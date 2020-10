Die Überraschung ist perfekt: Keine einzige Kandidatur für den zweiten Wahlgang in Niederhelfenschwil Kaum zu glauben: Um den noch freien Gemeinderatssitz in Niederhelfenschwil hat sich niemand beworben. Und dies, nachdem im ersten Wahlkampf sechs Kandidierende um drei Sitze kämpften. Hans Suter 13.10.2020, 05.00 Uhr

Nach dem ersten Wahlgang am 27. September hatten ausser Johanna Burri alle nicht gewählten Gemeinderatskandidaten ihren Rückzug erklärt. Für den zweiten Wahlgang am 29. November gibt es in den Wahlunterlagen einen leeren Stimmzettel mit Platz für einen Namen. Bild: Donato Caspari

Schon diese Ausgangslage war aussergewöhnlich: Während sich in anderen Gemeinden nur mit Mühe und Not genügend Kandidierende für eine Behördentätigkeit motivieren liessen, kämpften in Niederhelfenschwil doppelt so viele Interessen für einen Sitz im Gemeinderat, wie Mandate zu vergeben waren. Vier Kandidaten und zwei Kandidatinnen für drei Sitze in der Exekutive: Diese Auswahl bot sich den Stimm- und Wahlberechtigten im ersten Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden.

Das Gemeindepräsidium, das Schulratspräsidium (von Amtes wegen Mitglied des Gemeinderates) sowie alle Mitglieder des Schulrats und der GPK wurden am 27. Oktober auf Anhieb bestimmt. Im Gemeinderat hingegen blieb ein Sitz leer. Die parteilose Johanna Burri verfehlte als bestplatzierte Nichtgewählte das absolute Mehr um nur gerade 16 Stimmen. Nun kommt es am 29. November zu einem zweiten Wahlgang.

Erneute Kandidatur mündlich bestätigt

Die parteilose Gemeinderatskandidat Johanna Burri verpasste im ersten Wahlgang das absolute Mehr um nur gerade 16 Stimme. Bild: PD

Dass die in Lenggenwil wohnhafte Agronomin Johanna Burri nochmals antritt, war allgemein erwartet worden. Gegenüber dieser Zeitung bestätigte sie denn auch, im zweiten Wahlgang erneut zu kandidieren. Ihre Wahl galt als so gut wie sicher. Vorgängig galt es aber noch eine formale Hürde zu nehmen: Bis am Freitag, 9. Oktober, hätte ihr Wahlvorschlag mit der Unterschrift von 15 Wahlberechtigten bei der Gemeindekanzlei in Niederhelfenschwil eingereicht werden sollen. Das ist aber nicht geschehen. Gemeindeschreiber Marvin Flückiger sagt auf Anfrage:

«Wir haben keinen Wahlvorschlag

für den zweiten Wahlgang erhalten.»

Nicht nur bei ihm war die Überraschung gross, auch in der Bevölkerung dürfte dies der Fall sein. Dass Burri nicht gewählt oder eine Sprengkandidatur ihre Wahl verhindern würde, galt als so gut wie ausgeschlossen.

Unkenntnis als möglicher Grund der Nichtbewerbung

Was ist vorgefallen? Johanna Burri war am Montag nicht erreichbar für eine Stellungnahme. Deshalb kann vorerst nur spekuliert werden. Als am wahrscheinlichsten darf angenommen werden, dass sich Burri nicht bewusst war, dass sie für den zweiten Wahlgang erneut einen Wahlvorschlag mit Unterschriften einreichen muss. Ein Unglück ist das allerdings noch nicht, denn Burris Wahlchancen sind nach wie vor intakt. In den Unterlagen werden die Wahlberechtigten anstelle eines Wahlzettels mit aufgedrucktem Namen nun einen leeren Wahlzettel vorfinden. Zudem öffnet sich damit der Fächer wieder für alle: Die Wahlberechtigten können hinschreiben, wen sie wollen. Einzige Voraussetzung ist, dass die Person im Sinne des Gesetzes wählbar ist. Damit könnte theoretisch eine Person in den Gemeinderat gewählt werden, die im ersten Wahlgang nicht kandidiert hat. Wer am meisten Stimmen erzielt, ist gewählt. Das nennt sich relatives Mehr. Im ersten Wahlgang zählte das absolute Mehr: Um gewählt zu werden, musste man die Hälfte plus eine aller Stimmen erzielen.

Auch ein dritter Urnengang ist nicht ausgeschlossen

Es gilt aber noch eine Krux zu beachten: Im Kanton St.Gallen gibt es die Pflicht nicht mehr, als gewählte Person ein Amt antreten zu müssen. Wird eine Person gegen ihren Willen gewählt, kann sie das Amt ablehnen. Das wiederum würde bedeuten, dass es zu einem dritten Urnengang käme. Und das, nachdem viele Wählerinnen und Wähler innerlich davon ausgegangen waren, dass Johanna Burri im zweiten Wahlgang die einzige Kandidatin sein wird und es ohnehin zu einer stillen Wahl kommt. Denn als einzige Kandidatin wäre sie automatisch gewählt gewesen. Aber eben: In der Politik ist alles möglich.