Dieser Wiler erlebte eine wahre Odyssee, als er während der Coronakrise von Brasilien zurück in die Schweiz reiste Anderthalb Monate später als geplant landet Pascal Büchel* in Zürich. Er erzählt von seiner umständlichen Heimreise, seiner Zeit in Brasilien und schildert, was ihn hierzulande angesichts der Pandemie erstaunt. Janine Bollhalder 21.08.2020, 05.00 Uhr

Der Cristo Redentor, die bekannte Statue Brasiliens - einem Land, das schlimm von der Coronakrise getroffen wird und gar als einer der Brennpunkte der Pandemie bezeichnet wird. Jeremy Walker / Getty

Copacabana, Sonnenschein, Feste – so die gängige Vorstellung von Brasilien. «Ja, die Brasilianer feiern gerne», sagt Pascal Büchel* und lacht. Der 79-jährige Wiler ist seit 20 Jahren «mit Brasilien involviert», wie er es ausdrückt. Er wohnt in Salvador – mit seiner Freundin und ihren Hunden – in einem Haus mit Umschwung am Strand. Zweimal im Jahr entflieht er dem kalten Schweizer Winter und geniesst die südlichen Gefilde. So packte er auch im vergangenen Februar seine sieben Sachen und überquerte den Atlantik. Diese Reise sollte eine ganz besondere werden, das weiss der rüstige Pensionär zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. «Im Februar hat man das Coronavirus noch nicht so ernstgenommen», sagt Büchel.

«Man dachte, das sei eine Krise in China, möglicherweise Asien. Aber dass es sich in der restlichen Welt ausbreitet, erwartete wohl niemand.»

Es ist Ende März, als die Überraschung kommt. Pascal Büchel bereitet sich in Salvador auf seine Heimreise vor. «Mein Flug wäre am 31. März gewesen», erzählt er. Doch zwei Wochen vor diesem Tag hatte er einen Brief erhalten. Der Flug: annulliert. Wegen des Coronavirus. «Das hat mich schon erschreckt», sagt er. Büchel telefonierte mit der europäischen Fluggesellschaft. «Infos habe ich keine erhalten, nur die Bestätigung, dass das Flugzeug definitiv nicht abheben wird.» Es wurde ein neuer Flug für ihn organisiert, der mehr als zwei Monate später abheben sollte. Von Salvador nach Lissabon und von dort nach Zürich.

Flug um Flug wird annulliert

Pascal Büchel wohnt zeitweise in Salvador. Während der Coronapandemie hat er via Sao Paulo heimreisen können. Ein annullierter Flug wäre auch in Recife gestartet.

Aber auch der Flug vom 4. Juni wurde gestrichen. «Meine Freundin hat für mich angerufen, um die Details abzuklären», erzählt Büchel. Portugiesisch spricht er noch nicht fliessend genug. Beide waren inzwischen genervt – «niemand von der Fluggesellschaft war erreichbar und wir mussten ewig warten, bis wir Informationen erhielten». Die Angestellten der Airline suchten nach einem neuen Flug für ihn. Da Büchel die Rückkehr von Brasilien nach Zürich bereits vor der Abreise über ein Schweizer Reisebüro sicherstellte, musste er lediglich das Inlandticket bezahlen. Dies habe dann er online gebucht und mit Kreditkarte bezahlt. «Das wäre ein guter Flug gewesen, sehr schnell.»

Aber erst einen Monat später, Mitte Juli, wäre er von Recife nach Lissabon und von dort nach Zürich geflogen. Er habe ein schlechtes Gefühl gehabt. Und dieses täuschte ihn nicht: «Ich erhielt bald die Information, dass der Flug vom 12. Juli annulliert wurde.» Das Ticket nach Recife war bezahlt, Büchel aber noch immer in Salvador.

Drei Tage später klappte es dann. «Die Fluggesellschaft hatte einen Flug für mich von São Paolo nach Lissabon organisieren können und dann nach Zürich.» Den Weg von Salvador nach São Paolo hat Büchel jedoch selbst organisieren müssen, was er wieder via Internet bewerkstelligte. So fand sich Pascal Büchel am 15. Juli auf dem Geisterflughafen São Paolo. Er erzählt:

«Nur wer einen dringenden Grund hatte, dem war es erlaubt, zu fliegen.»

Beim Check-in das nächste Problem. «Die Dame am Schalter fragte mich nach meinem Coronatest-Zertifikat.» Offenbar ein Must-have für den Check-in. Büchel war verwirrt: «Davon habe ich nichts gewusst.» Im Büro der Fluggesellschaft habe er bereits andere Reisende mit den Angestellten diskutieren sehen. Gebracht habe das Gespräch aber vorerst auch ihm nichts: «Kein Test, kein Flug.»

