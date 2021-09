Gelungen Chilbi in Bichwil

Dorffest Fliegende Frösche, Gigälisuppe und Schlorziflade: Das war die Chilbi Bichwil Genau so muss eine Chilbi sein: Sommerwetter, viele Besucher, interessante Marktstände, viele Spielmöglichkeiten und ein abwechslungsreiches Essensangebot. Christoph Heer 26.09.2021, 18.47 Uhr

Dorffeststimmung an der Bichwiler Chilbi. Bild: Christoph Heer

Da fliegen sie, die grünen Frösche. Einige landen im Ziel, andere hingegen fliegen meterweit über das Ziel hinaus. Das spielt aber keine Rolle, der Spass ist riesig. Am Stand nebenan gibt es Gigälisuppe, dahinter Spielzeuge so weit das Auge reicht und weiter unten, in Richtung Schulareal warten Schlorzifladen, Käsefladen, Vermicelles, Glace, oder eine Runde Armbrustschiessen.