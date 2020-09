Interview Die SP hofft bei Wahlen in Wil auf Linksrutsch: «Die Bürgerlichen haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht» Die SP Wil ist überzeugt, trotz grüner Welle Sitze im Stadtparlament hinzuzugewinnen. Den Bürgerlichen stellt Fraktionspräsidentin Silvia Ammann kein gutes Zeugnis aus. Gianni Amstutz 08.09.2020, 17.18 Uhr

Bisher war die grüne Welle für die SP ein zweischneidiges Schwert. Ihr verlässlichster Partner wurde stärker, es resultierten aber Sitzverluste für die SP. Befürchten Sie ein ähnliches Szenario in Wil?

Silvia Ammann: Grundsätzlich verlieren wir lieber Sitze an die Grünen als an die Bürgerlichen. Noch besser wäre es, wenn beide zulegen würden. In Wil sind wir zuversichtlich, dass die SP ein gutes Resultat machen wird.

Inhaltlich gibt es aber kaum Unterschiede zwischen Grünen und SP. Das spielte bisher den Grünen in die Karten.

Silvia Ammann, Fraktionspräsidentin SP. Bild: PD

Wir sind uns in gesellschaftspolitischen Fragen sehr nahe und ökologische Themen liegen der SP mindestens so sehr am Herzen. Ich bin überzeugt, dass das auch die Wählerinnen und Wähler anerkennen. Zudem haben wir gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wahl geschaffen.

Sprechen Sie damit an, dass die SP von allen Wiler Parteien am meisten Kandidierende stellt?

Nicht nur, ich meine damit vor allem auch unsere Arbeit im Parlament und im Stadtrat. Dort haben wir uns konsequent für soziale und ökologische Anliegen eingesetzt. Aber dass die SP mit der Juso 60 Kandidierende zur Wahl stellt, ist sicher auch sehr erfreulich und zeigt, dass wir in Wil gut verankert sind.

Die Juso ist sogar zum ersten Mal dabei.

Es freut uns, dass sich das Engagement unserer Jungpartei bei lokalen Wahlen erstmals so deutlich zeigt. Generell haben wir eine vielfältige Liste zusammengestellt, sowohl was das Alter aber auch die beruflichen Hintergründe angeht. Zudem haben wir auch einen ausgeglichenen Geschlechteranteil, was man leider nicht von allen Parteien behaupten kann.

Ein Seitenhieb an die bürgerliche Konkurrenz?

Oft reden diese Parteien von Gleichstellung und Frauenförderung. Wenn man dann das Resultat sieht, muss man sagen: Sie haben die Hausaufgaben nicht gemacht. Das liegt daran, dass es einzelnen Parteien damit nicht wirklich ernst ist.

Wie meinen Sie das?

Wenn es im Parlament bei einer Stellenbewilligung im Teilzeitpensum heisst, dass man damit keine qualifizierte Person findet, sagt das viel darüber aus, was diese Parteien von zeitgemässen Familienmodellen halten.

Gleichberechtigung ist eines Ihrer Wahlversprechen. Nehmen wir die SP beim Wort. Werden Sie die Stadtratskandidatur von Ursula Egli unterstützen?

Nein, wir teilen die politischen Werte von Ursula Egli als SVP-Politikerin nicht.

Dann wird es im Stadtrat maximal eine Frau haben, vielleicht auch gar keine.

Das Geschlecht der Person spielt in diesem Fall nicht die entscheidende Rolle. Es gibt viele andere Kandidierende, die sich mehr für die Gleichstellung von Mann und Frau einsetzen werden als Ursula Egli. Gleichstellung bezieht sich aber nicht nur auf die Geschlechter.

Auf was noch?

Unsere Fraktion hat dazu kürzlich eine Interpellation eingereicht. Die Vielfältigkeit der Gesellschaft soll sich auch in der Verwaltung widerspiegeln.

Der Stadtrat machte in seiner Antwort geltend, dass dies nicht am fehlenden Willen liegt, sondern an ausbleibenden Bewerbungen.

Wir wollen das auch ganzheitlicher verstanden haben. Ich persönlich zweifle beispielsweise am Sinn von Quoten. Die Stadt soll nicht Ausländer oder Frauen einstellen, wenn andere Bewerber besser geeignet sind.

Sondern?

