Differenzen bei Finanzen und Trainern: Weshalb die Eishockeyclubs Wil und Herisau im Nachwuchsbereich nicht mehr mit Uzwil zusammenspannen wollen Meinungsverschiedenheiten beim Budget und der Trainerphilosophie standen am Ursprung der Trennung. Uzwils Verantwortliche sagen: «Die detaillierten Gründe wurden uns bis heute nicht dargelegt.» Seitens Wil und Herisau heisst es: «Es haben sich Vorfälle ereignet, die eine Fortsetzung verunmöglichten.» Trotz allem scheint es für die Jugendlichen aller Vereine nicht schlecht auszusehen.

Junioren aus dem Nachwuchsverbund Wil-Herisau dürften das Uzwiler Dress (wie der Goalie im Bild) künftig nicht mehr tragen. Bild: PD (Wil, 1.Februar 2020)

Philipp Herzog, Präsident des EHC Uzwil. Bild: PD

Nach nur einem Jahr ist die Zusammenarbeit des Nachwuchsverbunds Wil-Herisau mit dem EHC Uzwil bereits wieder Geschichte. Noch im Februar 2020 hatten die Vereine mitgeteilt, dass sie fortgesetzt werde. Doch Ende Mai folgte die Kehrtwende: Seither ist Uzwil nicht mehr dabei, wie Präsident Philipp Herzog Recherchen der «Wiler Zeitung» bestätigt:

«Herisau und Wil haben sich von uns getrennt – mit der Begründung, unterschiedliche Philosophien und Ziele zu haben. Die detaillierten Gründe wurden uns bis heute nicht dargelegt.»

Der EC Wil und der SC Herisau spannen seit der Saison 2015/2016 ab Stufe U13 in einem Verbund zusammen. Per Saison 2019/2020 wurde eine Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs des EHC Uzwil auf den Stufen U13 und U15 beschlossen. Teams wurden unter Wil, Herisau und Uzwil gemeldet, wobei die Jugendlichen ihre Clubzugehörigkeit behielten, aber an allen Standorten trainierten und spielten.

Dario Heinrich, Präsident des SC Herisau. Bild: PD

Herisau-Präsident Dario Heinrich kommuniziert auf der anderen Seite für Herisau und Wil:

«Es haben sich Vorfälle ereignet, die eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Uzwil verunmöglichten.»

Was dies genau war, ist von aussen schwer zu erkennen. Zu komplex wirken die Meinungsverschiedenheiten. Eine Annäherung ist nur möglich, wenn die zentralen Punkte chronologisch verfolgt werden.

Im Januar 2020 hielten die drei Präsidenten und die Nachwuchschefs eine Sitzung ab – auf Initiative von Wil und Herisau. Es ging um eine Analyse der damals noch laufenden Saison und einen Ausblick auf die nächste. «Wir betonten, dass wir nur gemeinsam Erfolg haben können», sagt Heinrich. Und auch Herzog: «Wir haben uns klar dazu bekannt, an einem Strick zu ziehen.»

Weiter teilten Herisau und Wil mit, in welchen Bereichen sie noch Verbesserungspotenzial sahen. «Zum Beispiel bei der Kommunikation im Verbund seitens Uzwil», sagt Heinrich. Dazu Herzog:

«Wir haben versichert, noch besser zu kommunizieren. Als wir aber wissen wollten, wo konkret noch mehr Infos gewünscht seien, kam keine Antwort.»

Herzog betont, dass sie nie Informationen zurückgehalten hätten. Zudem: «Wie überall gibt es auch hier eine Bring- und eine Holschuld.»

Offenbar war man sich im Rückblick über Finanzielles uneinig: Laut Uzwil- Präsident Herzog haben die Vereine an der Januar-Sitzung diesen wichtigen Entschluss gefasst: Das Budget für die nächste Saison sei gesprochen worden – und zwar inklusive einem Posten für die Anstellung eines ausländischen Profitrainers.

Heinrich widerspricht: «Ja, wir haben über einen Profitrainer gesprochen. Wir haben bei diesem Thema nicht abgeblockt, aber wir haben weder ein Budget vereinbart noch den Betrag für den Trainer fixiert.» Die drei Clubs haben sich laut dem Herisau-Präsidenten lediglich darauf geeinigt, ein gemeinsames generelles Budget im Nachwuchsbereich anzustreben.

Im März kam es dann zur Wende. Herzog sagt: «Heinrich teilte uns mit, dass Wil und Herisau das vereinbarte Budget zurückziehen und nicht für finanzielle Experimente bereit seien.» Heinrich widerspricht: «Wir haben kein Budget gesprochen. Die Info, nicht für finanzielle Experimente bereit zu sein, haben wir wegen der unsicheren Lage durch das Coronavirus gegeben.»

Danach lud Herzog zum virtuellen Präsidentengespräch ein. Weil Wil und Herisau an ihrem Standpunkt festhielten, mussten die Uzwiler reagieren, sahen sie doch ihr Bekenntnis zur Nachwuchsförderung in Gefahr: «Wir waren nicht bereit, das Budget im Nachwuchs zusammenzustreichen, wollten aber trotzdem unbedingt an der Zusammenarbeit festhalten.» Wil und Herisau betonen, dass ihnen der Nachwuchs genauso am Herzen liege.

