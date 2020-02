Diese Chance gibt es nur alle vier Jahre – Die Analyse vor den Kantonsratswahlen im Wahlkreis Wil Am spannendsten wird die Frage, wer die Nachfolge des zurücktretenden Peter Hartmann (SP) antritt. Hans Suter 29.02.2020, 05.00 Uhr

Hans Suter, Stellvertretender Redaktionsleiter. Bild: PD

Am Sonntag in einer Woche können die Stimmberechtigten des Wahlkreises Wil an der Urne bestimmen, von welchen 18 Personen sie sich in den nächsten vier Jahren im 120-köpfigen St.Galler Kantonsrat vertreten lassen wollen. Dass der Wahlkampf ausgesprochen ruhig – um nicht zu sagen: zum Einschlafen langweilig – verlaufen ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es um wichtige Mandate geht.