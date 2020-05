Diszipliniert und kooperativ: Nach vier Tagen Präsenzunterricht stellen die Schulen in Wil und Wattwil ihren Schulkindern ein gutes Zeugnis aus Am Montag haben die Schulen den Präsenzunterricht in Halbklassen wieder aufgenommen. Ein erstes Fazit aus Wil und Wattwil fällt positiv aus. Nur das Einhalten der Abstandsregeln bereitet Schwierigkeiten. Tobias Söldi 15.05.2020, 05.00 Uhr

Im Kanton St.Gallen organisieren die Volksschulen den Präsenzunterricht in Halbklassen.

Die Rückkehr ins Schulzimmer am Montag dürfte so mancher Schülerin und manchem Schüler noch lange in Erinnerung bleiben. Halbklassenunterricht, regelmässiges Händewaschen, Abstand halten – wenig ist so wie in der Zeit vor dem Ausbruch der Coronapandemie.

Auf den Nachwuchs warteten am 11. Mai einschneidende Hygiene- und Schutzvorschriften, welche die Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen; auf den Nachwuchs wartete aber auch das langersehnte Wiedersehen mit den «Gspänli».

Ruhiger Schulbetrieb

Knapp eine Woche nach dem Schulstart ist das erste Fazit ein positives. «Wir sind gut gestartet», sagt die Wiler Schulratspräsidentin Jutta Röösli auf Nachfrage. Die Rückmeldungen der Lehrpersonen der verschiedenen Schulhäuser seien überall gleich: Der Schulbetrieb laufe ruhig und diszipliniert ab.

Und auch Norbert Stieger, Schulratspräsident der Schulgemeinde Wattwil-Krinau, nimmt ähnliche Worte in den Mund:

«Die erste Woche ist sehr gut und ruhig gestartet. Alle waren motiviert und hatten Freude, sich endlich wiederzusehen.»

Den Schülern ist der Ernst der Lage bewusst

Ruhig und diszipliniert? Das überrascht dann doch ein bisschen. Dutzende Schulkinder, die nach mehreren Wochen daheim endlich wieder ihre Kolleginnen und Kollegen sehen durften – ist da nicht Chaos programmiert? Das Gegenteil scheint der Fall. Norbert Stieger sagt:

«Die Kinder sind sehr kooperativ. Allen ist bewusst, dass die Situation speziell ist.»

Und auch seiner Wiler Kollegin ist die Zurückhaltung unter den Schülern aufgefallen – nicht ohne sich jedoch an hüpfende und fröhliche Kinder zu erinnern.

Für beide ist klar: Die Schülerinnen und Schüler haben den Ernst der Lage erfasst. «Sie haben längst mitgekriegt, dass das Coronavirus da ist, dass etwas im Raum ist, auf das man aufpassen muss», sagt Röösli. Stieger will aber bei all der Ernsthaftigkeit die positive Seite nicht vermissen: «Die Schule muss auch Freude machen.»

Die Eltern sind nach wie vor gefordert

Deutlich geworden ist aber auch: Je jünger die Schülerinnen und Schüler, desto schwieriger sind die Schutzmassnahmen einzuhalten. «Wir versuchen, die Abstandsregeln so gut wie möglich zu befolgen. Aber gerade bei kleinen Kindern ist das sehr schwierig», sagt Röösli.

Da aber gemeinhin angenommen wird, dass unter 10-Jährige nur sehr selten an Covid-19 erkranken, betrifft diese Massnahme vor allem den Kontakt zwischen Lehrpersonen und den Schülern. Röösli sagt:

«Wir laufen aber nicht mit dem Massstab herum, sondern appellieren ans Augenmass.»

Viel Organisation seitens der Eltern gefragt

Doch nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen und der desinfizierende Hausdienst sind gefordert, auch die Eltern. Zwar sind sie nun teilweise entlastet durch den Halbklassenunterricht, der in Wattwil und Wil jeweils tageweise durchgeführt wird. Stieger betont aber: «Eltern leisten nach wie vor einen grossen Beitrag. Es braucht viel Organisation von ihrer Seite.»

Auch Röösli sagt: «Wir sind weiterhin darauf angewiesen, dass die Eltern die Betreuung selber bereitstellen, wenn ihnen das möglich ist.» Wo dies nicht der Fall ist, organisieren die Schulen aber eine Betreuung.

Den Lernstand wieder angleichen

Halbklassenunterricht bedeutet auch: Der Inhalt von einer Woche ist nun auf zwei Wochen verteilt. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. In Wattwil erhalten die Schülerinnen und Schüler an den «freien» Tagen zeitweise Förderunterricht in Kleingruppen. Stieger erklärt:

«Nach dem Fernunterricht ist die Heterogenität der Lernstände unter den Schülerinnen und Schülern gross. Mit dem Halbklassen- und dem Förderunterricht versuchen wir, die Niveaus wieder anzugleichen.»

Sorgen über das verlangsamte Büffeln macht man sich indes nicht – vorausgesetzt natürlich, der Ausnahmezustand dauert nicht weiter an. «Wenn wir den Vollbetrieb wieder aufnehmen, schauen wir, wie wir allfällige Lücken bei den Lernzielen aufholen können», sagt Röösli.

Der physische Kontakt ist zentral

Bis dahin dauert es noch. Der Kanton St.Gallen sieht vor, dass der Volksschulunterricht ab dem 8.Juni wieder im Normalbetrieb erteilt werden kann. Röösli und Stieger sind überzeugt: Eine vollständige Rückkehr zur Normalität ist auch dann noch nicht zu erwarten. Beide rechnen mit weiteren Schutzkonzepten. Entscheidend sind die nächsten Lockerungsschritte, die der Bundesrat Ende Mai bekanntgibt.

Und auch wenn die Freude über die Wiedereinführung des Präsenzunterrichts gross ist – die Schulen haben von den vergangenen Wochen auch profitiert, besonders in den Bereichen Digitalisierung und Fernunterricht. «Wir werden evaluieren, welche dieser Erfahrungen wir für die Zukunft mitnehmen können», sagt Röösli. «So haben wir einen gewissen Weiterbildungsbedarf im Bereich der Informatik bei den Lehrpersonen bestätigt erhalten. Ausserdem muss die Informatik-Infrastruktur angepasst werden.»

Auch in Wattwil steht die Analyse der vergangenen Wochen noch an. Doch Schulratspräsident Stieger mahnt zur Besonnenheit:

«Man darf jetzt nicht einfach alles aufs Digitale verschieben. Die Schülerinnen und Schüler brauchen auch den direkten Kontakt.»