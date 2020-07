Die Schwäche zum Beruf gemacht: Wie aus einer Legasthenikerin eine Buchhändlerin und Unternehmerin wurde Die Wilerin Katharina Dietrich ist Legasthenikerin – und wurde trotzdem Buchhändlerin. Die heute 36-Jährige hat aber noch mehr drauf. Ein Porträt. Daniela Huijser 12.07.2020, 15.36 Uhr

Katharina Dietrich geniesst Lesepausen auf ihrem mit Pflanzen begrünten Balkon. Bild: Daniela Huijser

Die typische Buchhändlerin? Da stellt man sich vermutlich eine Frau vor, die eher introvertiert ist, schon von klein auf pausenlos am Lesen ist und sich bei jeder Gelegenheit in ein Buch vertieft. Man stellt sich wohl kaum jemanden vor, für den Lesen ziemlich anstrengend ist; eine Frau, die Legasthenikerin ist. So, wie Katharina Dietrich. Die 36-Jährige blickt bereits auf eine spannende Laufbahn im Buchhandel zurück, die bis ins Filialleitungsteam einer grossen Buchhandlung in Bern führte. Dabei deutete zu Beginn ihrer Schulzeit gar nichts daraufhin, dass sie ihre Arbeitszeit jemals mit Büchern verbringen würde.

Die kleine Katharina wuchs in Mammern auf. Sie liebte es, wenn die Eltern ihr und ihrem Bruder Geschichten vorlasen. Katharina tat sich mit Lesen allerdings schwer. «Ich hatte grosse Schwierigkeiten und wurde von Lehrern und Mitschülern häufig blossgestellt und gehänselt», erinnert sie sich. Während der Primarschule sagte ihr eine Lehrerin, es könnten eben nicht alle Kinder klug sein. Erst nach der Mittelstufe kam anlässlich eines Tests die Diagnose Legasthenie. Eine Erleichterung für die Jugendliche und ihre Eltern. Denn diese hatten nie an der Intelligenz ihrer Tochter gezweifelt, sie konnten einfach ihre Lernschwäche beim Lesen und Schreiben nicht verstehen.

Nur durch Zufall Buchhändlerin geworden

Nach einem Zwischenjahr schaffte es Katharina in die Sekundarschule. Dann kam die Berufswahl. «Wie genau es passierte, weiss ich nicht mehr. Ich war auf Lehrstellensuche und meine Jobwünsche hatten sich nach diversen Schnuppertagen in Luft aufgelöst», erzählt Katharina Dietrich in ihrer gemütlichen Wohnung mitten in Wil. Sie bewarb sich daraufhin auf verschiedene Stellen in der näheren Region.

Im Regal stehen einige ihrer Lieblingsbücher. Bild: Daniela Huijser

Schliesslich durfte sie bei einer Buchhandlung in Schaffhausen schnuppern. «Nach diesem Tag wusste ich: Das will ich lernen.» Es sei ihr aber nicht hauptsächlich um die Bücher gegangen, sagt sie rückblickend. Das ganze Drumherum hatte ihr gefallen. «Auch nach drei Jahren Tortur mit viel Lesen und Texteschreiben in der Berufsschule war es noch immer mein Traumjob.» In Bern und in der Ostschweiz arbeitete sie viele Jahre in grossen Buchhandlungen, bis eine ganz neue Aufgabe ihr Leben bereicherte: Katharina Dietrich wurde 2015 Mutter der kleinen Nora. Damals wohnte sie mit ihrem Mann bereits seit zwei Jahren in Wil, da die Stadt für ihre beiden Jobs ideal gelegen ist.

