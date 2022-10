Wiler Turm erhält neue Webcam

Digitaler Rundumblick Neue Webcam beim Wiler Turm: Installation in schwindelerregender Höhe Am Freitag wurde bei dem Aussichtsturm eine neue Webcam installiert. Der Verein Wil Tourismus verspricht sich davon künftig bessere Bilder. Jochen Tempelmann 28.10.2022, 18.00 Uhr

Knapp vierzig Meter über dem Boden installiert ein Techniker die neue Kamera. Im Vordergrund der Wiler Turm. Bild: Jochen Tempelmann

Der Spätsommer im Herbst hält an. Am Freitagmittag herrscht beste Sicht vom Wiler Turm auf dem Hofberg: Jenseits der Stadt erblickt man die grünen Hügel des Appenzells, dahinter bilden Churfirsten und Säntismassiv die Horizontlinie. Doch für diesen Anblick muss man nicht den Turm erklimmen: Denn am direkt daneben stehenden Antennenmast befindet sich auf gleicher Höhe wie die Aussichtsplattform eine Webcam. Betrieben wird sie vom Verein Tourismus Wil.

Doch diesen Freitag gab es etwas Ungewöhnliches zu beobachten: Langsam schob sich eine gewaltige Hebebühne über die Feldwege auf den Wiler Hofberg. Grund für das ausserordentliche Spektakel war die Installation einer neuen Kamera. Damit sollen Menschen aus der ganzen Welt die Umgebung von Wil künftig noch detaillierter betrachten können.

Die Hebebühne ist unterwegs auf den Wiler Hofberg. Bild: Jochen Tempelmann

Ersatz nach fünfzehn Jahren

Fünfzehn Jahre lang hat die alte Kamera alle zehn Minuten ein Panoramabild vom Hofberg gesendet. Mittlerweile habe sich die Technik so weit entwickelt, dass sich der Ersatz lohne, erklärt Walter Dönni, Vereinspräsident von Wil Tourismus:

«Die Bilder sind hochauflösender und die Leistung bei wenig Licht hat sich verbessert. Das sorgt künftig für bessere Bilder in der Nacht.»

Zudem wollte man vermeiden, dass die alternde Kamera ausfällt und dann kurzfristig ersetzt werden muss. Denn der Ersatz will gut organisiert sein: Ein schwindelfreier Mitarbeiter der technischen Betriebe Wil musste sich dafür mit der Hebebühne knapp vierzig Meter über den Boden erheben. Auf Augenhöhe mit den Schaulustigen auf dem Wiler Turm ersetzte er dann die Kamera durch ein neues Modell.

Die Installation der neuen Kamera findet in schwindelerregender Höhe statt. Bild: Jochen Tempelmann

Währenddessen blieb Vereinspräsident Dönni am Boden, um sicherzustellen, dass die Daten der neuen Kamera auch an der Bodenstation des Antennenmasts ankommen.

Besucher aus der ganzen Welt

Ein längerer Ausfall der alten Kamera hätte gewiss für Unmut gesorgt: Rund eintausend Besucher zählt die Webcam im Monat. Darunter sind nicht nur Touristen aus der ganzen Welt, sondern auch ein ganz besonderes Fachpublikum, erzählt Dönni:

«Sobald die Kamera einmal nicht lief, habe ich in kürzester Zeit Anrufe von Ballonfahrern erhalten.»

Der Ausblick über das Fürstenland in Kombination mit Wetterdaten, die die Kamerasoftware ebenfalls liefert, sei eine wichtige Informationsquelle für Pilotinnen und Piloten von Heissluftballons.

Die neue Kamera wird auf Höhe der Aussichtsplattform des Wiler Turms installiert. Bild: Jochen Tempelmann

Die nun noch bessere Sicht hat sich der Tourismusverein einiges kosten lassen: Gut 10’000 Franken muss er für die neue Kamera der Marke Roundshot samt Inbetriebnahme aufwenden. Hinzu kommen die laufenden Betriebskosten der zugehörigen Website. Vereinspräsident Walter Dönni hofft daher, dass sich noch einige Sponsoren finden, die die Webcam künftig finanzieren.

Die Inbetriebnahme scheint geklappt zu haben: Am Nachmittag sendete die neue Kamera ein erstes Panoramabild – ab 17 Uhr gab es regelmässig gestochen scharfe Bilder. Nur die Markierung des Säntis wollte noch nicht so recht an der richtigen Stelle landen. Dass es am Anfang zu gewissen Komplikationen kommen könnte, schliesst Dönni nicht aus. In ein bis zwei Wochen werde aber bestimmt alles wieder reibungslos laufen.