das Schutzkonzept, an dem Fahrschulen sich orientieren müssen, ist inzwischen angepasst worden. Es ist nun keine Pflicht mehr eine Schutzmaske zu tragen, sondern eine Empfehlung. «Wenn ohne Maske gefahren wird, müssen wir die Kontaktdaten für zwei Wochen speichern, um das Contact Tracing sicherzustellen», sagt Karsten Flemig. Das sei in einer Fahrschule aber ohnehin kein Problem.

«Weiterhin wird das Fahrzeug nach jedem Schüler gründlich desinfiziert.»



Flemig bietet in seiner Fahrschule auch Verkehrskundeunterricht und Nothelferkurse an. «Wir achten darauf, den Abstand so gross wie möglich zu halten und nehmen die Personalien auf.»

Ein möglicher Berührungspunkt ist auch die Beatmungspuppe. Flemig gibt Entwarnung: «Wir arbeiten mit mehreren Puppen, die wir nach jeder Person desinfizieren. Um das Beatmen zu üben, erhält jeder Schüler ein eigenes Mundstück.»

Trotz der Schwierigkeiten durch die Coronakrise ist Flemig zufrieden mit seiner neuen selbstständigen Tätigkeit als Fahrlehrer. «Diesen Schritt habe ich auch während der Coronakrise nicht bereut.»

Während der Coronakrise anderen helfen

Géraldine Enderli, Inhaberin der Fahrschule Perfect Drive in Wil, hat versucht, das Positive in der Coronakrise zu sehen: «So hatte ich zwei Monate unbezahlte Ferien.» Die Krise habe ihrem Betrieb nicht geschadet: «Ich habe eine bezahlbare Lokalmiete und verfüge über Reserven.»

Nichts zu tun, ist für Enderli während ihres unbezahlten coronabedingten Urlaubs aber nicht in Frage gekommen. Sie habe helfen wollen: «Ich habe mit meinen Fahrschulautos unentgeltlich für die Thurvita Spitex Mahlzeiten ausgeliefert.»



Géraldine Enderli freut sich ebenfalls, seit dem 11. Mai wieder unterrichten zu dürfen. «Auch meine Fahrschüler sind erleichtert. Besonders jene, die während des Lockdowns die Fahrprüfung gehabt hätten. Sie sind froh, diese nun endlich absolvieren zu dürfen.»



Die Fahrlehrerin hat ein Schutzkonzept nach den Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit (BAG) erarbeitet. «Ich desinfiziere das Auto vor jeder Fahrstunde gemäss den Richtlinien des kantonalen Strassenverkehrsamtes und stelle den Fahrschülern Schutzmasken zur Verfügung, falls sie eine solche tragen möchten. Auf Wunsch kann ich auch Sitzbezüge aus Plastik montieren oder Latex-Handschuhe aushändigen.»

Um lange Gespräche im Auto zu verhindern, instruiert Enderli ein neues Thema ausserhalb des Fahrzeugs mittels Bildern. Sie und ihre Fahrschüler haben, als es noch Pflicht war, eine Maske zu tragen, diese Momente geschätzt, in welchem sie den Mundschutz kurz abnehmen konnten.

«Die Maske ist nicht komfortabel und besonders Brillenträger haben Mühe.»

Inzwischen ist das Tragen einer Maske während der Fahrstunde freiwillig, nur bei der Fahrprüfung ist sie Pflicht.



Terminkalender der Fahrlehrerin ist voll

Géraldine Enderli registriert viele Neuanmeldungen, ihr Terminkalender sei voll. Sie sagt:



«Es ist aber schwierig zu sagen, ob dieser Andrang am Coronavirus liegt. Bislang hat noch kein Fahrschüler gesagt, dass er wegen der Pandemie Autofahren lernen möchte.»



Markus Knecht, Inhaber der Fahrschule Knecht in Wil, findet klare Worte für die aktuelle Situation rund um die Pandemie: «Es war und ist noch immer eine sehr komische Situation.» Die Coronakrise habe seinen Betrieb nicht geschädigt. «Ich habe die Zeit des Lockdowns dafür verwendet, diverse Büro- und Aufräumarbeiten in Angriff zu nehmen. Ausserdem habe ich die Mittel zur Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen geordert. Dinge wie etwa Desinfektionsmittel und Schutzmasken», erzählt er.



Gemäss des Schutzkonzeptes des Schweizerischen Fahrlehrerverbands, desinfiziert Markus Knecht den Fahrschulwagen nach jedem Schüler. Eine aufwendige Tätigkeit:

«Das Desinfizieren dauert jeweils mindestens eine Viertelstunde. Alles, was hätte berührt werden können, wird desinfiziert.»

Während der Fahrstunde im Auto wird nur das Nötigste gesprochen. Trotzdem nimmt der Fahrlehrer wahr, dass die Stimmung wieder besser ist, als noch kurz nach der Wiederaufnahme des Fahrschulbetriebs. «Angst vor einer Ansteckung haben weder meine Fahrschüler noch ich», sagt Knecht.