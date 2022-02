Bankomat wird zum Auslaufmodell - auch in der Region Wil

Digitalisierung Der klassische Geldautomat wird zum Auslaufmodell: Bankomaten rentieren immer weniger - auch in der Region Wil Der nationale Trend zeigt es eindeutig: Die Bezüge an den Bankomaten gehen markant zurück. Dieser Trend macht auch vor der Region Wil-Toggenburg nicht Halt. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 06.02.2022, 19.00 Uhr

Die Nutzung von Bankomaten ist stark rückläufig. Bild: Christian Beutler/ KEYSTONE

1968 wurde an der Zürcher Bahnhofstrasse der erste Bankomat der Schweiz aufgebaut. Damals noch mit Stempelkarte anstatt dem heutigen Bankkärtli. Nach über 50 Jahren Bankomat gehen die Bargeldbezüge stark zurück. Ersetzt werden sie durch digitale Bezahlungsarten.

Der Chef der für die Börse und den Zahlungsverkehr in der Schweiz verantwortlichen SIX Group, Jos Dijsselhof, geht sogar so weit, dass er gegenüber dem «Sonntagsblick» unlängst sagte: «In fünf Jahren wird jeder zweite Bankomat verschwunden sein.»

Postomat in Nesslau geschlossen

Das Thema beschäftigt auch Banken im Toggenburg und in der Region Wil, wie eine Umfrage zeigt. In Nesslau ist es bereits passiert. Der Geldautomat der Post wurde unlängst ausser Betrieb genommen, weil er zu wenig genutzt wurde. Nun hat es im ganzen Oberen Toggenburg keinen Postomaten mehr. Doch der Postomat in Nesslau bleibt nicht der einzige, der aufgegeben wird. Post-Mediensprecher Richard Pfister sagt, dass die Anzahl Postomaten in Zukunft abnehmen dürfte. Der Grund dafür: «Die Anzahl Bargeldbezüge ist rückläufig, weil ein wachsender Teil der Kundschaft offensichtlich auf bargeldlose Alternativen umsteigt.»

Der Postomat in Nesslau wurde Ende Januar abmontiert. Bild: Sabine Camedda

Auch Jolanda Meyer, Leiterin der Medienstelle der St.Galler Kantonalbank, stellt fest, dass die Bargeld-Transaktionen an Bankomaten der Kantonalbank seit Jahren rückläufig sind. Im Moment sei aber kein Abbau geplant. Wenn sich der Trend aber verstärke, könne sich das ändern. Meyer sagt: «Gerade an Standorten, wo wir aktuell mehrere Bankomaten nebeneinander betreiben, ist es schon denkbar, dass in Zukunft einmal einer abgebaut wird.»

Die Kundinnen und Kunden der Acrevis müssen sich auch in Zukunft keine Sorgen machen um den Bezug von Bargeld. Firmensprecher Michael Steingruber sagt, dass sie auch in Zukunft in allen Niederlassungen der Bank einen Bankomaten betreiben werden. Doch auch die Acrevis verzeichne analog dem nationalen Trend eine signifikante Abnahme der Bezüge.

Bis zu 70 Prozent weniger Transaktionen

Michael Steingruber von der Acrevis sagt: «Die Bezüge haben bereits in den Jahren vor Corona laufend abgenommen.» Die Pandemie habe den Trend aber verstärkt. Die Zahlen seien im Jahr 2020 regelrecht eingebrochen. Seither hätten sie sich zwar etwas stabilisiert, sie seien aber immer noch abnehmend. Michael Steingruber geht nicht davon aus, dass sich die Zahlen wieder erholen. Denn viele Kundinnen und Kunden seien umgestiegen auf digitale, bargeldlose Bezahlmöglichkeiten.

Auch Simon Bickel, Leiter Unternehmenskommunikation der Valiant Bank, berichtet von einem grossen Einbruch aufgrund der Pandemie. Er sagt: «Während des ersten Lockdowns hat sich die Transaktionsmenge an den Bankomaten deutlich reduziert und ist rund 70 Prozent zurückgegangen.»

Bankomaten ausserhalb der Niederlassungen sind gefährdet

Kurz neben dem Coop für den Einkauf ein «20er-Nötli» holen, wird eventuell nicht mehr lange möglich sein. Die Kosten für die Banken sind hoch. Michael Steingruber von der Acrevis Bank sagt: «Je nach Grösse des Geldautomaten muss man schnell mit mehreren zehntausend Franken pro Jahr rechnen.» Vor allem die Bankomaten ausserhalb der Bank, zum Beispiel in einem Einkaufszentrum, seien teuer. Deshalb sei ein Abbau dieser in den nächsten Jahren wahrscheinlicher.

Die Valiant musste bereits Bankomaten entfernen, die ausserhalb der Geschäftsstelle stehen, wie Simon Bickel mitteilt. Auch hier sind die rückläufigen Barabhebungen der Grund.

Bezüge am Raiffeisenschalter um einen Drittel gesunken

Christian Stieger, Leiter Services bei der Raiffeisenbank in Wil und Umgebung sagt: «Im 2021 sind rund einen Drittel weniger Bezüge an Bankomaten verzeichnet als im 2019.» Die Geldautomaten der Raiffeisen seien in der jetzigen Zeit nicht mehr rentabel oder nur noch kostendeckend. Doch sie sollen weiter betrieben werden, sagt Stieger. Es könne aber sein, dass Geräte nicht mehr ersetzt werden, wenn der Trend so weiter verlaufe.

Auch die Bargeldbezüge an den Automaten der UBS seien in nahezu allen Standorten, also auch in der Region Wil-Toggenburg, stark zurückgegangen, wie Livio Brandenberger von der Kommunikationsstelle der UBS mitteilt.

Twint als Zahlungsmittel der Zukunft

Sowohl die UBS als auch die Raiffeisenbank Wil und Umgebung, die Post und die Acrevis erwähnen Twint als Bezahlungsapp der Zukunft. «Die Anzahl aktiver UBS-Twint-Nutzer hat sich in den vergangenen zwei Jahren etwa verdreifacht», sagt Livio Brandenberger von der UBS. Twint habe im vergangenen Jahr schweizweit vier Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer erreicht.

Alleine im Jahr 2021 ist die Kundinnen- und Kundenzahl von Twint um eine Million gestiegen. Bild: PD

Christian Stieger von der Raiffeisenbank Wil und Umgebung sagt: «Die Funktionalitäten von Twint wurden neben der Möglichkeit, Geld unkompliziert unter Freunden zu versenden und Onlineeinkäufe zu tätigen, seit der Einführung laufend erweitert.» Mit Twint könne man inzwischen in vielen Geschäften und an Marktständen sicher bargeldlos einkaufen sowie Parkgebühren bezahlen.

