Geringe Fischbestände, hohe Pachtzinsen, kaum Nachwuchsförderung: Der neue Präsident des Fischereiverbands des Kantons St.Gallen tritt kein leichtes Erbe an Im Sommer wurde er gewählt, nun ist er entschlossen, seine Ideen umsetzen. Als neuer Präsident des kantonalen Fischereiverbands will Fritz Eggenberger aus Degersheim den Zusammenhalt im Verband stärken, die Probleme gemeinsam anpacken und Lösungen zuführen. Andrea Häusler 13.10.2020, 17.18 Uhr

Fritz Eggenberger mit seiner Boxerhündin an der Glatt, in der er fischt. Der Fluss gehörte einst zu den am stärksten verschmutzen Gewässern der Schweiz. Jetzt gilt er als weitgehend sauber. Bild: Andrea Häusler

«Wenn ich etwas mache, dann richtig», sagt Fritz Eggenberger. Und das binde zeitliche Ressourcen. Die Kandidatur für das Präsidium des Fischereiverbands des Kantons St.Gallen hat sich der Flawiler mit Wohnsitz in Degersheim deshalb bewusst für den neuen Lebensabschnitt nach seiner vorzeitigen Pensionierung aufgehoben. Die Wahl erfolgte an der Delegiertenversammlung von Ende August. «Einstimmig», wie er betont. Das bedeute ihm viel. Denn er sei alles andere als ein Bequemer: «Ich habe keine Scheu, mich mit meiner Überzeugung zu exponieren oder Unpopuläres anzusprechen.» Solches wie etwa die Wasserqualität: «Die Schönrednerei kann ich nicht mehr hören.»

Fritz Eggenberger ist mit Leib und Seele Fischer – seit 40 Jahren. Aber nicht nur. Seit 2002 ist er Mitglied der Jagdgesellschaft Flawil und hat parallel dazu ein Revier im deutschen Baden-Württemberg. Wobei er sich aus letzterem zurückziehen wolle, wie er sagt. Eine neue Aufgabe anzupacken, bedeute auch Prioritäten zu setzen. In Flawil will er weiterhin jagen. Aber nicht ausschliesslich, sagt er und gewährt Einblick in seine Jagdreisenträume, die zwischen Afrika und dem hohen Norden spielen und die er sich irgendwann erfüllen möchte.

Neue Aktualität für altes Thema: Der Regenbögler

Sein Fokus liegt derzeit aber nicht auf Fellen und Geweihen, sondern auf Schuppen und Flossen. Denn rund um die Fischerei liegt aus Sicht des kantonal höchsten Petrijüngers einiges im Argen und es gibt viel zu tun – auf kantonaler wie auf nationaler Ebene. Eines der Hauptprobleme sind die sinkenden Fischbestände, die sich letztlich auf die Fangquoten auswirken. «1963 wurden in der Thur zwischen Bischofszell und Wattwil 27000 Edelfische, gefangen. Heute weisen Fangstatistiken um die 500 Exemplare pro Jahr aus», sagt Fritz Eggenberger. Die Gründe seien unterschiedlich, reichten von Witterungsfaktoren, der Wasserqualität (Pestizide/Hormone) und dem sinkenden Nahrungsangebot bis zu neuen Krankheitsbildern. Er ist überzeugt:

«Würden die Fischereivereine keine Jungforellen einsetzen, gäbe es die Bachforelle nicht mehr.»

Um die Fischerei attraktiv zu halten und das Abwandern von Fischern ins benachbarte Ausland zu verhindern, müssten die Bestände steigen. Eine taugliche Möglichkeit hierfür sieht Fritz Eggenberger in der Liberalisierung des Besatzverbots für Regenbogenforellen. Nur: der Regenbögler ist ein Neozoon, der sich Ende des 19. Jahrhunderts durch Teichwirtschaft in Europa verbreitet hat. Angesichts der Zeitspanne findet Fritz Eggenberger: «Eigentlich ist er kein Ausländer mehr.»

Dennoch scheiterten bisher alle Bestrebungen, das seit den 1990er-Jahren geltende Verbot zu lockern. «Obwohl längst widerlegt ist, dass die Regenbogenforelle die Bachforelle verdrängt», wie Fritz Eggenberger kritisiert. Ihr Vorteil sei die Robustheit: «Sie ist temperaturresistenter und weniger anfällig auf mikrobiologische Gewässerverschmutzungen als die Bachforelle.»

Jungfische länger hältern

Bei der Bewirtschaftung brauche es ein grundsätzliches Umdenken: «Es ist nicht mehr zeitgemäss, den Aufzuchtbächen acht bis zehn Zentimeter kleine Jungforellen zu entnehmen und diese in die grossen Gewässer zu entlassen.» Um die Verluste zu minimieren, strebt Eggenberger das Einsetzen von 15 bis 20 cm langen Forellen an. Wissend, um die Risiken, die mit einer längeren Hälterung verbunden ist: beispielsweise die verminderte Adaptionsfähigkeit.

Ausser Frage steht für den neuen Präsidenten, dass die Pachtzinsen, welche die Fischereivereine an den Kanton entrichten, sinken müssen. «75000 Franken zahlen zum Beispiel die Thurfischer jährlich für ihre 44 Kilometer lange Pachtstrecke», sagt er und ergänzt: «Aufgrund der tiefen Bestände haben die wenigen Fische, welche die Vereinsmitglieder aus dem Wasser ziehen, einen stolzen Preis.»

Schlagkraft durch engagierte Mitglieder

Ein erfolgreicher Kampf für die Anliegen der Fischer setzt eine schlagkräftige Organisation voraus, resümiert Fritz Eggenberger. Sein Ziel ist es, den Zusammenhalt zwischen den 24 im Verband organisierten Vereinen zu stärken und die einst ausgetretenen Vereine Sarganserland und Werdenberg wieder ins Boot zu holen.

Ein besonderes Augenmerk möchte er auf die Jungfischerei richten, die derzeit eher stiefmütterlich behandelt werde. «Trotz hoher Nachfrage», wie Eggenberger weiss. Positiv hebt er hervor, dass der Magdenauer Weiher, der in diesem Frühjahr vom Kloster an die Gemeinde Degersheim übergegangen ist, für die Jungfischer freigegeben wird. «Wir brauchen die jüngere Generation, in den Vereinen, aber auch in den Vorständen.»