Am nächsten Tag dann die Erleichterung: «Die Fluggesellschaft teilte mir mit, dass ich mit einer Maschine der Lufthansa nach Frankfurt und von dort nach Zürich reisen könne.» Büchel, der die Nacht in einem Stundenhotel verbracht hatte, war erleichtert.

Zurück auf dem Flughafen dann die nächste Überraschung: Bei besagter Maschine handelte es sich um einen Jumbojet – das bisher einzige Flugzeug auf dem Rollfeld –, der 400 Passagiere transportieren sollte. Während der Coronakrise. Büchel schildert:

«Es war pumpenvoll.»

Er habe einen Platz am Gang gehabt, pflichtbewusst eine Maske getragen. «Die Maskenpflicht galt bis Zürich. Ich habe die Maske erst abgenommen, als ich zu Hause aus der Bahn stieg.» Die Ankunft in Zürich sei unspektakulär gewesen, kein Fiebermessen, kein Rachenabstrich – er habe lediglich einen Zettel mit Angaben, woher er komme, ausfüllen müssen.

Rote Luftballons an der Copacabana zu Gedenken an die über 100'000 Coronaopfer in Brasilien. Sil / AP

Das Hin und Her, die Annullationen und Verschiebungen der Flüge hätten ihn nicht gestresst, sagt Pascal Büchel. «Ich bin jahrelang gereist, ich war auf Montage in Afrika, Asien, Portugal, Russland … Ich habe eine gewisse Routine, was das Reisen anbelangt.» Hinzu kam, dass er es nicht eilig hatte, zurück in die Schweiz zu kommen.

«Ich habe keinen Job, keine Verpflichtungen hier.»

Er verbessert sich: «Kaum Verpflichtungen – als ich zurückkam, wartete die eine oder andere Mahnung auf mich.» Dies sei allerdings etwas, was er gelernt habe in diesem Coronachaos: «Ich muss noch jemandem die Vollmacht erteilen, der meine Rechnungen bezahlen kann.»

Der einzige Moment, in dem der reiseerprobte Büchel sich Sorgen machte, war, als seine Medikamente zu Ende gingen. «Meine Herzmedikation gibt es in Brasilien nicht.» Seine Freundin kennt einen Internisten im lokalen Spital, der wiederum einen guten Freund hat, der Herzspezialist ist, und so einen Rat zu Büchels Medikation in Brasilien geben konnte. «Das neue Medikament habe ich dann auch telefonisch mit meinem Hausarzt aus der Schweiz abgesprochen.»

Mit dem Fiebermesser in den Supermercado

Wenn man die Schweiz mit Brasilien vergleicht, erstaunt Büchel vor allem eines: die Vorschriften zum Einkaufen.

«In Brasilien wurde am Eingang eines Supermarktes die Temperatur gemessen.»

Hier in der Schweiz seien nicht einmal Masken obligatorisch. Ein gewisser Kulturschock für den Pensionär. «In Brasilien besteht eine Maskenpflicht. Teilweise habe ich die Maske sogar dann getragen, wenn ich Velo gefahren bin.» Büchel hat sich entschieden, nun auch in der Schweiz konsequent eine Maske zu tragen, wenn er im öffentlichen Raum unterwegs ist.

An der Copacabana mit Maske: Jesus Costa und Antonio Ancon mit Maske. Über das Tragen dieser Schutzmassnahme am Strand sagt Ancon: «Es ist besser, Bräunungslinien im Gesicht zu haben, als sein Leben zu riskieren. » Leo Correa / AP

In Brasilien hat Büchel sich wohlgefühlt, er war nie besorgt gewesen wegen des Virus – obwohl die Lage in Brasilien prekär ist. «Orte wie etwa Favelas sind Ballungszentren. Da kommen so viele Leute auf so engem Raum zusammen, eine Ansteckung ist praktisch unumgänglich», berichtet er. Ausserdem fördere das Virus die Armut und diese wiederum die Kriminalität. «Präsident Bolsonaro hat die Situation verniedlicht. Er hat gesagt; Corona sei harmlos», sagt Büchel.

Seine Freundin hält ihn regelmässig auf dem Laufenden, wie sich Lage am anderen Ende des Atlantiks entwickelt. Restaurants seien derzeit noch geschlossen. Gewisse Landstriche – wie etwa die Copacabana – seien gesperrt worden. So auch die Strandpromenade vor Büchels Haus. Das sei aber schon so gewesen, als er noch in Brasilien war. Glück hat also, wer wie Büchel dank des lokalen Wohnsitzes in Salvador trotzdem noch direkt am Meer spazieren gehen darf.





*Name geändert