Es geht darum, ein Klima zu schaffen, bei dem sich die Vielfalt der Bevölkerung vermehrt in der Verwaltung zeigt. Das kann durch die Ermöglichung von Teilzeitarbeit geschehen sowie durch täglich gelebte Offenheit. Wir erwarten hier nicht schon morgen Ergebnisse. Das ist ein langer Prozess, an dem stetig gearbeitet werden muss.

Was will die SP sonst noch für mehr Gleichberechtigung machen?

Wir setzen uns für einen Ausbau der Tagesstrukturen ein. Hier muss der Weg zu Tagesschulen weiterverfolgt werden. Das macht Wil nicht nur für Familien attraktiver, sondern macht auch wirtschaftlich Sinn.

Geht auch der Vorstoss zur Kultur-Legi in die Richtung des Wahlversprechens «Eine Stadt für alle»?

Ja, das ist ein weiteres Mittel. Die Kultur-Legi, mit der Menschen, die mit einem knappen Budget leben müssen, von Vergünstigungen im Freizeit- und Kulturbereich profitieren, hilft dabei, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

Die Kultur-Legi gibt es doch aber bereits in Wil.

Das schon, aber aktuell gibt es nur bei der Stadtbibliothek und dem Sportpark Bergholz Vergünstigungen. Dabei wäre hier viel mehr möglich.

Auch im Kulturbereich fordert die SP Vielfältigkeit. Das Angebot in der Stadt Wil ist doch, gemessen an der Grösse, schon relativ breit.

Grundsätzlich stimmt das, es gibt aber zu wenig niederschwellige Kulturangebote. Solche müssen gefördert und besser ermöglicht werden. Dabei geht es weniger um finanzielle als um ideelle Unterstützung.

Im Bereich der Stadtentwicklung hat die SP die Idee des genossenschaftlichen Wohnungsbaus vorgebracht. Was wurde daraus?

Da bleiben wir sicher dran. Die Stadt muss dort, wo es Möglichkeiten gibt, ihren Handlungsspielraum auch nutzen. Es braucht eine aktivere Bodenpolitik der Stadt. Das hat der Stadtrat in den vergangenen Jahren versäumt.

Wo sehen Sie die Gründe dafür?

Meiner Ansicht nach hat das nicht zuletzt mit der Zusammensetzung des Stadtrats zu tun. Wenn hier alle gemeinsam an einem Strick ziehen, wäre sicher mehr möglich. Die Bodenpolitik ist nur ein Beispiel dafür.

Auch die SP wünscht sich also den Wandel im Stadtrat. Linker dürfte er aber kaum werden, betrachtet man das Kandidatenfeld.

Es ist nicht nur eine Frage von links oder rechts. Der Stadtrat war teilweise mangels Zusammenarbeit fast nicht mehr handlungsfähig. Das könnte sich in einer neuen Konstellation des Stadtrats ändern.

Und Dario Sulzer könnte diese Veränderung als Stadtpräsident herbeiführen?

Davon bin ich überzeugt. Er ist gut vernetzt und wäre ein Stadtpräsident für alle Wilerinnen und Wiler.

Das Parlament wird wohl auch nach den Wahlen eine bürgerliche Mehrheit haben. Besteht nicht die Gefahr, dass diese Mehrheit einem linken Stadtpräsidenten gegenüber per se kritischer eingestellt sein würde.

Das würde nicht für die Kompetenz des Parlaments sprechen. Zudem wünschen sich alle einen Wechsel. Mit Dario Sulzer bieten wir eine Chance dazu. Er ist ein Brückenbauer, der mit allen zusammenarbeiten könnte.

Auch für den Schulrat haben Sie mit Albertina Palushi- Bullakaj eine Kandidatin. Dies, obwohl es voraussichtlich die letzte Legislatur des Rats sein wird.

Ich persönlich bedaure das. Der Schulrat hat in meinen Augen noch immer eine Daseinsberechtigung. Wir haben als Partei auch immer unsere Verantwortung in diesem Gremium wahrgenommen und wollen das auch weiterhin tun.

Jetzt wollen plötzlich auch die anderen Parteien.

Das freut uns. Wir glauben, dass dies eine bessere Anbindung des Schulrats an das Parlament ermöglicht. Vielleicht werden dann auch die anderen Parteien den Wert des Schulrats wieder besser erkennen.