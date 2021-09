Kirchberg: Diskussion um Bushaltestelle im Zentrum geht weiter

Dorfzentrum In Kirchberg wurde noch einmal die neue Bushaltestelle diskutiert – dabei ging es auch um das neue Dorfzentrum als Ganzes Nach der Kritik aus der Bevölkerung liess der Gemeinderat die geplante Bushaltestelle hinter dem Gemeindehaus nochmals prüfen. Am Mittwochabend informierte er über die Ergebnisse. Danach wurde wieder emotional diskutiert. Pablo Rohner 30.09.2021, 12.00 Uhr

Gemeindepräsident Roman Habrik stellte sich im Saal des «Toggenburgerhofs» der Kritik der Bevölkerung. Bild: Pablo Rohner

Zwei Stunden. So lange hatte die Aussprache zwischen Stefan Harder und Gemeindepräsident Roman Habrik über die geplante Bushaltestelle im neugestalteten Zentrum von Kirchberg gedauert. Harder war einer von drei Kirchberger Bürgern, die sich in der Vernehmlassung zur geplanten Bushaltestelle zwischen dem Gemeindehaus und der Clientis-Überbauung kritisch geäussert hatten und eine andere Lösung forderten. Am Mittwoch trafen sich die beiden nun wieder, am Informationsanlass der Gemeinde im Toggenburgerhof. Es zeigte sich: Die Wogen sind noch nicht geglättet. Aber der Reihe nach.

Im Herbst des vergangenen Jahres hatte die Gemeinde die Pläne für die Bushaltestelle hinter dem Gemeindehaus vorgestellt. Alle Busse, die durch Kirchberg fahren, ob sie nun in Kirchberg wenden, auf dem Weg nach Gähwil sind, oder nach Dietschwil fahren, sollen hinter dem Gemeindehaus halten. Kritik wurde laut.

Zu viel Verkehr gebe das im neuen Dorfzentrum, wo sich die Leute zwischen Einkauf im Volg und Bankbesuch doch auch aufhalten und begegnen sollen. Die Lage mit den Velofahrern, LKWs und Fussgängern zwischen Husen-, Gähwiler- und Neudorfstrasse sei zu kompliziert und unübersichtlich, wenn die Busse, insbesondere die Gelenkbusse, das Gemeindehaus ständig umrunden müssten. Der Gemeinderat beschloss, die Pläne von einem zweiten Ingenieurbüro beurteilen zu lassen.

Corinne Hugentobler vom Ingengieurbüro EWP informierte über verschiedene Varianten für die Bushaltestelle im Zentrum von Kirchberg. Bild: Pablo Rohner

Am Mittwochabend informierten Roman Habrik und Corinne Hugentobler vom Ingenieurbüro EWP über die Ergebnisse. Eine Bushaltestelle muss heute verschiedene Kriterien erfüllen, allen voran diejenigen des Behindertengleichstellungsgesetzes (Behig). Damit Rollstuhlfahrende ebenerdig einsteigen können, müssen die Haltekanten wenn möglich 22 Zentimeter hoch sein. Je nach Strassenklasse bevorzugt der Kanton entweder Busbuchten oder Haltestellen auf der Fahrbahn.

Nach Abwägung all dieser Faktoren sei EWP zum Schluss gekommen, dass nur zwei Varianten praktikabel seien: einmal die von der Gemeinde vorgeschlagene Variante, bei der alle Busse zwischen Gemeindehaus und der Clientis-Überbauung halten, und eine erweiterte Form davon, bei der die Busse, die nach Gähwil weiterfahren, vor der ehemaligen Pension Tell auf der Strasse stoppen. Aus der Bevölkerung vorgeschlagene Alternativen mit Haltekanten unterhalb des Restaurants Eintracht, vor der katholischen Kirche, vor der heutigen Clientisbank oder weiter oben auf der Gähwilerstrasse seien mit Blick auf verschiedene Kriterien nicht umsetzbar. Fazit: Es bleibt bei der geplanten Haltestelle, allenfalls mit dem zusätzlichen Halteplatz für Busse mit Fahrtziel Gähwil.

