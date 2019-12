Die SVP singt nun ebenfalls mit: Resolution eingereicht mit der Forderung, Wiler Schulen zu Weihnachtsfeiern zu verpflichten In der Debatte um Weihnachtsfeiern an Wiler Schulen stimmt die SVP in den Chor der Retter von Weihnachten ein. Gianni Amstutz 06.12.2019, 05.00 Uhr

Weihnachten und Schule: Passt das in einer multikulturellen Gesellschaft noch zusammen? Bild: Keystone

Adventsstimmung will in Wil weiterhin nicht so richtig aufkommen. Die Diskussion um gestrichene Weihnachtslieder am Mattschulhaus hallt nach. Kaum eine Partei will sich nicht zur Frage äussern, ob und wie Weihnachten an den Schulen gefeiert werden soll.