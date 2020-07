Die Tage der «Linde» sind gezählt – Dem Traditionslokal in Wilen-Watt rücken bald die Baumaschinen zu leibe Das Restaurant in Wilen-Watt, zwischen Niederuzwil und Flawil, soll einer Neuüberbauung weichen. Philipp Stutz 11.07.2020, 05.00 Uhr

Das Restaurant Linde in Wilen-Watt hat seine besten Zeiten längst hinter sich und soll abgebrochen werden. Bild: Philipp Stutz

Die «Linde» in Wilen-Watt, nahe bei Niederglatt, ist seit rund einem Jahr geschlossen. Zurückgeblieben war eine Mulde, die von einem der ehemaligen Mieter mit herausgebrochenem Material und in der Folge mit weiterem Unrat gefüllt wurde. Die Rechnung für die inzwischen erfolgte Entsorgung des übelriechenden Mülls sei nicht beglichen worden, ist von Anwohnern zu erfahren.

Die «Linde» blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Leo Schlauri, der während Jahrzehnten die angrenzende Garage geführt hat, erinnert sich:

«Einst war dies ein Dorfrestaurant mit grossem Parkplatz, in dem gerne Chauffeure Halt machten, ebenso Bauarbeiter.»

Einst eine beliebte Dorfbeiz

Bauern trafen sich zum Stammtisch, und es wurde auch gerne ein Jass geklopft. Dem Restaurant war ursprünglich ein Schweinestall angegliedert gewesen, der danach umgenutzt wurde. Unter anderem zu einer Bauernstube mit einem Röhrenradio und einer ebenso nostalgisch anmutenden «Rehbock-Schiessanlage» aus den Sechzigerjahren.

Draussen, unter der schattigen Linde, fanden sich Gäste gerne in der lauschigen Gartenwirtschaft ein. Dort konnten sie etwa nach einer Wanderung von Niederuzwil durch den Kobelwald bequem Rast machen und sich stärken. Der ehemalige Getränkehändler Toni Kaufmann aus Oberuzwil sagt:

«Es war eine seriöse Beiz, gut frequentiert, bei der die Geselligkeit grossgeschrieben wurde.»

In der Fasnacht viele nackte Haut zur Schau gestellt

Später sorgte die «Linde» vor allem durch ihre Fasnacht für Schlagzeilen. Das Lokal zählte zu den ersten in der Region, in dem während der närrischen Tage Go-go-Girls tanzten und dabei viel nackte Haut zur Schau stellten. Das galt damals im eher beschaulich-konservativen Dorf als Sensation.

In der Folge gaben sich verschiedene Pächter die Türklinke in die Hand. Aus der «Linde» wurde ein Pub mit zugehöriger Bar. Leo Schlauri sagt:

«Oft haben sich dort schillernde Figuren ein Stelldichein gegeben.»

Der geschäftliche Erfolg war aber meist nicht anhaltend. Mit dem Restaurant ging es stetig bergab. Vollmundige Versprechungen zu Beginn der jeweiligen Wirtetätigkeit endeten nicht selten in einem Fiasko und Konkurs.

«Zuletzt war das Lokal an der viel befahrenen Durchgangsstrasse zwischen Niederuzwil und Flawil eine Kontaktbar und dem Rotlichtmilieu zuzuordnen.»

Heute befindet sich das Gebäude in schlechtem baulichem Zustand. Es wurde kürzlich veräussert, wie den Handänderungen der Gemeinde Oberuzwil zu entnehmen ist. Christian Zogg, Bauma, verkaufte die Liegenschaft mit 1396 Quadratmetern Fläche an die ESD Immo AG in Wil.

Letztere beabsichtigt, die alte Liegenschaft abzubrechen und ein Neubauprojekt mit Wohnungen zu realisieren. Zwei angrenzende Bauparzellen mit einer Gesamtfläche von rund 1'500 Quadratmetern Fläche befinden sich im Eigentum der Gemeinde Oberuzwil.

Gemeinde ist bereit, zu verkaufen

Der Gemeinderat sei bereit, diese beiden Grundstücke ebenfalls an die ESD Immo AG zu verkaufen, heisst es im Mitteilungsblatt. Die Zustimmung zum Kaufvertrag werde allerdings erst gültig, wenn eine rechtskräftige Baubewilligung für eine Gesamtüberbauung der drei Grundstücke vorliegt.

«Der Herr behüte Deinen Ausgang und Eingang», steht in grossen Lettern im Restaurant. Ein Bibelpsalm, dessen Aussage zumindest in diesem Gebäude in Wilen-Watt bald der Vergessenheit angehören dürfte. «Club ist offline», heisst es auf der Website der Linde-Bar.