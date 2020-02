Serie Die SP Wil-Untertoggenburg hofft auf einen Linksrutsch Die Regionalpartei will einen Sitz hinzugewinnen. Das könnte aber aus mehreren Gründen schwierig werden. Gianni Amstutz 24.02.2020, 05.00 Uhr

Die SP hat im Kantonsrat einen schweren Stand. Gemeinsam mit den Grünen bildet sie eine Fraktion mit 26 Mitgliedern. Um Mehrheiten zu bilden, ist sie also nicht nur auf die CVP/GLP-Fraktion angewiesen, sondern braucht zusätzlich Stimmen der FDP-Fraktion. «Klassisch linke Anliegen lassen sich in der aktuellen Zusammensetzung kaum je durchsetzen», sagt Raffael Sarbach, Präsident der Regionalpartei Wil-Untertoggenburg. Das Ziel für die bevorstehenden Wahlen sei deshalb, die Mitte- rechts- in eine Mitte-links-Mehrheit zu ändern.