Alle Talente nutzen

Als Katharina Dietrich nach zwei Jahren Babypause wieder in ihren Beruf einstieg, wurde sie Teil des eSupport-Teams einer Winterthurer Buchhandlung. Da war sie schon bestens vertraut mit elektronischen Lesegeräten, denn sie hatte bereits vor zehn Jahren ihren ersten E-Reader gekauft, um beim Pendeln keine schweren Bücher schleppen zu müssen. Rasch merkte sie, wie gerne sie Ratsuchenden am Telefon half, ihre E-Reader-Probleme zu lösen. «Mir liegt es, geduldig und klar verständlich etwas zu erklären. Und wenn ich helfen kann, macht mich das glücklich», sagt sie und lächelt. Dieses Glücksgefühl beflügelte sie bei ihrer speziellen Geschäftsidee: Sie wollte sich als Problemlöserin selbstständig machen und helfen, den E-Reader zu verstehen. Von der Geschäftsidee bis zum ersten Schritt an die Öffentlichkeit dauerte es nicht lange. Letzten Sommer bot sie Beratungen für Einzelpersonen und Sprechstunden in Bibliotheken an. Am 26.Februar schrieb sie in ihrem Blog: «Nun bin ich als Selbstständigerwerbende im Nebenverdienst offiziell eingetragen.»

Ein selbstbewusster Umgang mit der Legasthenie

Genau: Katharina Dietrich hat einen Blog. Sie, die auch heute immer noch Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben hat, getraut sich, in aller Öffentlichkeit von ihren Erlebnissen zu schreiben. «Meine Gotte half mir sehr dabei. Sie motivierte mich dazu, einen eigenen Blog zu führen.» Dass sie zugleich auf ihrer Website sehr offen von ihrer Kindheit und Jugend erzählt, ist nicht selbstverständlich. «Früher schämte ich mich für meine Legasthenie. Heute aber sage ich mir, dass ich es einfach nicht ändern kann, auch wenn ich viel übe. Ich schreibe nämlich sehr gerne», betont Katharina Dietrich.

Im Bücherregal von Katharina Dietrich finden sich aber auch mehrere elektronische Lesegeräte Bild: Daniela Huijser

Früher sei sie da eher zurückhaltend gewesen, denn sie war und ist sich bewusst, dass ihre Texte viele Fehler enthalten. Selbstbewusst ist sie heute auch beim Vorlesen:

«Zwar lese ich manchmal Wörter falsch, doch ich habe es

für meine Tochter geübt.»

Die kleine Nora liebt es nämlich, wenn ihr vorgelesen wird. «Aber es kostete mich schon Überwindung», gesteht Katharina Dietrich.

Kaum Überwindung kostete es die vielseitig Talentierte, wenn sie in Bibliotheken ihre E-Reader-Sprechstunden gibt. Da beschränkt sie sich auf wenig Theorie und fokussiert ganz aufs Praktische. Sämtliche Modelle kennt sie, gibt aber nicht nur Tipps bezüglich Handhabung des Geräts, sondern erklärt auch, welche Möglichkeiten es bietet. Die Tipps stehen auch auf Katharina Dietrichs Website. Etwa der Weg zu einer Online-Bibliothek, die eine grosse Auswahl englischer Bücher anbietet.

«Ein Buch ist immer noch etwas ganz Besonderes»

Die E-Readerin selbst liebt es, auf Englisch zu lesen, seit sie als Au-pair die Sprache gelernt hat. Interessanterweise falle es ihr leichter, englische Texte zu lesen als deutsche. Ihre Lieblingsbücher – «eher Schnulziges und ein bisschen Fantasy» – bespricht sie jeweils auf ihrer Website, wenn zwischen Buchhandlungsjob, Haushalt und Muttersein Zeit bleibt. «Und bald schon geht es dann hoffentlich richtig los mit meinen Beratungen», sagt Katharina Dietrich voller Begeisterung. Im Frühling mussten die Bibliotheken ja schliessen, doch ab August hat sie schon mehrere E-Reader-Sprechstunden in ihrer Agenda eingetragen; am 13.August um 9.30 Uhr zum Beispiel in der Stadtbibliothek Wil.

Bis dahin dürfte sie dann auch schon wieder den einen oder anderen Buchtipp geben – gerade vertieft sich Katharina Dietrich in einen englischen Roman. Auf Papier übrigens, denn die Buchhändlerin liebt gedruckte Bücher: «Ein E-Reader ist praktisch. Doch ein neues, noch ungelesenes Buch ist für mich etwas ganz Besonderes.»