Dorfbach Zuzwil: Staudamm soll vor Hochwasser schützen

Dorfbach Zuzwil Staudämme sollen Dorfzentrum schützen: Positive Reaktion auf Projektidee für Zuzwiler Hochwasserschutz Die Diskussion um den Hochwasserschutz in Zuzwil ist neu lanciert: Nun soll eine Machbarkeitsstudie weiterverfolgt werden, die vorsieht, das Dorfbachwasser ausserhalb des Zentrums abzufangen, wodurch ein Teilausbau des Gerinnes im bebauten Raum möglich ist. Gestern wurde diese vorgestellt. Andrea Häusler 30.09.2021, 16.00 Uhr

Wenige Meter nach dem Abzweiger des Wanderwegs (links) soll gemäss der Machbarkeitsstudie der Riegel über die Wuppenauerstrasse gebaut werden. Bild: A

Emotionale Diskussionen, ein Ad-hoc-Komitee, Plakatkampagnen, Flugblattaktionen - vor zwei Jahren bekämpften sich Befürworter und Gegner der Projektvarianten für den Hochwasserschutz am Zuzwiler Dorfbach mit harten Bandagen. Das Ergebnis: Am 20. Oktober lehnte das Stimmvolk sowohl den Gerinneausbau als auch die Stollenvariante ab. Für die Behörden hiess dies: Zurück auf Feld eins. Der Neustart erfolgte in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Berner Ingenieurbüro IUB Engineering AG und unter Einbezug lokaler Interessensvertreter sowie Grundeigentümern auf dem weissen Papier.

Über 150 Interessierte liessen sich am Mittwochabend die Projektideen für den Hochwasserschutz des Dorfbachs vorstellen. Bild: Andrea Häusler

Gestern wurden nun die Ergebnisse der Arbeit der vergangenen Monate öffentlich vorgestellt. Das Interesse der Bevölkerung ist geblieben. Über 150 Personen füllten die Turnhalle. Die Stimmung hingegen hat sich geändert: In der konsultativen Schlussabstimmung jedenfalls sprach sich die überwiegende Mehrheit dafür aus, die von den Projektgruppenmitgliedern favorisierte Machbarkeitsstudie weiterzuverfolgen.

Damm quer über die Wuppenauerstrasse

Georg Möller vom beauftragten Ingenieurunternehmen IUB Engineering AG, Bern Bild: Andrea Häusler

Nur, wie schaut das Ei des Kolumbus aus? Es nennt sich «Retention mit Teilausbau». Im Detail bedeutet dies den Bau eines 13,5 Meter hohen und ca. 8 Meter breiten Damms, der nördlich des «Kellhofs» quer über die Wuppenauerstrasse führt. Ein kleinerer Riegel dosiert das Wasser der Bäche, die vom Abhang des Leubergs dem Dorfbach zufliessen.

Der Wermutstropfen: Für die Umsetzung der Machbarkeitsstudie müsste die vor kurzem erst sanierte Wuppenauerstrasse auf einer Strecke von rund 280 Metern umgelegt werden. Laut Georg Möller vom beauftragten Ingenieurunternehmen IUB Engineering AG erfolgte dies in einem Bogen über den Fuss des Leubergs.

Einer der Vorteile dieser Variante liegt darin, dass das (Hoch-)Wasser in einem Retentionsbecken aufgefangen werden kann, bevor der Dorfbach in den bebauten Raum fliesst. Dies hat zur Folge, dass ein Teilausbau des Gerinnes im Dorfzentrum genügt. Die Projektidee wurde den kantonalen Stellen bereits zur Stellungnahme eingereicht. Die Ergebnisse werden, so Gemeindepräsident Roland Hardegger, Ende Jahr erwartet.

«Kellhof»-Eigentümer bleibt Schlüsselstelle

Im Gegensatz zu den 2019 verworfenen Vorschlägen sind bei dieser Lösungsidee nur wenige Grundeigentümer von gravierenden baulichen Eingriffen betroffen und das Erscheinungsbild des Dorfes wird weniger stark beeinflusst. Dies dürfte auch die grundsätzlich positive Haltung einer Mehrheit des Publikums am Informationsanlass begründen.

Joachim Moser, Grundeigentümer «Kellhof», Zuzwil Bild: Andrea Häusler

Erheblich tangiert ist hingegen auch von dieser Variante wieder der Besitzer des Kellhofs, Joachim Moser. Doch selbst er steht der Studie nicht per se ablehnend gegenüber, wenngleich er Vorbehalte anbringt. «Wir müssen etwas machen, das ist klar», sagt er auf Anfrage und er signalisiert, dass er grundsätzlich zum erforderlichen Landabtausch bereit wäre. Er räumt aber ein, dass seine Liegenschaft durch die Dammbauten erheblich an Wert einbüsste. Dafür will er entsprechend entschädigt werden. Wie hoch dieser Ausgleich sein muss, beziffert er nicht, sagt aber:

«Mit einigen Zehntausend Franken ist es mit Sicherheit nicht getan.»

Ohnehin, findet er: «Es ist verrückt, dass wiederum der Kellhof zur Entlastung der anderen herhalten muss. So, wie vor 30 Jahren, als über eine halbe Hektare Land zum Spotpreis abgetreten wurde.»



Kostenfrage offen

Geld, das war am Mittwochabend ohnehin kein Thema. Die Frage, wie teuer dieses Projekt käme, wurde mit der Aussage beantwortet, dass Referenzuobjekte als Grundlage gedient hätten. Darüber hinaus präsentierte Georg Möller einen «relativen Kostenvergleich» der verschiedenen geprüften Varianten, nach dem das Dammprojekt rund 10 Prozent teurer wäre als der Vollausbau des Gerinnes über die gesamte Bachstrecke. An den Kosten für den Hochwasserschutz beteiligen sich Bund und Kanton übrigens mit einem Beitrag von rund zwei Dritteln.

Die weiteren Optionen, mit denen sich die Projektgruppe befasst hatte und einen Teilausbau des Gerinnes im bebauten Raum ermöglichten – beispielsweise ein Stollen durch den Looberg oder ein Entlastungskanal unter der Bachsohle – würden, so Gemeindepräsident Roland Hardegger, dann detaillierter beurteilt, wenn sich die Damm-Lösung nicht realisieren liesse.