Die Ursprünge der Menschen in Wil: Was heute noch von der Anwesenheit der Kelten und Alemannen zeugt

Verschiedene archäologische Funde belegen die frühe Anwesenheit von Menschen in der Region. Spuren bei der Glattburg in Oberbüren, bei der Iddaburg in Gähwil sowie beim Schloss Sonnenberg belegen ihre Präsenz vor 5000 und mehr Jahren vor Christus.

Ab ungefähr 2000 vor Christus scheint die Region um Wil allmählich dichter besiedelt worden zu sein. Dieser Zeitraum wird als Bronzezeit bezeichnet. Im Jahr 2006 wurde beispielsweise beim Aushub der Baugrube der Siedlung Fürstenau am Wiler Ostrand in einer archäologischen Notgrabung Anzeichen früher menschlicher Anwesenheit festgestellt. Es wurden Pfeilspitzen, Keramikscherben sowie Überreste, die auf eine Brandrodung hindeuten, gefunden. Möglicherweise stand dort ein Haus.

Bereits früher wurden in der Region Gärtensberg ein Bronzeschwert und eine Pfeilspitze gefunden. In Jonschwil und in Schwarzenbach waren es Bronzenadeln. Bei der Wiler Rundenzburg wurde eine Gewandschliesse ausgegraben und in Maugwil waren es ein Bronzebeil, eine Schnalle, eine Riemenzunge (Endverstärkung eines Gürtels) sowie eine Fiebel. Damit ist ein Vorläufer einer grossen Sicherheitsnadel gemeint, mit der die Menschen in der Frühzeit ihre Kleidung zusammenhielten. Ihre Form und ihre Ornamente liefern Archäologen und Kunsthistorikern Hinweise über die hierarchische Stellung und die ethnische Zugehörigkeit der einstigen Trägerin.