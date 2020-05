Die Prüfung zum Fahrlehrer bestand er kurz vor dem Corona-Lockdown: Nun kann der Wiler Karsten Fleming endlich Fahrstunden geben Der Wiler Karsten Flemig wollte im März seine Fahrschule eröffnen, doch die Pandemie durchkreuzte seine Pläne. Am Montag konnte der Fahrlehrer endlich seine erste Fahrstunde geben. Florian Osterwalder 13.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Karsten Flemig mit seinem Lernauto. Er hat seiner Fahrschule den Namen «Blickfang» gegeben. Bild: Florian Osterwalder

Für viele war der Montag ein spezieller Tag, zurück in der Fast-Normalität. Für Karsten Flemig war er noch etwas Aussergewöhnlicher. Der Fahrlehrer aus Wil konnte endlich seine erste Fahrstunde geben.

Geplant war das eigentlich schon früher. Voller Zuversicht absolvierte Karsten Flemig am 12. März die Prüfung zum Fahrlehrer. Am 23. März wollte er mit seiner Fahrschule Blickfang loslegen. Alles war für einen reibungslosen Start seiner eigenen Fahrschule aufgegleist. Er hatte sein Fahrschulauto beschriften lassen, eine eigene Website erstellt und Werbung auf Instagram und Facebook gemacht.

Doch dann machte ihm das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Am 16. März kam in der Schweiz der Lockdown. Fahrstunden waren vorerst keine möglich. Seine neue Karriere musste warten.

Während 18 Monaten die Fahrlehrerschule besucht

Früher war Karsten Flemig Printmedien-Verarbeiter mit Fachrichtung Bindetechnologie. Während seiner Ausbildung zum Fahrlehrer arbeitete er im Teilzeitpensum in einer Buchbinderei in Hittnau. Doch Karsten Flemig wollte sich selbstständig machen. Rund 18 Monate besuchte er freitags und samstags die Fahrlehrerschule in Schlieren. Während der Ausbildung konnte er im Praktikum einigen Fahrschülerinnen und Fahrschülern das Autofahren beibringen.

Seit Montag darf er nun endlich richtig ran. Allerdings mit strengen Schutzmassnahmen. Der Fahrlehrerverband hat dazu eigens ein Schutzkonzept entwickelt, welches Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern ermöglicht, wieder Fahrstunden anzubieten. Das Schutzkonzept sieht vor, dass Fahrschülerinnen und Fahrschüler wie auch Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer während der ganzen Fahrstunde eine Schutzmaske tragen. Die Nachbesprechung findet neu ausserhalb des Autos und mit zwei Metern Sicherheitsabstand statt.

Die Autositze werden vor jedem Fahrschüler neu verpackt. Bild: Florian Osterwalder

Nach jeder Fahrstunde das Innere des Autos reinigen

Um dem Schutzkonzept gerecht zu werden, muss Karsten Flemig nach jeder Fahrstunde die Armaturen und das Innere des Autos mit Seifenlauge reinigen. Desinfektionsmittel ist zu aggressiv und kann der Innenausstattung schaden. Der ganze Reinigungsprozess beansprucht rund 20 Minuten.

Immer im Kofferraum dabei: Seifenlauge zur Innenreinigung des Autos, Sitzfolien und Schutzmasken. Bild: Florian Osterwalder

Zurzeit muss Karsten Flemig das vor und nach einem Fahrschüler machen. Momentan hat er noch nicht viele Kunden. Er sagt: «Die Jungen wissen noch nicht, wie es mit ihnen weitergeht nach dem Lockdown. Sie sind mit sich selbst beschäftigt und müssen nun zuerst wieder in den Alltag finden. Viele haben auch ganz andere Probleme, wie etwa die Lehrabschlussprüfung oder einen Job, der immer noch von den Lockdown-Massnahmen betroffen ist.» Flemigs Start begann in der Boxengasse, jetzt läuft der Motor jedoch und die Fahrschule ist angerollt.