Dietfurt: Mädchen leisteten Zwangsarbeit in der Bühler-Fabrik

Dietfurt Minderjährige Mädchen in Bührle-Spinnerei zur Arbeit mit Hungerlöhnen gezwungen Eine Recherche des «Beobachters» über eine Bührle-Fabrik im Toggenburg hat Trauriges zutage gefördert: Hunderte Mädchen mussten in der Nachkriegszeit in der Fabrik Zwangsarbeit leisten. 27.08.2021, 10.01 Uhr

Die Mädchen mussten ab 1941 in der Spinnerein von Emil G. Bührle in Dietfurt zu Hungerlöhnen arbeiten. Bild: imago images

(pd/mas) In der Nachkriegszeit mussten viele Mädchen gegen ihren Willen in einer Bührle-Fabrik im Toggenburg arbeiten. Das berichtet der «Beobachter». Der Zürcher Waffenfabrikant und Kunstsammler Emil G. Bührle besass in Dietfurt ab 1941 eine Spinnerei mit Mädchenheim. In diesem Heim liessen Fürsorgebehörden aus der gesamten Deutschschweiz mindestens 300 minderjährige Mädchen gegen ihren Willen internieren und zu Hungerlöhnen arbeiten, wie der Beobachter schreibt.