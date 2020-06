Die Sänger mit Herz treten erst 2021 mit ihrem Jubiläumsprojekt in Wil auf Chor und Orchester Cantores Corde (Sänger mit Herz) verlegen ihr Jubiläumsprojekt und somit die für Oktober geplanten Aufführungen des Oratoriums Saul auf den Herbst des kommenden Jahres. 10.06.2020, 16.01 Uhr

Erst 2021 kommt es zum nächsten Cantores-Corde-Konzert. Bild: PD

(pd/rus) Es ist ein vertrautes Bild dieser Tage: Kulturveranstalter verschieben ihre Anlässe wegen der Coronamassnahmen oder der damit verbundenen Unsicherheiten. Nun trifft es auch das Jubiläumskonzert der Cantores Corde, der Sänger mit Herz.

Seit 1990 tritt der vom Dirigenten und Musikpädagogen Karl Paller ins Leben gerufene Chor zusammen mit dem Cantores-Corde-Orchester jährlich an vier Konzertorten in der Ostschweiz auf. Das zum 30-Jahr-Jubiläum geplante Projekt wird nun in den Herbst 2021 verschoben, weil die Anforderungen der Schutzkonzepte für den Verein logistisch, finanziell und personell nicht zu bewältigen seien, wie in einer Mitteilung steht.

Auch dann soll das bereits für dieses Jahr geplante Oratorium Saul von Georg Friedrich Händel aufgeführt werden. Das fast dreistündige Werk wird auch in Wil zu sehen beziehungsweise hören sein.