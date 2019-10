Die Standortfrage des Oberstufenschulhauses Sproochbrugg entzweite das Volk 1969 wurde das Oberstufenschulhaus Sproochbrugg in Zuckenriet eröffnet. Die Verhandlungen im Vorfeld brauchten viel Energie. Zita Meienhofer

Am Montag, 21. April 1969, mit Beginn eines neuen Schuljahres, wurde die Oberstufenschule Sproochbrugg eröffnet. Am 27. September fand die Einweihung statt. (Bild: PD)

Am 21. April vor 50 Jahren wurde die Sekundarschule Sproochbrugg – so wurde sie damals genannt – in der Gemeinde Niederhelfenschwil eröffnet. Es war damals die erste und einzige Oberstufenschule weit und breit, die in einer Landgemeinde realisiert wurde. Bis es allerdings soweit war, benötigten die Initianten einen langen Schnauf. Die Standortfrage brachte langwierige und hitzige Diskussionen mit sich. Der Entscheid führte letztlich dazu, dass sich die Musikanten aus Zuckenriet und Lenggenwil, die während Jahren miteinander spielten, im Streit trennten.

Im Protokoll vom 10. August 1964 der Oberstufenschulkommission ist zu lesen: «Oberbüren und Zuzwil lehnten eine Mitträgerschaft ab. So wurde die Lösung der Standortfrage innerhalb der Gemeinde Niederhelfenschwil nach jahrelangen Bemühungen erleichtert.» Sproochbrugg, der Ort in der Mitte der drei Dörfer der Gemeinde Niederhelfenschwil, wurde letztlich als Standort gewählt. Die Realisierung einer Oberstufenschule war ein Bedürfnis in der Region. Deshalb ist im Protokoll ebenfalls zu lesen: «In Wil besteht neben dem Kathi die einzige öffentliche Sekundarschule. Eine Sekundarschule in Wil-Land ist nötig».

Vor 50 Jahren wurde mit 49 Schülern gestartet

Nach zweijähriger Bauzeit wurde das Schulhaus im April 1969 seiner Bestimmung übergeben und im September feierlich eingeweiht. Die Kosten beliefen sich auf 2,6 Millionen Franken. Im Vergleich: Der Erweiterungsbau 1978 kostete 3,5 Millionen Franken. Das Schulhaus wurde nach den Ideen des Architekten Ernest Brantschen aus St.Gallen erstellt. 34 Erstklässer und 15 Zweitklässler besuchten am ersten Tag die neu realisierte Sekundarschule. Sie wurden unterrichtet von Hans Brändle und Hubert Kühne sowie den Hauswirtschaftslehrerinnen Rita Angehrn und Margrit Rutz. Der Abschlussklasse – so wurde damals die Realklasse genannt – stand Norbert Oberholzer vor.

Bad und Kochschule, aber keine Handarbeitszimmer

Bei der Projektierung des Schulhauses war das Raumprogramm ein Thema. Handarbeitszimmer wurden damals nicht eingeplant, auch kein separates Religionszimmer. Eine Kochschule zwei Real-, drei Sekundarklassenzimmer, ein Bühnenraum in Verbindung mit der Turnhalle sowie eine Zweizimmerwohnung für Lehrer oder eine Hauswartswohnung sollten enthalten sein. Für die Bühne wurden die Vereine in die finanzielle Verpflichtung eingebunden. Damit überhaupt ein Sportplatz realisiert werden konnte, der mit Geld aus dem Sport-Toto-Fond finanziert wurde, musste ein Turnverein gegründet werden.

Und letztlich entschied sich der Sekundarschulrat – er wurde von Jakob Traber präsidiert – einen rohen Raum für ein Lernschwimmbecken zu bauen. «Landgemeinden sind mehr denn je genötigt, auf gesundheitlicher wie auch kultureller Basis mehr zu bieten (Landflucht). Wir erziehen die jungen Leute zu tüchtigen Menschen, die das «gute Holz» in den Städten bilden und auch dort ihre Steuern zahlen», ist in einem Protokolleintrag vom 8. Juni 1965 zu lesen.

Schulpräsidentin staunt über die Weitsicht.

Bereits einige Jahre nach der Einweihung, im 1975, traten die ersten 13 Realschüler aus Zuzwil in die Sproochbrugg ein. Im Jahr 2007 kündigte Zuzwil die Schulbesuchsvereinbarung mit der Sproochbrugg. Die Zuzwiler Oberstufenschüler hatten bis 2013 Schulwahlfreiheit. Seit dem 1. Januar 2013 führen die Gemeinden Niederhelfenschwil und Zuzwil gemeinsam die Oberstufenschule Sproochbrugg.

Ursula Künzle, Präsidentin der Oberstufenschulgemeinde Sproochbrugg, staunt heute über die Weitsichtigkeit der damaligen Sekundarschulkommission und dem späteren Schulrat:

«Schon früh wurden Dinge angedacht, die später Realität wurden, wie die Einführung des obligatorischen 9. Schuljahr, das den Ausbau des 1978-Trakts mit sich führte.»

Eine Vorreiterrolle übernahm die Schule bei den Lagern. «Die Sproochbrugg organisierte als erste Schule Skilager und später Klassenlager», sagt Ursula Künzle, die selber die Oberstufenschule in der Sproochbrugg besucht hatte.