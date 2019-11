Noch eine Hürde trennt Susanne Hartmann von der Kandidatur für den Regierungsrat: Zuversicht ist trotz Konkurrenz innerhalb der CVP gross

Bei Wahlen in die Regierung spielen neben der politischen Laufbahn weitere Faktoren eine Rolle. Beim Bundesrat wird beispielsweise darauf geachtet, dass sowohl die verschiedenen Landesteile als auch Geschlechter ausgewogen vertreten sind.

Eine ausformulierte Regel gibt es dabei nicht, von Quoten ganz zu schweigen. Einfluss hat es allemal. Die Wahl von Ignazio Cassis in den Bundesrat war unter anderem auch ein Zugeständnis an das Tessin, das zuvor fast zwei Jahrzehnte ohne Vertretung in der Landesregierung war. Selbes gilt in Bezug auf die Ostschweiz für Karin Keller-Sutter. Auch bei den Regierungsratswahlen dürften solche Faktoren eine Rolle spielen. Für die Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann hat das Vor- wie auch Nachteile.

In die Karten spielt Susanne Hartmann, dass Frauen in der St. Galler Regierung untervertreten sind. Zurzeit ist Heidi Hanselmann die einzige Regierungsrätin – und sie tritt per Ende der Legislatur zurück. Die Forderung nach einer angemessenen Vertretung von Frauen in der Politik erhielt bei vergangenen Wahlen stetig mehr Gewicht. Jüngstes Beispiel waren die National- und Ständeratswahlen, die von vielen Politbeobachtern nicht nur als Klimawahl, sondern auch mit dem Begriff Frauenwahl zusammengefasst wurden.

Dass die SP Heidi Haselmanns Sitz mit der 35-jährigen Laura Bucher verteidigen will, muss Hartmann dabei nicht zwingend zum Nachteil gereichen. Im Gegenteil: Gegenüber ihrem parteiinternen Mitbewerber Thomas Ammann könnte ihr das sogar Vorteile einbringen. Neben dem Geschlecht ist nämlich auch eine ausgewogene Vertretung der Regionen in der Regierung ein Kriterium.

Da hat Susanne Hartmann als Wilerin eigentlich schlechte Voraussetzungen. Mit Stefan Kölliker (Bronschhofen) und Marc Mächler (Zuzwil) ist die Region Wil bereits gut in der St. Galler Regierung vertreten. Käme bei einer Wahl von Susanne Hartmann eine weitere «Wiler» Regierungsrätin dazu, könnten Kritiker gar von einer Übervertretung sprechen.

Doch hier kommt SP-Politikerin Laura Bucher ins Spiel. Sie kommt genau wie Thomas Ammann, Hartmanns Konkurrent innerhalb der CVP, aus dem Rheintal. Hinzu kommt, dass die FDP mit Beat Tinner ebenfalls einen Rheintaler zur Wahl nominiert hat. Die Regionenfrage rückt bei der CVP damit ein Stück weit in den Hintergrund. Denn eine allfällige Dreifachvertretung der Region Wil in der Kantonsregierung mag wohl überproportional sein, gleiches können Hartmanns Unterstützer aber auch über eine mögliche Dreifachvertretung des Rheintals sagen.