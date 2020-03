Die Panik vor dem Corona-Virus bleibt in der Bevölkerung aus

Die Frage lautete: Wie stark beeinflusst Sie das Corona-Virus im Alltag? In der Bevölkerung zeigt sich die ganze Bandbreite an Einschätzungen. Eine konkrete Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus scheint jedoch nicht sehr verbreitet zu sein.

Die Entscheidungen und Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) werden akzeptiert und mehrheitlich für gerechtfertigt erachtet. Mehrere Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmer beklagen jedoch bereits einen Überfluss an Informationen zum Virus.

Romy Oswald, Kirchberg



Bild: Beat Lanzendorfer

Ich informiere mich jeweils via Presse, wie der aktuelle Stand ist. Einfluss auf meinen persönlichen Alltag hat das Corona-Virus aber nicht. Meine Tochter Jennifer arbeitet in einer Arztpraxis, sie hat mir berichtet, dass bei ihnen bisher alles in gewohntem Rahmen abläuft. Wir sollten das Corona-Virus durchaus ernst nehmen, dürfen dabei aber nicht vergessen, dass wir praktisch jeden Winter ein Grippe-Virus haben.