Diskussion bei der SP Wil-Untertoggenburg um die Mandatsabgabe ist noch nicht entschieden Der Wiler Daniel Schönenberger übernimmt das Präsidium der SP Bezirkspartei Wil-Untertoggenburg. Ständerat Paul Rechsteiner würdigte den früheren Kantonsrat Peter Hartmann. Christof Lampart 12.06.2020, 18.18 Uhr

Die Führung der SP Wil-Untertoggenburg liegt jetzt in den Händen von Daniel Schönenberger. Bilder: Christof Lampart

An der Hauptversammlung wurde eine zehnjährige Tradition fortgesetzt, nach der das Präsidium der SP-Bezirkspartei alle zwei Jahre zwischen den einzelnen Sektionen wechselt. Nun ging das Präsidium turnusgemäss von Zuzwil nach Wil.

Daniel Schönenberger, Präsident der Wiler Ortspartei, erklärte nach seiner im Zuzwiler «Kreuz» einstimmig erfolgten Wahl, dass es sein Ziel sei, auch mit anderen Parteien «stets miteinander etwas auszuhandeln, aber immer mit dem Ziel, dass unsere Ideen wichtig sind».

Die übrigen Vorstandsmitglieder und die der Geschäftsprüfungskommission stellten sich geschlossen für zwei weitere Jahre zur Verfügung.

Wie viel Geld muss, darf es sein?

Zu reden gab hingegen das Geld beziehungsweise die Äufnung der Wahlkampfkasse. Dabei gab weniger die aktuelle Kassenlage – nach dem intensiven Wahlherbst 2019 und Wahlfrühling 2020 schrumpfte das Vermögen auf 5000 Franken – zu reden, sondern die Frage, inwiefern bzw. wie hoch die SP-Bezirksrichterinnen und Bezirskrichter ihren Obolus an die Parteikasse entrichten sollten.

Der Vorstand schlug vor, die Mandatsträger mit 1200 Franken pro Jahr zu belasten. SP-Kreisrichterin Dagmar Jöhl Wyss wehrte sich zwar nicht dagegen, erklärte aber, dass die SP mit dem Einziehen einer Mandatsabgabe am Kreisgericht Wil als einzige Partei aufwarte.

Verhindert die Abgabe einen Parteibeitritt?

Zudem sei die Abgabe für viele junge Bezirksrichterinnen und Bezirksrichter mitunter ein gewichtiger Grund, um nicht einer Partei beizutreten. Zumal auch das Label «parteilos» heutzutage für viele die Wahlchancen eher verbessere, denn verschlechtere.

Auch sei das Bezirksrichter-Dasein kein öffentliches Amt, sondern ein Beruf, was das Entrichten eines Obolus in die Parteikasse generell noch fragwürdiger und schwieriger mache, denn «wenn wir als Kreisrichterinnen und Kreisrichter einmal abtreten, dann wird die SP wohl Mühe haben, unter diesen Voraussetzungen neue Kräfte zu finden», mutmasste Dagmar Jöhl Wyss. Präsident Raffael Sarbach erklärte nichts desto trotz, dass man auf den Batzen in der Wahlkampfkasse nicht verzichten könne und wolle.

Rückweisung der Vorlage beschlossen

An der Versammlung entschieden die Parteimitglieder, die Vorlage an den Vorstand zurückzuweisen. Dieser solle eine Vorlage ausarbeiten, die zwar von einem fixen Betrag ausgeht, zugleich aber auch bei begründeten Fällen die Möglichkeit zur Sonderregelung vorsehe.

Zu guter Letzt folgte die offizielle Verabschiedung des SP-Urgesteins Peter Hartmann. Für den langjährigen Flawiler Kantonsrat hielt Ständerat Paul Rechsteiner, St. Gallen, die Rede. Sie hätten manchen Kampf Seite an Seite gemeinsam ausgefochten, sagte Paul Rechsteiner.

Paul Rechsteiner lobt Peter Hartmann

Dabei sei «der Peter» immer jemand gewesen, der zum einen eine hervorragende Hintergrundarbeit geleistet, zum anderen aber auch im Rat stets etwas zu sagen gehabt habe.

Dass die SP im bürgerlichen St.Gallen Themen wie Umweltschutz und Gewerkschaftsanliegen prominent und erfolgreich bearbeiten konnte, sei Peter Hartmanns Verdienst gewesen, denn er habe die Themen salonfähig gemacht», lobte Paul Rechsteiner.

Ökologie mit sozialen Fragen verknüpfen

Peter Hartmann freute sich zwar über das Lob und die Geschenke, doch wichtig war ihm vor allem eines: «Ich wünsche mir, dass die SP in den nächsten Wahlkämpfen wieder Fragen der Ökologie mit sozialen Fragestellungen verknüpft und auch den Leuten ganz konkret sagt, für was wir stehen und wir uns für das Wohl der Gesellschaft einsetzen wollen.»