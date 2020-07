Die Stadt Wil möchte die jungen Menschen gezielt für die Politik sensibilisieren Stadt Wil führt Easyvote ein: Im September erhalten rund 1600 junge Stimmberechtigte erstmals die Broschüre. 23.07.2020, 05.00 Uhr

Easyvote will mit seinen Broschüren politische Themen jungen Stimmberechtigten einfach und verständlich näherbringen. Bild: PD

Easyvote verfolgt ein klares Ziel: Bei den jungen Bürgerinnen und Bürgern soll das Interesse für Politik geweckt und die Überforderung gesenkt werden. Zudem soll die Politik in ihren Alltag integriert werden. Langfristig sollen dadurch mehr junge Stimmberechtigte wählen und abstimmen gehen. Auch die Stadt Wil setzt sich jetzt für dieses Ziel ein.

Geht an 1600 Stimmberechtigte

Am 27.September finden die nächsten eidgenössischen und kantonalen Wahlen statt. Easyvote, ein Programm des Dachverbandes Schweizer Jugendparlamente DSJ, produziert zu allen nationalen und vielen kantonalen Vorlagen die Easyvote-Broschüren, in denen die Vorlagen einfach verständlich und neutral erklärt werden. Neu hat sich auch Wil entschieden, diese Broschüre für ihre 18- bis 25-jährigen Bürgerinnen und Bürger zu abonnieren. Rund 1600 junge Stimmberechtigte erhalten im September erstmals die Easyvote-Broschüre.

Broschüren, Clips und soziale Medien

Derzeit erreichen die Easyvote-Broschüren mehr als 140000 junge Erwachsene in der ganzen Schweiz. Easyvote produziert auch Clips, in denen aktuelle politische Themen und Abstimmungsvorlagen einfach, verständlich und neutral erklärt werden. Die Clips erfreuen sich, gleich wie die Broschüren, mit durchschnittlich rund 50000 Views grosser Beliebtheit und werden von zahlreichen Medien gestreut, schreibt Easyvote in seiner Mitteilung.

Zudem wende sich Easyvote dort an seine Zielgruppe, wo sie sich täglich aufhält, nämlich im Internet. Durch aktive Social-Media-Kommunikation, mit Informationen auf der Website oder auch mit eigens entwickelten Tools wie dem Vote-Wecker (Newsletter oder SMS) oder der App votenow will Easyvote das politische Interesse bei der Zielgruppe erhöhen und gleichzeitig die Überforderung hinsichtlich politischer Prozesse und Inhalte senken.

Junge gehen seltener an die Urne

Und wieso braucht es derartige Angebote für junge Stimmberechtigte? Sie gehen deutlich seltener wählen und abstimmen als die ältere Generation, schreibt dazu Easyvote. Durchschnittlich beteiligen sich ungefähr 30 Prozent der Schweizer Jugendlichen an Abstimmungen und Wahlen. Ein Grund dafür liegt laut einer Studie des gfs.bern darin, dass sich die jungen Stimmberechtigten oft überfordert fühlen. Viele sind demnach grundsätzlich politisch interessiert, die Sprache der Politikerinnen und Politiker ist ihnen aber zu kompliziert.

Derzeit wird die Easyvote-Broschüre dank der Unterstützung von 523 Gemeinden an über 140000 junge Erwachsene in der ganzen Schweiz verschickt. Die Gemeinden leisten so einen wertvollen Beitrag, um die jungen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für politische Themen zu sensibilisieren und ihre Überforderung abzubauen.

Broschüren sind am nachhaltigsten

Die Informationen als Broschüre zu verschicken, hat einen einfachen Grund: Die jungen Erwachsenen politisieren am ehesten im Elternhaus und in der Schule. Zudem erreichen die Broschüren alle jungen Erwachsenen, während die Online-Inhalte meist nur die bereits Interessierten erreicht. Weil die Broschüre nach Hause geschickt wird, liegt diese herum und regt vielleicht in der Familie oder dem Freundeskreis eine Diskussion an. Newsletter per Mail landen dagegen oft im Spam oder sind mit einem Klick gelöscht – die Broschüre bleibt physisch bestehen und ist eine Erinnerung an den nächsten Wahl- oder Abstimmungstermin. (pd/red)