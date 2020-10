«Die Ungewissheit ist gross», «Prozess wird unterbrochen», «Zeit zum Herunterfahren nutzen»: Das sagen die Clubs aus der Region Wil und dem Toggenburg zum Meisterschaftsunterbruch

Nach den verschärften Coronamassnahmen ist die Saison der Amateurfussballer unterbrochen worden. Die Clubs halten sich an der Hoffnung fest, dass die Meisterschaft im Frühling fortgesetzt wird.

Nach den vom Bundesrat verschärften Coronamassnahmen sind Kontaktsportarten wie Fussball im Amateurbereich per sofort verboten. Ausgenommen von diesem Entscheid ist der Trainingsbetrieb von Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahre.

Folge: Die Amateurliga und der Ostschweizer Fussballverband (OFV) haben die Meisterschaft unterbrochen. Da für die meisten Teams noch zwei bis drei Partien in der Vorrunde auf dem Programm gestanden wären, entspricht dieser Beschluss einer vorgezogenen Winterpause. Laut OFV sollen die Meisterschaften im Frühling fortgesetzt werden, wenn dies die epidemiologische Lage erlaubt. Noch nicht ausgetragene Vorrundenspiele sollen im Vorfeld des Rückrundenstarts oder während dieser nachgeholt werden.

Diese Zeitung hat bei zehn Klubs aus der Region Wil und dem Toggenburg zu den Auswirkungen des Unterbruchs nachgefragt.

Ich gewinne dem Unterbruch durchaus Positives ab, wurde die Saison doch nicht abgebrochen. Somit bleibt die Hoffnung bestehen, dass wir unsere Ziele doch noch erreichen können. Klar, wir hatten einen tollen Lauf und hätten die Vorrunde gerne komplett abgeschlossen. Doch es gilt nun, diese Situation zu akzeptieren. Zudem müssen wir die Zeit zum Herunterfahren nutzen, hatten wir doch seit Trainingsbeginn am 8. Juni kaum Pausen. (tm)

In den Jahren zuvor haben wir nach dem Vorrundenabschluss noch bis Ende November weitertrainiert, damit die Spieler ihre Fitness halten konnten. Nach dem verordneten Spiel- und Trainingsstopp müssen sie sich nun individuell fit halten. Wir geben ihnen hierfür Trainingspläne ab. Natürlich hoffen wir, dass ab Januar wieder Mannschaftstrainings möglich sind, wenn auch nur eingeschränkt. (bl)

Ich habe absolutes Verständnis dafür. Dennoch ist dieser Entscheid ein grosses Problem für uns, weil wir als Profiklub im Gegensatz zu den Amateurvereinen andere Ziele haben: Es geht für uns weniger um Sieg und Niederlage, sondern vielmehr um die Entwicklung der jungen Spieler, damit einige von ihnen den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Mit dem Trainingsverbot wird dieser Prozess unterbrochen, wir müssen andere Lösungen finden. (tm)

Die Situation ist schwierig, zumal man spürt, dass sie die Menschen zunehmend belastet. Den Betrieb bei den Aktiven und grösseren Junioren haben wir eingestellt. Wie es bei den Kleinsten weitergeht, wird in den kommenden Tagen entschieden. Dies gilt auch für unsere Metzgete Ende November sowie die Hallenturniere im Januar. Hier gilt es abzuklären, in welchem Rahmen die Anlässe überhaupt durchführbar wären. (bl)

Aufgrund der hohen Fallzahlen war dieser Entscheid nicht überraschend und absolut nachvollziehbar. Wir hätten es gerne anders gehabt, doch es ist nun mal so, dass der Spiel- und Trainingsbetrieb bei den Aktiven eingestellt wird. Ob und wie wir Juniorentrainings bis 16 Jahre durchführen, klären wir noch ab. Wir hoffen, dass die Meisterschaft im Frühling weitergehen kann. Schade ist, dass die Chlausfeier und die Traineressen nicht stattfinden können. (tm)

Die Frauen, die in der 3. Liga engagiert sind, hätten noch zwei Partien gehabt, die werden jetzt halt im Frühling nachgeholt. Die Aktiven der 4. und 5. Liga hatten ihren Spielbetrieb bereits beendet. Wir haben in den nächsten Tagen eine Vorstandssitzung, bei der wir das weitere Vorgehen besprechen. Ich gehe davon aus, dass auch der Trainingsbetrieb der Juniorinnen und Junioren bis Ende Jahr eingestellt wird. (bl)

Giuseppe Pelaia, Sportchef FC Sirnach

Wir gehen jetzt einfach zwei Wochen früher als geplant in die Winterpause. Da nur noch ein Heimspiel unserer ersten Mannschaft angestanden wäre, sollten sich die finanziellen Einbussen in Grenzen halten. Schade ist, dass der Fondueplausch für die Vereinsmitglieder ausfällt. Die Nachwuchstrainings dieser Woche haben wir abgesagt. Am Montag werden wir entscheiden, ob Trainings für Junioren bis 16 Jahre künftig weitergeführt werden. (tm)