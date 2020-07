Die SVP Flawil will sich verstärkt einbringen und stellt je einen Kandidaten für den Schulrat und die GPK Mit Thomas Duss im Schulrat und Richard Baumann in der GPK erhofft sich die SVP Flawil eine stärkere aktive Präsenz auf der politischen Ebene und will sich auch gesellschaftlich stärker engagieren. Hans Suter 20.07.2020, 10.40 Uhr

Thomas Duss (links) kandidiert für die SVP Flawil für den Schulrat und Richard Baumann für die GPK. Bild: PD

(pd/hs) Bei den letzten nationalen und kantonalen Wahlen war die SVP in Flawil die wählerstärkste Partei. «Mit diesen Resultaten war es für die Ortpartei eine Verpflichtung an ihre Wählerschaft, Kandidierende für die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden in Flawil am 27.September zu finden», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. Mit Thomas Duss als Kandidat für den Schulrat und Richard Baumann als Kandidat für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Gemeinde konnten zwei« engagierte Persönlichkeiten» nominiert werden.

Vater von schulpflichtigen Kindern

Der 49-jährige Thomas Duss wohnt mit seiner Familie seit 16 Jahren in Flawil. Als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern habe er Berührung mit dem Schulsystem und den Schulen in Flawil. «Lösungsorientiertheit sowie eine methodische und pragmatische Vorgehensweise gehören zu seinem Beruf als Informatiker», hebt die SVP hervor.

In der Zahlenwelt zu Hause

GPK-Kandidat Richard Baumann kenne sich als langjähriger Unternehmer und Leiter von Geschäftsstellen mit Zahlen und Finanzen aus. Mit seinen vielseitigen Erfahrungen bei der GPK der kantonalen Synode sowie der Kirchgemeinde hat er in den Augen der SVP Flawil die besten Voraussetzungen, sein Wissen in die GPK der Gemeinde Flawil einzubringen.

SVP will sich stärker engagieren

Neben den Wahlen wolle sich die SVP Ortspartei künftig in Flawil verstärkt gesellschaftlich und politisch engagieren. Dazu werden einige Anlässe geplant. Am 12. August ist die Besichtigung des Projekts «Erweiterung ARA Flawil» zusammen mit den SVP-Ortsparteien von Degersheim und Gossau vorgesehen. Am 3. September führt die Partei in Flawil ein Podium mit Nationalrätin Esther Friedli zur Begrenzungsinitiative durch. Alle Anlässe fänden unter der konsequenten Anwendung der dann gültigen BAG-Richtlinien zur Eindämmung von Covid-19 statt.

Im Hinblick auf die kommende Bürgerversammlung will sich die SVP verstärkt dem Thema «Liegenschaftsstrategie der Gemeinde Flawil» und dem Verkauf der Liegenschaft St. Gallerstrasse 62 befassen.