Die Varianten, die EWP empfiehlt: Die beiden Kreise rechts markieren die Haltekanten hinter dem Gemeindehaus. Der Kreis links markiert einen möglichen Haltebereich für die Busse, die nach Gähwil weiterfahren. Grafik: PD

Einige im Saal des Toggenburgerhofs waren damit nicht zufrieden. Allen voran Stefan Harder, der seine Bedenken, dass zu viele Busse jeden Tag die Hauptstrasse kreuzen würden, wiederholte. Er kritisierte, dass die beiden empfohlenen Varianten als unausweichlich dargestellt würden. Den Ausführungen von Corinne Hugentobler habe er entnommen, dass der Gestaltungsspielraum grösser sei, als von der Gemeinde dargestellt. Nach der dritten Wortmeldung Harders winkte der genervt wirkende Roman Habrik ab: «Das lasse ich jetzt einfach so stehen.»

Stefan Harder aus Kirchberg Bild: Beat Lanzendorfer

Ein anderer Votant sagte, die bestehende Situation mit dem Fussgängerstreifen ohne Insel und den velofahrenden Oberstufenschülerinnen und -schüler sei auch gefährlich. Er sieht im Vorschlag der Gemeinde eine Verbesserung. Und hinsichtlich des zusätzlichen Halteplatzes auf der Neudorfstrasse wurde zu Bedenken gegeben, dass diese regelmässige Staus über die Kreuzung bei der Kirche verursachen werde.

Doch es wurde nicht nur entlang der bekannten Gräben gefochten. Otmar Ledergerber – er war früher beim Busunternehmen Wil Mobil tätig und hat selber Erfahrung als Buschauffeur – regte an, dass Busse unterwegs nach Gähwil im Bereich der heutigen Warteinsel der Haltestelle «Kirchberg Post» halten könnten. Und ein weiterer Votant brachte einen neuen Vorschlag ins Spiel, der auch Roman Habrik bedenkenswert erschien: Busse auf dem Weg nach Gähwil sollen über die Schalkhauser- und die Florastrasse am Zentrum vorbei geführt werden. Die heutige Haltestelle «Florastrasse» könnte dann tatsächlich auf die Florastrasse verlegt werden. Verhaltenes Nicken auch bei Otmar Ledergerber, der gleichzeitig sagte: «Das würde dann sehr eng.»

Am Infoanlass im Toggenburg wurde deutlich, dass das Unbehagen in der Bevölkerung über das neue Dorfzentrum noch nicht verflogen ist. Bild: Pablo Rohner

In der abschliessenden Umfrage wurde deutlich: Die Kirchbergerinnen und Kirchberger treibt vor allem die Frage um, ob das neue Dorfzentrum mit der geplanten Bushaltestelle und dem Verkehr auch ein Ort des öffentlichen Lebens und der Begegnungen werden kann. Dem Projekt fehlen aufwertende Elemente, so der Tenor. Dem neuen Parkplatz vor dem Volg trauten die Votierneden ebenso wenig wie dem Tellplatz zu, der neue Dorfplatz zu werden. Hier verwies Roman Habrik auf die Landreserven der Gemeinde weiter oben im Dorf an der Harfenbergstrasse. Dort habe man Spielraum für Gestaltung.

Am Ende des Abends konnten die Anwesenden in einer Abstimmung via Smartphone ihre Meinung zur Bushaltestelle beim Gemeindehaus abgeben. Drei waren pro Haltestelle, sieben dagegen, die meisten lagen irgendwo dazwischen. Die Gemeinde mache sich nun an die Projektierung, «mit dem klaren Auftrag für eine separate Haltestelle für die Busse nach Gähwil», sagte Roman Habrik nach dem Anlass.

Das Ergebnis der Spontanabstimmung am Mittwochabend über die von der Gemeinde geplante Bushaltestelle hinter dem Gemeindehaus. Grafik: PD

Er sei zuversichtlich, dass die Bürgerinnen und Bürger die Notwendigkeit des Bushalts hinter dem Gemeindehaus einsehen. Stefan Harder sieht das selbstredend anders. Er nehme die Stimmung im Dorf als negativ wahr. Wenn die Kosten für die Erstellung der Haltestellen genügend hoch sind, wird das Projekt dem fakultativen Referendum unterstellt.