Um ihrem Nachwuchs gleiche Möglichkeiten wie bisher zu bieten, brachten die Uzwiler Ende März an einer Sitzung der drei Clubs den Vorschlag ein, die Zusammenarbeit als Kooperation und nicht mehr als engen Verbund zu definieren. Davon unberührt sollte das Ziel bleiben, den Jugendlichen auf allen Stufen Spielmöglichkeiten entsprechend dem Entwicklungsstand zu bieten. Herzog sagt:

«Eine Kooperation bietet allen Clubs mehr Autonomie, etwa bei der Traineranstellung und deren Vergütung.»

Heinrich sagt dagegen: «Dies und Uzwils Vorschlag, dass die Clubs die Trainer ihrer Teams bestimmen, widersprach der Vereinbarung, Trainer gemeinsam auf die Teams zu verteilen und damit dem Verbunddenken, das wir zu Beginn der Partnerschaft als wichtigen Grundsatz definiert hatten.» Und:

«Es war uns klar, dass es am Anfang nicht einfach ist, das Wohl des eigenen Vereins hintenanzustellen. Deshalb und im Sinne der Sache akzeptierten wir den Vorschlag.»

Auch die Budgetverteilung sollte sich gemäss Uzwil-Präsident Herzog verändern: «Davor beteiligten sich alle Clubs zu gleichen Teilen, neu hätten wir eindeutig am meisten investiert.» Er ergänzt: «Wir sind zwar immer noch nicht ganz schuldenfrei, hätten das aber verkraftet. Ziel war es, eine Lösung zu finden, ohne dass sich für unsere Nachwuchsspieler etwas geändert hätte.»

Eine wesentliche Rolle, weshalb es dennoch zum Bruch kam, spielte offenbar die unterschiedliche Trainerphilosophie. Heinrich sagt: «Uzwil war mit einigen Vorschlägen unserer Coaches nicht einverstanden. Das war diesen gegenüber ein ziemlicher Affront. Zudem hatten wir ja auf Initiative von Uzwil vereinbart, dass die Vereine bei ihren gemeldeten Teams die Trainer bestimmen.» Unter anderem dieser Vorfall habe ihnen gezeigt, dass sich Uzwil nicht an Abmachungen gehalten habe.

Dem widerspricht: Herzog: «Es stimmt, wir waren überzeugt, dass es für gewisse Trainerpositionen noch bessere Lösungen zum Wohl des Nachwuchses gegeben hätte». Und: «Wir wären aber offen für Kompromisse gewesen und hätten gerne weiter darüber debattiert. Wir wären bereit gewesen, ihre Vorschläge wie vereinbart zu akzeptieren.»

Kurze Zeit später kam es zur Trennung. Ein Schritt, der für die Uzwiler «aus heiterem Himmel» kam: «Wir erfuhren es, als die gemeinsame Nachwuchskommission mitten in der Planung zur Eisbelegung und zu den Trainingsgruppen steckte.» Herisau-Präsident Heinrich sagt:

«Zum Entscheid führte einerseits Uzwils Abkehr vom Verbunddenken und die Aktion gegen unsere Trainer.»

Und: «Zum anderen erfuhren wir im Nachhinein, dass Uzwil schon länger mit dem Profitrainer handelseinig war – obwohl anders abgemacht, gab es doch noch offene Fragen.» Herzog bestreitet dies:

«Wir haben immer mit offenen Karten gespielt. Bereits in der Januar-Sitzung haben wir mitgeteilt, dass wir in Verhandlungen mit dem Trainer sind und ihn engagieren wollten.»

Auch wenn es nun zur Trennung gekommen ist, sieht es für die Jugendlichen aller Clubs nicht schlecht aus. Das ist immerhin ein positives Fazit dieser vertrackten Geschichte, denn um den Nachwuchs geht es ja letztlich.

Auch nach der Trennung sehen sich beide Parteien gut aufgestellt: der Nachwuchsverbund Wil-Herisau auf der einen, Uzwil auf der anderen Seite. «Es gibt keinen Gewinner nach diesem Entscheid», sagt Patrik Högger vom Uzwiler Nachwuchsleitungsteam. «Aber dank unserer guten Basis im Nachwuchs sehen wir positiv in die Zukunft.» Bei der U11 seien 36 Kinder dabei – «ein hoher Wert».

Zudem: «Auf Stufe U9 haben wir seit Ende 2019 einen Zuwachs von 30 Kindern verzeichnet. Damit sei der Nachwuchs auf total 130 angewachsen. Zum Vergleich: Wil und Herisau kommen laut Herisau-Präsident Dario Heinrich zusammen auf «rund 140 Junioren».

Der EHC Uzwil wird auf die nächste Saison diese Mannschaften melden: U17-A, U15-Top, U15-A, U13-Elite, U13-Top, U13-A und je zwei U11- und U9-Teams. Beim Thema ausländischer Profitrainer, das zu Diskussionen geführt hat, herrscht nun Gewissheit: Uzwil hat auf die nächste Saison den Slowaken Dusan Cechovic verpflichtet.

Welche Mannschaften Wil und Herisau stellen können, ist wegen offener Fragen noch nicht klar, wie Heinrich sagt. Er ist sich zudem bewusst, dass Herisau und Wil nach der Trennung von Uzwil auf den Stufen U13 und U15 nicht mehr auf allen Niveaus Spielmöglichkeiten anbieten können.

Trotzdem sieht er auch Positives: «Wir können die Spieler noch punktueller betreuen und fördern. Zudem werden wir zum stufenübergeifenden Denken zurückkehren – also Jugendlichen es ermöglichen, nicht nur auf den vorgesehenen, sondern auch auf höheren Stufen zu spielen.»