Die Stadt Wil und das Toggenburg sind zurzeit ausgeschmückt mit Lavendel – der Strauch trägt aber mehr als nur zur Ästhetik bei Ob in Privatgärten oder an öffentlichen Plätzen: Lavendel blüht, wo man auch hinschaut. Doch warum gerade Lavendel? Livia Schmidt 08.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kein Lavendelfeld aus der Provence, sondern ein blühender Lavendel-Verkehrskreisel an der Glärnischstrasse mitten in der Stadt Wil. Bild: Livia Schmidt

Lavandula angustifolia. So heisst der echte Lavendel in der Botanik. Die violett blühende Pflanze aus dem Mittelmeerraum wird in kleinen Stückzahlen auch von der Stadtgärtnerei in sämtlichen Teilen der Stadt Wil gepflanzt. Das Gewächs ist sehr trockenheits- und hitzeverträglich, aber trotz guter Winterhärte empfindlich auf Staunässe.

Lavendel braucht einen guten Standort und Pflege

Der echte Lavendel überdauert mehrere Jahre, jedoch unter der Bedingung, dass er an einem geeigneten Standort gepflanzt und richtig gepflegt wird. Der kleine Halbstrauch ist sehr pflegeleicht, worin Andreas Meier, Leiter der Stadtgärtnerei Wil, einen Vorteil in der Anpflanzung von Lavendel sieht.

Andere Gründe, weshalb der echte Lavendel heute so verbreitet angepflanzt wird, sind nicht nur seine praktische Grösse, sondern seine Funktion als Heil- und Gewürzpflanze wie auch sein intensiver, aber angenehmer Duft. Zudem vertreibt die Pflanze Blattläuse von Rosen, zieht dafür aber Honigbienen und Hummeln an.

Einen ästhetischen Beitrag leistet der Lavendel dadurch, dass seine Blütezeit saisonal von jener anderer Pflanzen abweicht und er so, wenn es nur wenige Blumen hat, für Farbe in der Stadt sorgt.

Eine Oase für Insekten und Vögel

Auch in der Region Toggenburg wimmelt es mittlerweile nur so von Lavendelsträuchern. Die Farben des Lavendels können von weiss bis hellblau variieren. Es gibt Dutzende verschiedener Sorten, manche sind langlebige Pflanzen, die sehr robust sind und eine gute Winterhärte besitzen, andere überdauern nur ein Jahr, wie Armin Gratzei von Germann Gartenbau in Bazenheid erklärt.

Der winterharte Lavandula angustifolia ist die am häufigsten in der Region vorkommende Art. Abhängig von der Sorte und dem Standort beziehungsweise seinem Nährstoffgehalt im Boden blüht der Lavendel mindestens einmal, in manchen Fällen auch zweimal im Jahr. Die Blütezeit variiert je nach Sorte zwischen Juni und September. Um die Blühfähigkeit aufrechtzuerhalten, ist die richtige Pflege wichtig, etwa durch regelmässigen Rückschnitt.

Neben der Pflegeleichtigkeit ist die Pflanze auch sehr ausdauernd und leidet kaum an Krankheiten. Die Sträucher ziehen Vögel und diverse Insekten wie Bienen oder Schmetterlinge an. Ob zum Heilzweck, als Duftstoff oder um ein mediterranes Flair zu kreieren: Der Lavendel ist nicht nur schön, sondern auch vielfältig nutzbar.

Lavendel ist eine Heil- und Gewürzpflanze

Andere Gründe, weshalb der echte Lavendel heute so verbreitet angepflanzt wird, sind nicht nur seine praktische Grösse, sondern seine Funktion als Heil- und Gewürzpflanze wie auch sein intensiver, aber angenehmer Duft.

Zudem vertreibt die Pflanze Blattläuse von Rosen, zieht dafür aber Honigbienen und Hummeln an. Einen ästhetischen Beitrag leistet der Lavendel dadurch, dass seine Blütezeit saisonal von jener anderer Pflanzen abweicht und er so, wenn es nur wenige Blumen hat, für Farbe in der Stadt sorgt.